https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/disisleri-bakani-hakan-fidan-dohada-katar-emiri-ile-gorustu---1091293616.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Emiri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Emiri ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile bir araya geldi. 08.12.2024, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, başkent Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüştü.Fidan’ın bugün Suriye’deki gelişmelere ilişkin Doha’da basın toplantısı yapacak.Doha Forum'u nedir? Doha Forum 2024, bugün itibarıyla Doha, Katar'da başlamış ve bu yıl 22. kez düzenlemişti.Forumun açılışında konuşan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, temanın bu yıl 'Yenilik Gereksinimi' olduğunu ve insanlığın karşı karşıya olduğu zorlukları ele alan yeni bir vizyona olan ihtiyacı yansıttığını söyledi.'Gazze'deki insani trajediye bir an önce son verilmeli'Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Thani açılış konuşmasında, "Bugün Gazze'de tanık olduğumuz olay, bu şiddet döngüsünün ve benzeri görülmemiş bir insanlık trajedisinin, hatta tüm bölgenin istikrarını tehdit edecek ciddi yansımaları olacak bir soykırımın gözlerimizin önünde gerçekleşmesinin çarpıcı bir örneğini temsil ediyor" dedi.Sorunların önceki geleneksel yaklaşımlarla çözülmeye çalışılmasının yalnızca aynı zorlukları yeniden üretmeye yol açtığını ve hatta belki de onları daha da kötüleştirdiğini kanıtladığını söyleyen Al Thani, 'Gazze'deki insani trajedinin yankılarının Lübnan ve Suriye'ye yayılarak devam ettiğini ve bu trajedinin derhal sona erdirilmesi için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğinin' altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/suriye-basbakani-ulke-tarihinde-yeni-bir-asama-basladi-1091288366.html

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