Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin yeniden imarı için çalışacağız. Türkiye, Şam'ın yanında olacaktır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin yeniden imarı için çalışacağız. Türkiye, Şam'ın yanında olacaktır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da 15. Büyükelçilik Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Suriye'de yeni kurulacak hükümetin kapsayıcı olacağını... 09.12.2024

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da düzenlenen 15. Büyükelçilik Konferansı’nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye’nin NATO içindeki stratejik konumunu koruyacağını vurgularken, müttefiklerden ihracat kısıtlamaları gibi uygulamalardan kaçınmalarını talep etti.'Şam'da başlayan yeni süreçte Suriye'nin yanında olacağız'Fidan, Suriye konusundaki tutumlarının en başından beri net olduğunu belirtti. Kalıcı çözümün ancak ulusal uzlaşıyla sağlanabileceğini ifade ederek, “Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatan Türkiye, Şam’da başlayan yeni süreçte de yanlarında olacaktır,” dedi. Suriyelilerin güvenli geri dönüşleri için çalışmaya devam edeceklerini belirten Fidan, Suriye’nin yeniden imarı için Türkiye’nin çaba göstermeye kararlı olduğunu dile getirdi.Türkiye’nin dış yardımlar konusunda dünyadaki en cömert ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Fidan, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve nihai çözüme ulaşılması için çalışmaları sürdüreceklerini, Lübnan’daki ateşkesin kalıcılığı için de gayret gösterdiklerini söyledi.'Terör örgütlerinin Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasını önleyeceğiz'DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin Suriye’deki mevcut durumdan faydalanmasının önlenmesi gerektiğini belirten Bakan Fidan, Suriye’nin terörizme güvenli liman olmaktan çıkarılması için her türlü çalışmayı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca, müttefiklerden PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelede Türkiye’nin yanında olmalarını beklediklerini söyledi.Türk dünyası ile bütünleşme hedefi doğrultusunda, Türk Devletleri Teşkilatı’nın her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Fidan, bu teşkilatı küresel sistemde bir güç merkezi haline getirmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.'Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz geçerlidir'Türkiye’nin Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğü için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyleyen Fidan, “Herkes Suriyelileri terk ettiğinde Türkiye yanlarında durdu. Bundan sonra da aynı duruşumuzu sürdüreceğiz,” dedi.Bakan Fidan, İsrail ile ticaretin tamamen durdurulduğunu ifade ederken, Rusya-Ukrayna çatışmasında ise Türkiye’nin her iki tarafla da temaslarını sürdürdüğünü belirtti. Son olarak, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinin hala geçerli olduğunu ve bu doğrultuda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

