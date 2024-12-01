https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/istanbulda-barajlardaki-doluluk-orani-bu-yil-alarm-veriyor-gecen-yillara-gore-kritik-azalma--1091028001.html

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı bu yıl alarm veriyor: Geçen yıllara göre kritik azalma

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı bu yıl alarm veriyor: Geçen yıllara göre kritik azalma

Sputnik Türkiye

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 28,13’e geriledi. Bu yıl en yüksek seviyeye nisan ayında ulaşan doluluk oranları, son yılların en düşük... 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T14:02+0300

2024-12-01T14:02+0300

2024-12-01T14:03+0300

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İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla ortalama yüzde 28,13 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl barajların doluluk oranı en yüksek seviyesine nisan ayında yüzde 82,62 ile ulaştı.Barajlardaki doluluk seviyeleri ne oranda? İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları Alibey’de yüzde 9,37, Büyükçekmece’de yüzde 28,42, Darlık’ta yüzde 29,52, Elmalı’da yüzde 58,07, Istrancalar’da yüzde 29,42, Kazandere’de yüzde 8,51, Pabuçdere’de yüzde 5,59, Sazlıdere’de yüzde 36,82, Terkos’ta yüzde 33,93 ve Ömerli’de yüzde 28,55 olarak kaydedildi.Bu yıl Melen ve Yeşilçay’dan yaklaşık 445 milyon metreküp su alındığı bildirildi. İçme suyu arıtma tesisleri aracılığıyla kente verilen toplam su miktarının ise 1 milyar metreküpü geçtiği açıklandı.Geçmiş yıllara göre büyük azalma varİSKİ istatistiklerine göre, 1 Aralık tarihli doluluk oranları 2014’te yüzde 45,26, 2015’te yüzde 63,98, 2016’da yüzde 37,01, 2017’de yüzde 54,53, 2018’de yüzde 56,56, 2019’da yüzde 35,6, 2020’de yüzde 24,5, 2021’de yüzde 41,43, 2022’de yüzde 34,64 ve 2023’te yüzde 33,02 olarak kaydedilirken, bugün bu oran yüzde 28,13’e geriledi.

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