Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin yeniden imarı için çalışacağız. Türkiye, Şam'ın yanında olacaktır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD, F-35'lerin bakımı ve onarımı için servet harcayacak
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları yeni bir işlemci üretti: Devrim yaratabilir
10:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkanlığını tekrar kazanan Trump’ın ilk yurtdışı ziyareti belli oldu
10:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
11:10
12 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan Çetesi davasında yeni sır: Aranan isim ölü bulundu
11:33
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
11:46
1 dk
SESLİ HABER
Trump, Fransa Büyükelçiliği’ne dünürünü önerdi
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Liselerde elektronik sigara tehlikesi yaygınlaştı: Zulalanarak sokuluyor
12:12
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere ve Galler'de ötenazi yasasına Parlamento'dan onay
12:19
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
9 dk
SESLİ HABER
2024 yılının en popüler kelimesi açıklandı
12:46
1 dk
SESLİ HABER
Wanda Nara İcardi'yi ihbat etti: Evi polis bastı
12:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Almanya'da erken seçim öncesi çağrı: AfD'nin yasaklanmasının hızlandırılması istendi
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Forbes listeyi açıkladı: Türkiye'nin en zengini değişti
18:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Japonya'daki savaş uçaklarını değiştiriyor: Hedef Çin
19:05
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Baba Biden'dan oğul Biden'a 'af'
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Hunter Biden’ın affına yönelik açıklamada bulundu
20:33
1 dk
ÖZEL HABER
İşitme engellilerin gündelik hayatının bilinmeyenleri
20:49
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda kirli oyun: Fidye ve rüşvet çarkı ortaya çıktı
21:19
1 dk
SESLİ HABER
Ay'ın uzak yüzünden gelen numuneler incelendi: Sırlar birer birer çözülüyor
21:45
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
22:12
1 dk
ÖZEL HABER
Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
22:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdı
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Esad sonrası Suriye’de yeni denklemler
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İkinci el araç alırken dikkat
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/hakan-fidan-suriyenin-yeniden-imari-icin-calisacagiz-turkiye-samin-yaninda-olacaktir-1091314532.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin yeniden imarı için çalışacağız. Türkiye, Şam'ın yanında olacaktır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin yeniden imarı için çalışacağız. Türkiye, Şam'ın yanında olacaktır
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da 15. Büyükelçilik Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Suriye'de yeni kurulacak hükümetin kapsayıcı olacağını... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T11:31+0300
2024-12-09T11:58+0300
politika
hakan fidan
suriye
suriye ordusu
suriye hükümeti
demokratik suriye güçleri (dsg)
suriye muhalefeti
dışişleri
dışişleri bakanlığı
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090647320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0a431e3960e0cbe7056cb9d9aa9f3b6.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da düzenlenen 15. Büyükelçilik Konferansı’nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye’nin NATO içindeki stratejik konumunu koruyacağını vurgularken, müttefiklerden ihracat kısıtlamaları gibi uygulamalardan kaçınmalarını talep etti.'Şam'da başlayan yeni süreçte Suriye'nin yanında olacağız'Fidan, Suriye konusundaki tutumlarının en başından beri net olduğunu belirtti. Kalıcı çözümün ancak ulusal uzlaşıyla sağlanabileceğini ifade ederek, “Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatan Türkiye, Şam’da başlayan yeni süreçte de yanlarında olacaktır,” dedi. Suriyelilerin güvenli geri dönüşleri için çalışmaya devam edeceklerini belirten Fidan, Suriye’nin yeniden imarı için Türkiye’nin çaba göstermeye kararlı olduğunu dile getirdi.Türkiye’nin dış yardımlar konusunda dünyadaki en cömert ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Fidan, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve nihai çözüme ulaşılması için çalışmaları sürdüreceklerini, Lübnan’daki ateşkesin kalıcılığı için de gayret gösterdiklerini söyledi.'Terör örgütlerinin Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasını önleyeceğiz'DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin Suriye’deki mevcut durumdan faydalanmasının önlenmesi gerektiğini belirten Bakan Fidan, Suriye’nin terörizme güvenli liman olmaktan çıkarılması için her türlü çalışmayı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca, müttefiklerden PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelede Türkiye’nin yanında olmalarını beklediklerini söyledi.Türk dünyası ile bütünleşme hedefi doğrultusunda, Türk Devletleri Teşkilatı’nın her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Fidan, bu teşkilatı küresel sistemde bir güç merkezi haline getirmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.'Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz geçerlidir'Türkiye’nin Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğü için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyleyen Fidan, “Herkes Suriyelileri terk ettiğinde Türkiye yanlarında durdu. Bundan sonra da aynı duruşumuzu sürdüreceğiz,” dedi.Bakan Fidan, İsrail ile ticaretin tamamen durdurulduğunu ifade ederken, Rusya-Ukrayna çatışmasında ise Türkiye’nin her iki tarafla da temaslarını sürdürdüğünü belirtti. Son olarak, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinin hala geçerli olduğunu ve bu doğrultuda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/disisleri-bakani-hakan-fidandan-suriye-aciklamasi-esad-rejimi-cokmus-durumda-1091294379.html
suriye
şam
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090647320_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_5f12aae2aa6fc90ba43f9b6318fb8189.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, dışişleri, dışişleri bakanlığı, türkiye, nato, ab, türk devletleri teşkilatı, şam, ankara, pkk, avrupa birliği
hakan fidan, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, dışişleri, dışişleri bakanlığı, türkiye, nato, ab, türk devletleri teşkilatı, şam, ankara, pkk, avrupa birliği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin yeniden imarı için çalışacağız. Türkiye, Şam'ın yanında olacaktır

11:31 09.12.2024 (güncellendi: 11:58 09.12.2024)
© FotoğrafFidan: Yeni ABD yönetimiyle milli çıkarlarımız doğrultusunda yapıcı bir diyalog kurmayı hedefliyoruz
Fidan: Yeni ABD yönetimiyle milli çıkarlarımız doğrultusunda yapıcı bir diyalog kurmayı hedefliyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da 15. Büyükelçilik Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Suriye'de yeni kurulacak hükümetin kapsayıcı olacağını söylerken, süreç boyunca Ankara'nın Şam'ın yanında olacağını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da düzenlenen 15. Büyükelçilik Konferansı’nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye’nin NATO içindeki stratejik konumunu koruyacağını vurgularken, müttefiklerden ihracat kısıtlamaları gibi uygulamalardan kaçınmalarını talep etti.

'Şam'da başlayan yeni süreçte Suriye'nin yanında olacağız'

Fidan, Suriye konusundaki tutumlarının en başından beri net olduğunu belirtti. Kalıcı çözümün ancak ulusal uzlaşıyla sağlanabileceğini ifade ederek, “Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatan Türkiye, Şam’da başlayan yeni süreçte de yanlarında olacaktır,” dedi. Suriyelilerin güvenli geri dönüşleri için çalışmaya devam edeceklerini belirten Fidan, Suriye’nin yeniden imarı için Türkiye’nin çaba göstermeye kararlı olduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin dış yardımlar konusunda dünyadaki en cömert ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Fidan, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve nihai çözüme ulaşılması için çalışmaları sürdüreceklerini, Lübnan’daki ateşkesin kalıcılığı için de gayret gösterdiklerini söyledi.

'Terör örgütlerinin Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasını önleyeceğiz'

DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin Suriye’deki mevcut durumdan faydalanmasının önlenmesi gerektiğini belirten Bakan Fidan, Suriye’nin terörizme güvenli liman olmaktan çıkarılması için her türlü çalışmayı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca, müttefiklerden PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelede Türkiye’nin yanında olmalarını beklediklerini söyledi.
Türk dünyası ile bütünleşme hedefi doğrultusunda, Türk Devletleri Teşkilatı’nın her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Fidan, bu teşkilatı küresel sistemde bir güç merkezi haline getirmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

'Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz geçerlidir'

Türkiye’nin Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğü için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyleyen Fidan, “Herkes Suriyelileri terk ettiğinde Türkiye yanlarında durdu. Bundan sonra da aynı duruşumuzu sürdüreceğiz,” dedi.
Bakan Fidan, İsrail ile ticaretin tamamen durdurulduğunu ifade ederken, Rusya-Ukrayna çatışmasında ise Türkiye’nin her iki tarafla da temaslarını sürdürdüğünü belirtti. Son olarak, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinin hala geçerli olduğunu ve bu doğrultuda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.
Fidan: Neden Atina'ya geliyorum? - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2024
POLİTİKA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Esad rejimi çökmüş durumda
Dün, 13:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала