https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/istanbulda-yagmur-basladi-trafik-felc-oldu-1091333123.html
İstanbul'da yağmur başladı: Trafik felç oldu
İstanbul'da yağmur başladı: Trafik felç oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan yağışlı hava hafta içi mesainin ilk gününde sıkışıklığa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T18:19+0300
2024-12-09T18:19+0300
2024-12-09T18:22+0300
türkiye
istanbul
trafik
trafik polisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
yağmur
hava
hava sıcaklığı
araba
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İBB verilerine göre yağışlı havada araç trafik yoğunluğu yüzde 85 seviyesine ulaştı.İstanbul'da etkisini gösteren yağışlı hava durumu Avrupa Yakası'nda trafiğe neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan verilerde ana arterlerde yüzde 85 trafik oluştu. D-100 ve TEM Otoyolu'nda sürücülerin eve daha geç ulaşacağı ifade edildi. Trafik yoğunluğu en fazla olan ilçeler Beşiktaş, Şişli, Fatih, Üsküdar, Ataşehir ve Ümraniye olarak açıklandı. Trafikte olan sürücülerin yağışlı havada kayganlaşan zeminde dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/2025-yilinda-uygulanacak-trafik-cezalari-belli-oldu-1090901881.html
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istanbul trafik haritası, yandex harita, haritalar, trafik durumu
istanbul trafik haritası, yandex harita, haritalar, trafik durumu
İstanbul'da yağmur başladı: Trafik felç oldu
18:19 09.12.2024 (güncellendi: 18:22 09.12.2024)
İstanbul'da etkili olan yağışlı hava hafta içi mesainin ilk gününde sıkışıklığa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. Özellikle Avrupa Yakası'nda yoğunlaşan araç trafiği ana arterleri durma noktasına getirdi.
İBB verilerine göre yağışlı havada araç trafik yoğunluğu yüzde 85 seviyesine ulaştı.
İstanbul'da etkisini gösteren yağışlı hava durumu Avrupa Yakası'nda trafiğe neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan verilerde ana arterlerde yüzde 85 trafik oluştu. D-100 ve TEM Otoyolu'nda sürücülerin eve daha geç ulaşacağı ifade edildi.
Trafik yoğunluğu en fazla olan ilçeler Beşiktaş, Şişli, Fatih, Üsküdar, Ataşehir ve Ümraniye olarak açıklandı. Trafikte olan sürücülerin yağışlı havada kayganlaşan zeminde dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.