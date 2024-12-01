https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/istanbulda-barajlardaki-doluluk-orani-bu-yil-alarm-veriyor-gecen-yillara-gore-kritik-azalma--1091028001.html
İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı bu yıl alarm veriyor: Geçen yıllara göre kritik azalma
İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı bu yıl alarm veriyor: Geçen yıllara göre kritik azalma
Sputnik Türkiye
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 28,13’e geriledi. Bu yıl en yüksek seviyeye nisan ayında ulaşan doluluk oranları, son yılların en düşük... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T14:02+0300
2024-12-01T14:02+0300
2024-12-01T14:03+0300
türkiye
baraj
baraj gölü
baraj doluluk
istanbul
iski
su
yağmur
yağmur suyu
baraj puanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/03/1075994137_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_365fe548d53cff8b94e6b7fd271cf889.jpg
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla ortalama yüzde 28,13 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl barajların doluluk oranı en yüksek seviyesine nisan ayında yüzde 82,62 ile ulaştı.Barajlardaki doluluk seviyeleri ne oranda? İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları Alibey’de yüzde 9,37, Büyükçekmece’de yüzde 28,42, Darlık’ta yüzde 29,52, Elmalı’da yüzde 58,07, Istrancalar’da yüzde 29,42, Kazandere’de yüzde 8,51, Pabuçdere’de yüzde 5,59, Sazlıdere’de yüzde 36,82, Terkos’ta yüzde 33,93 ve Ömerli’de yüzde 28,55 olarak kaydedildi.Bu yıl Melen ve Yeşilçay’dan yaklaşık 445 milyon metreküp su alındığı bildirildi. İçme suyu arıtma tesisleri aracılığıyla kente verilen toplam su miktarının ise 1 milyar metreküpü geçtiği açıklandı.Geçmiş yıllara göre büyük azalma varİSKİ istatistiklerine göre, 1 Aralık tarihli doluluk oranları 2014’te yüzde 45,26, 2015’te yüzde 63,98, 2016’da yüzde 37,01, 2017’de yüzde 54,53, 2018’de yüzde 56,56, 2019’da yüzde 35,6, 2020’de yüzde 24,5, 2021’de yüzde 41,43, 2022’de yüzde 34,64 ve 2023’te yüzde 33,02 olarak kaydedilirken, bugün bu oran yüzde 28,13’e geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/turkiyede-bir-ilk-firat-universitesinde-beyin-okuyan-model-gelistirildi-1091025154.html
türkiye
istanbul
büyükçekmece
alibeyköy barajı
alibeyköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/03/1075994137_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_ed5c3b0674438f4651467746cdb31889.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
baraj, baraj gölü, baraj doluluk, istanbul, iski, su, yağmur, yağmur suyu, baraj puanı, büyükçekmece, alibeyköy barajı, alibeyköy
baraj, baraj gölü, baraj doluluk, istanbul, iski, su, yağmur, yağmur suyu, baraj puanı, büyükçekmece, alibeyköy barajı, alibeyköy
İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı bu yıl alarm veriyor: Geçen yıllara göre kritik azalma
14:02 01.12.2024 (güncellendi: 14:03 01.12.2024)
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 28,13’e geriledi. Bu yıl en yüksek seviyeye nisan ayında ulaşan doluluk oranları, son yılların en düşük seviyelerinden birini gösteriyor. Su kaynaklarının korunması için tasarruf çağrıları yeniden gündemde.
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla ortalama yüzde 28,13 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl barajların doluluk oranı en yüksek seviyesine nisan ayında yüzde 82,62 ile ulaştı.
Barajlardaki doluluk seviyeleri ne oranda?
İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları Alibey’de yüzde 9,37, Büyükçekmece’de yüzde 28,42, Darlık’ta yüzde 29,52, Elmalı’da yüzde 58,07, Istrancalar’da yüzde 29,42, Kazandere’de yüzde 8,51, Pabuçdere’de yüzde 5,59, Sazlıdere’de yüzde 36,82, Terkos’ta yüzde 33,93 ve Ömerli’de yüzde 28,55 olarak kaydedildi.
Bu yıl Melen ve Yeşilçay’dan yaklaşık 445 milyon metreküp su alındığı bildirildi. İçme suyu arıtma tesisleri aracılığıyla kente verilen toplam su miktarının ise 1 milyar metreküpü geçtiği açıklandı.
Geçmiş yıllara göre büyük azalma var
İSKİ istatistiklerine göre, 1 Aralık tarihli doluluk oranları 2014’te yüzde 45,26, 2015’te yüzde 63,98, 2016’da yüzde 37,01, 2017’de yüzde 54,53, 2018’de yüzde 56,56, 2019’da yüzde 35,6, 2020’de yüzde 24,5, 2021’de yüzde 41,43, 2022’de yüzde 34,64 ve 2023’te yüzde 33,02 olarak kaydedilirken, bugün bu oran yüzde 28,13’e geriledi.