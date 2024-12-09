https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/fifa-2-turk-kulubune-24-puan-silme-cezasi-verdi-1091333736.html

FIFA, 2 Türk kulübüne 24 puan silme cezası verdi

FIFA, 2 Türk kulübüne 24 puan silme cezası verdi

Sputnik Türkiye

FIFA Disiplin Komitesi tarafından 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor ve 2. Lig ekibi Giresunspor puan silme cezası aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T18:38+0300

2024-12-09T18:38+0300

2024-12-09T18:46+0300

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giresunspor

giresun valiliği

türkiye futbol federasyonu (tff)

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FIFA Disiplin Komitesi Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosya üzerinden 18 puan, Giresunspor'a ise 1 dosyadan 6 puan silme cezası verdi.FIFA Disiplin Komitesi'nin yürüttüğü soruşturma sonrası 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor ve 2. Lig ekibi Giresunspor'a puan silme cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosya üzerinden 18 puan, Giresunspor'a ise 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildiği duyuruldu.TFF 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'un puanı -3 olurken TFF 2.Lig'de mücadele eden Giresunspor'un puanı 7 oldu.

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