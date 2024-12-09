https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/istanbulda-yagmur-basladi-trafik-felc-oldu-1091333123.html

İstanbul'da yağmur başladı: Trafik felç oldu

İstanbul'da yağmur başladı: Trafik felç oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava hafta içi mesainin ilk gününde sıkışıklığa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T18:19+0300

2024-12-09T18:19+0300

2024-12-09T18:22+0300

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İBB verilerine göre yağışlı havada araç trafik yoğunluğu yüzde 85 seviyesine ulaştı.İstanbul'da etkisini gösteren yağışlı hava durumu Avrupa Yakası'nda trafiğe neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan verilerde ana arterlerde yüzde 85 trafik oluştu. D-100 ve TEM Otoyolu'nda sürücülerin eve daha geç ulaşacağı ifade edildi. Trafik yoğunluğu en fazla olan ilçeler Beşiktaş, Şişli, Fatih, Üsküdar, Ataşehir ve Ümraniye olarak açıklandı. Trafikte olan sürücülerin yağışlı havada kayganlaşan zeminde dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/2025-yilinda-uygulanacak-trafik-cezalari-belli-oldu-1090901881.html

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