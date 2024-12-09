https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/fifa-2-turk-kulubune-24-puan-silme-cezasi-verdi-1091333736.html
FIFA, 2 Türk kulübüne 24 puan silme cezası verdi
FIFA, 2 Türk kulübüne 24 puan silme cezası verdi
Sputnik Türkiye
FIFA Disiplin Komitesi tarafından 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor ve 2. Lig ekibi Giresunspor puan silme cezası aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T18:38+0300
2024-12-09T18:38+0300
2024-12-09T18:46+0300
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malatya valiliği
yeni malatyaspor
giresun
giresunspor
giresun valiliği
türkiye futbol federasyonu (tff)
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FIFA Disiplin Komitesi Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosya üzerinden 18 puan, Giresunspor'a ise 1 dosyadan 6 puan silme cezası verdi.FIFA Disiplin Komitesi'nin yürüttüğü soruşturma sonrası 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor ve 2. Lig ekibi Giresunspor'a puan silme cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosya üzerinden 18 puan, Giresunspor'a ise 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildiği duyuruldu.TFF 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'un puanı -3 olurken TFF 2.Lig'de mücadele eden Giresunspor'un puanı 7 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/tff-baskani-haciosmanoglu-aciklama-yapti-tffden-ilk-istifa-geldi-1091221631.html
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yeni malatyaspor, giresunspo, rmalatyaspor
FIFA, 2 Türk kulübüne 24 puan silme cezası verdi
18:38 09.12.2024 (güncellendi: 18:46 09.12.2024)
FIFA Disiplin Komitesi tarafından 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor ve 2. Lig ekibi Giresunspor puan silme cezası aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosya üzerinden 18 puan, Giresunspor'a ise 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildiği duyuruldu.
FIFA Disiplin Komitesi Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosya üzerinden 18 puan, Giresunspor'a ise 1 dosyadan 6 puan silme cezası verdi.
FIFA Disiplin Komitesi'nin yürüttüğü soruşturma sonrası 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor ve 2. Lig ekibi Giresunspor'a puan silme cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosya üzerinden 18 puan, Giresunspor'a ise 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildiği duyuruldu.
TFF 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'un puanı -3 olurken TFF 2.Lig'de mücadele eden Giresunspor'un puanı 7 oldu.