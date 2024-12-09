https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/fsbden-yeni-arsiv-belgeleri-naziler-ile-ukraynali-asiri-milliyetcilerin-soykirim-isbirligi-gozler-1091322527.html

FSB'den yeni arşiv belgeleri: Naziler ile Ukraynalı aşırı milliyetçilerin 'soykırım işbirliği' gözler önüne serildi

FSB'den yeni arşiv belgeleri: Naziler ile Ukraynalı aşırı milliyetçilerin 'soykırım işbirliği' gözler önüne serildi

Sputnik Türkiye

Rus istihbaratı, 9 Aralık Soykırım Suçu Mağdurlarını Anma ve Onurlandırma ve Bu Suçun Önlenmesi Uluslararası Günü'nde Naziler ile Ukraynalı aşırı... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T13:47+0300

2024-12-09T13:47+0300

2024-12-09T13:47+0300

dünya

sscb

ukrayna

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

fsb

naziler

neo-naziler

çağdaş naziler

2. dünya savaşı

büyük anavatan savaşı

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Büyük Anavatan Savaşı (2. Dünya Savaşı) sırasında Nazilerin işgal altındaki SSCB topraklarında Ukraynalı aşırı milliyetçilerin desteğiyle gerçekleştirdiği Sovyet halkına yönelik soykırım eylemlerine ilişkin yeni arşiv belgeleri yayınladı.FSB Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol Müdürlüğü, 2. Dünya Savaşı sırasında işgal altında bulunan Sovyet toprağı Ukrayna'da sivillerin öldürülmesine karışan Polis Alayı 315. Polis Taburu'nun suç faaliyetlerine ilişkin belgeleri ilk kez kamuoyuyla paylaştı.Belgelere göre tabur, Kasım 1941'de Berdiçev şehrinin Yahudi nüfusunu kitleler halinde infaz etti.Sovyet soruşturmasının ortaya çıkardığı bilgilere göre Ukrayna polisi, kurbanlara eşlik edilmesi, infaz alanının kordon altına alınması, infaz gerçekleştirilmesi, cenazelerin toplu mezara koyulması ve gömülmesi de dahil Nazilerin söz konusu suçlarının neredeyse tüm aşamalarında yer aldı.Bugün, BM Genel Kurulu’nun 9 Aralık tarihini 'Soykırım Suçu Mağdurlarını Anma ve Onurlandırma ve Bu Suçun Önlenmesi Uluslararası Günü' olarak belirleyen kararının 9. yıldönümü. Ayrıca bugün, 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 76. yıldönümü. Sözleşme, uluslararası toplumun bu en ağır suçu önleme ve cezalandırma taahhüdünün altını çizmekte ve suçun uluslararası hukuktaki yasal tanımını yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rus-istihbarati-kievin-teror-eylemlerine-destek-veren-uluslararasi-cagri-merkezlerine-baskin-1091314429.html

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sscb, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, naziler, neo-naziler, çağdaş naziler, 2. dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, yahudi