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Genelkurmay Başkanı Gürak NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Gürak NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve İngiliz mevkidaşı ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Radakin ile... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T00:43+0300
2024-12-09T00:43+0300
2024-12-09T00:51+0300
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genelkurmay başkanlığı
genelkurmay
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefonda ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu bilgiler verildi:
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metin gürak, genelkurmay başkanlığı, genelkurmay
metin gürak, genelkurmay başkanlığı, genelkurmay
Genelkurmay Başkanı Gürak NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve İngiliz mevkidaşı ile görüştü
00:43 09.12.2024 (güncellendi: 00:51 09.12.2024)
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Radakin ile ayrı ayrı görüştü. telefon görüşmelerinin gündeminin Suriye olduğu açıklandı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefonda ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu bilgiler verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile 8 Aralık'ta ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."