İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı bu yıl alarm veriyor: Geçen yıllara göre kritik azalma

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
08:29
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:04
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
09:22
2 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
09:40
2 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
10:04
1 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
10:19
4 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
10:37
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
11:10
33 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
12:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
16:10
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
16:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
17:11
5 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
17:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:25
33 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:18
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
İzmir'e aşık dünyaca ünlü yıldız
10:37
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
11:27
2 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
11:38
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
11:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
12:13
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
8 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
18:24
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
18:52
5 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:00
33 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
21:26
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
21:44
2 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
22:49
4 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
23:19
3 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
23:48
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/istanbulda-barajlardaki-doluluk-orani-bu-yil-alarm-veriyor-gecen-yillara-gore-kritik-azalma--1091028001.html
İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı bu yıl alarm veriyor: Geçen yıllara göre kritik azalma
İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı bu yıl alarm veriyor: Geçen yıllara göre kritik azalma
Sputnik Türkiye
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 28,13’e geriledi. Bu yıl en yüksek seviyeye nisan ayında ulaşan doluluk oranları, son yılların en düşük... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T14:02+0300
2024-12-01T14:03+0300
türkiye
baraj
baraj gölü
baraj doluluk
istanbul
iski
su
yağmur
yağmur suyu
baraj puanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/03/1075994137_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_365fe548d53cff8b94e6b7fd271cf889.jpg
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla ortalama yüzde 28,13 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl barajların doluluk oranı en yüksek seviyesine nisan ayında yüzde 82,62 ile ulaştı.Barajlardaki doluluk seviyeleri ne oranda? İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları Alibey’de yüzde 9,37, Büyükçekmece’de yüzde 28,42, Darlık’ta yüzde 29,52, Elmalı’da yüzde 58,07, Istrancalar’da yüzde 29,42, Kazandere’de yüzde 8,51, Pabuçdere’de yüzde 5,59, Sazlıdere’de yüzde 36,82, Terkos’ta yüzde 33,93 ve Ömerli’de yüzde 28,55 olarak kaydedildi.Bu yıl Melen ve Yeşilçay’dan yaklaşık 445 milyon metreküp su alındığı bildirildi. İçme suyu arıtma tesisleri aracılığıyla kente verilen toplam su miktarının ise 1 milyar metreküpü geçtiği açıklandı.Geçmiş yıllara göre büyük azalma varİSKİ istatistiklerine göre, 1 Aralık tarihli doluluk oranları 2014’te yüzde 45,26, 2015’te yüzde 63,98, 2016’da yüzde 37,01, 2017’de yüzde 54,53, 2018’de yüzde 56,56, 2019’da yüzde 35,6, 2020’de yüzde 24,5, 2021’de yüzde 41,43, 2022’de yüzde 34,64 ve 2023’te yüzde 33,02 olarak kaydedilirken, bugün bu oran yüzde 28,13’e geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/turkiyede-bir-ilk-firat-universitesinde-beyin-okuyan-model-gelistirildi-1091025154.html
türkiye
istanbul
büyükçekmece
alibeyköy barajı
alibeyköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/03/1075994137_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_ed5c3b0674438f4651467746cdb31889.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
baraj, baraj gölü, baraj doluluk, istanbul, iski, su, yağmur, yağmur suyu, baraj puanı, büyükçekmece, alibeyköy barajı, alibeyköy
baraj, baraj gölü, baraj doluluk, istanbul, iski, su, yağmur, yağmur suyu, baraj puanı, büyükçekmece, alibeyköy barajı, alibeyköy

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı bu yıl alarm veriyor: Geçen yıllara göre kritik azalma

14:02 01.12.2024 (güncellendi: 14:03 01.12.2024)
© AA / Kerem Alp Eren KayaSağanağın en olumlu etkilediği baraj Alibey oldu. 5 gün önce yüzde 16,06 doluluk oranına sahip Alibey Barajı yağışlarda 3 milyon metreküp su aldı. Barajın doluluk oranı yüzde 8,82 artarak 24,88'e çıktı.
Sağanağın en olumlu etkilediği baraj Alibey oldu. 5 gün önce yüzde 16,06 doluluk oranına sahip Alibey Barajı yağışlarda 3 milyon metreküp su aldı. Barajın doluluk oranı yüzde 8,82 artarak 24,88'e çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
© AA / Kerem Alp Eren Kaya
Abone ol
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 28,13’e geriledi. Bu yıl en yüksek seviyeye nisan ayında ulaşan doluluk oranları, son yılların en düşük seviyelerinden birini gösteriyor. Su kaynaklarının korunması için tasarruf çağrıları yeniden gündemde.
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla ortalama yüzde 28,13 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl barajların doluluk oranı en yüksek seviyesine nisan ayında yüzde 82,62 ile ulaştı.

Barajlardaki doluluk seviyeleri ne oranda?

İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları Alibey’de yüzde 9,37, Büyükçekmece’de yüzde 28,42, Darlık’ta yüzde 29,52, Elmalı’da yüzde 58,07, Istrancalar’da yüzde 29,42, Kazandere’de yüzde 8,51, Pabuçdere’de yüzde 5,59, Sazlıdere’de yüzde 36,82, Terkos’ta yüzde 33,93 ve Ömerli’de yüzde 28,55 olarak kaydedildi.
Bu yıl Melen ve Yeşilçay’dan yaklaşık 445 milyon metreküp su alındığı bildirildi. İçme suyu arıtma tesisleri aracılığıyla kente verilen toplam su miktarının ise 1 milyar metreküpü geçtiği açıklandı.

Geçmiş yıllara göre büyük azalma var

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Aralık tarihli doluluk oranları 2014’te yüzde 45,26, 2015’te yüzde 63,98, 2016’da yüzde 37,01, 2017’de yüzde 54,53, 2018’de yüzde 56,56, 2019’da yüzde 35,6, 2020’de yüzde 24,5, 2021’de yüzde 41,43, 2022’de yüzde 34,64 ve 2023’te yüzde 33,02 olarak kaydedilirken, bugün bu oran yüzde 28,13’e geriledi.
Beyin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
SAĞLIK
Türkiye'de bir ilk: Fırat Üniversitesi'nde beyin okuyan model geliştirildi
11:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала