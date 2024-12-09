https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/hakan-fidan-suriyenin-yeniden-imari-icin-calisacagiz-turkiye-samin-yaninda-olacaktir-1091314532.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin yeniden imarı için çalışacağız. Türkiye, Şam'ın yanında olacaktır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin yeniden imarı için çalışacağız. Türkiye, Şam'ın yanında olacaktır
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da 15. Büyükelçilik Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Suriye'de yeni kurulacak hükümetin kapsayıcı olacağını... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T11:31+0300
2024-12-09T11:31+0300
2024-12-09T11:58+0300
politika
hakan fidan
suriye
suriye ordusu
suriye hükümeti
demokratik suriye güçleri (dsg)
suriye muhalefeti
dışişleri
dışişleri bakanlığı
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090647320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0a431e3960e0cbe7056cb9d9aa9f3b6.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da düzenlenen 15. Büyükelçilik Konferansı’nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye’nin NATO içindeki stratejik konumunu koruyacağını vurgularken, müttefiklerden ihracat kısıtlamaları gibi uygulamalardan kaçınmalarını talep etti.'Şam'da başlayan yeni süreçte Suriye'nin yanında olacağız'Fidan, Suriye konusundaki tutumlarının en başından beri net olduğunu belirtti. Kalıcı çözümün ancak ulusal uzlaşıyla sağlanabileceğini ifade ederek, “Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatan Türkiye, Şam’da başlayan yeni süreçte de yanlarında olacaktır,” dedi. Suriyelilerin güvenli geri dönüşleri için çalışmaya devam edeceklerini belirten Fidan, Suriye’nin yeniden imarı için Türkiye’nin çaba göstermeye kararlı olduğunu dile getirdi.Türkiye’nin dış yardımlar konusunda dünyadaki en cömert ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Fidan, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve nihai çözüme ulaşılması için çalışmaları sürdüreceklerini, Lübnan’daki ateşkesin kalıcılığı için de gayret gösterdiklerini söyledi.'Terör örgütlerinin Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasını önleyeceğiz'DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin Suriye’deki mevcut durumdan faydalanmasının önlenmesi gerektiğini belirten Bakan Fidan, Suriye’nin terörizme güvenli liman olmaktan çıkarılması için her türlü çalışmayı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca, müttefiklerden PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelede Türkiye’nin yanında olmalarını beklediklerini söyledi.Türk dünyası ile bütünleşme hedefi doğrultusunda, Türk Devletleri Teşkilatı’nın her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Fidan, bu teşkilatı küresel sistemde bir güç merkezi haline getirmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.'Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz geçerlidir'Türkiye’nin Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğü için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyleyen Fidan, “Herkes Suriyelileri terk ettiğinde Türkiye yanlarında durdu. Bundan sonra da aynı duruşumuzu sürdüreceğiz,” dedi.Bakan Fidan, İsrail ile ticaretin tamamen durdurulduğunu ifade ederken, Rusya-Ukrayna çatışmasında ise Türkiye’nin her iki tarafla da temaslarını sürdürdüğünü belirtti. Son olarak, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinin hala geçerli olduğunu ve bu doğrultuda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/disisleri-bakani-hakan-fidandan-suriye-aciklamasi-esad-rejimi-cokmus-durumda-1091294379.html
suriye
şam
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090647320_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_5f12aae2aa6fc90ba43f9b6318fb8189.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, dışişleri, dışişleri bakanlığı, türkiye, nato, ab, türk devletleri teşkilatı, şam, ankara, pkk, avrupa birliği
hakan fidan, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, dışişleri, dışişleri bakanlığı, türkiye, nato, ab, türk devletleri teşkilatı, şam, ankara, pkk, avrupa birliği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin yeniden imarı için çalışacağız. Türkiye, Şam'ın yanında olacaktır
11:31 09.12.2024 (güncellendi: 11:58 09.12.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da 15. Büyükelçilik Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Suriye'de yeni kurulacak hükümetin kapsayıcı olacağını söylerken, süreç boyunca Ankara'nın Şam'ın yanında olacağını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da düzenlenen 15. Büyükelçilik Konferansı’nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye’nin NATO içindeki stratejik konumunu koruyacağını vurgularken, müttefiklerden ihracat kısıtlamaları gibi uygulamalardan kaçınmalarını talep etti.
'Şam'da başlayan yeni süreçte Suriye'nin yanında olacağız'
Fidan, Suriye konusundaki tutumlarının en başından beri net olduğunu belirtti. Kalıcı çözümün ancak ulusal uzlaşıyla sağlanabileceğini ifade ederek, “Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatan Türkiye, Şam’da başlayan yeni süreçte de yanlarında olacaktır,” dedi. Suriyelilerin güvenli geri dönüşleri için çalışmaya devam edeceklerini belirten Fidan, Suriye’nin yeniden imarı için Türkiye’nin çaba göstermeye kararlı olduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin dış yardımlar konusunda dünyadaki en cömert ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Fidan, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve nihai çözüme ulaşılması için çalışmaları sürdüreceklerini, Lübnan’daki ateşkesin kalıcılığı için de gayret gösterdiklerini söyledi.
'Terör örgütlerinin Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasını önleyeceğiz'
DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin Suriye’deki mevcut durumdan faydalanmasının önlenmesi gerektiğini belirten Bakan Fidan, Suriye’nin terörizme güvenli liman olmaktan çıkarılması için her türlü çalışmayı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca, müttefiklerden PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelede Türkiye’nin yanında olmalarını beklediklerini söyledi.
Türk dünyası ile bütünleşme hedefi doğrultusunda, Türk Devletleri Teşkilatı’nın her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Fidan, bu teşkilatı küresel sistemde bir güç merkezi haline getirmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.
'Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz geçerlidir'
Türkiye’nin Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğü için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyleyen Fidan, “Herkes Suriyelileri terk ettiğinde Türkiye yanlarında durdu. Bundan sonra da aynı duruşumuzu sürdüreceğiz,” dedi.
Bakan Fidan, İsrail ile ticaretin tamamen durdurulduğunu ifade ederken, Rusya-Ukrayna çatışmasında ise Türkiye’nin her iki tarafla da temaslarını sürdürdüğünü belirtti. Son olarak, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinin hala geçerli olduğunu ve bu doğrultuda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.