https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/fatih-altaylidan-tff-baskani-haciosmanogluna-kimi-tehdit-ediyorsun-don-corleone-misin-1091315325.html
Fatih Altaylı'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: 'Kimi tehdit ediyorsun, Don Corleone misin?'
Fatih Altaylı'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: 'Kimi tehdit ediyorsun, Don Corleone misin?'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Altaylı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le ilgili açıklamalarına, "Burası futbol federasyonu ya, Don... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T11:39+0300
2024-12-09T11:39+0300
2024-12-09T11:39+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray
dursun özbek
ibrahim hacıosmanoğlu
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçen günlerde canlı yayında yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayın sırasında Galatasaray'ın kendisini istifaya davet etmesi üzerine "Galatasaray Kulübü başkanısın, ben bugün TFF başkanıyım, ben elbette bu başkanlıktan ayrılacağım, siz de Galatasaray başkanlığından ayrılacaksınız. Bunun bedeli çok ağır olur" diyerek Özbek hakkında dikkat çeken ifadelere imza attı.Gazeteci Fatih Altaylı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le ilgili açıklamalarına, "Ne oluyorsun, sen kimsin, kimi tehdit ediyorsun? Sen bir haddini bil önce. Büyük rezalet ve kimse sesini çıkarmıyor. Bugün onu tehdit etti, yarın öbürünü tehdit etti. Bilemiyoruz ki kimi tehdit edeceğini. Bunlar mafyatik usuller oluyor o zaman. Haraca kesmek gibi oluyor, mangırı ver tehdit etmeyeyim diye algılanıyor sonra toplum içerisinde. Gücü yeteni tehdit ederim, beni ikna etmenin yolları bellidir falan… Burası futbol federasyonu ya, Don Corleone misin sen, haddini bil" ifadelerini kullandı.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, dursun özbek, ibrahim hacıosmanoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, dursun özbek, ibrahim hacıosmanoğlu
Fatih Altaylı'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: 'Kimi tehdit ediyorsun, Don Corleone misin?'
Gazeteci Fatih Altaylı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le ilgili açıklamalarına, "Burası futbol federasyonu ya, Don Corleone misin sen, haddini bil" diyerek tepki gösterdi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçen günlerde canlı yayında yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayın sırasında Galatasaray'ın kendisini istifaya davet etmesi üzerine "Galatasaray Kulübü başkanısın, ben bugün TFF başkanıyım, ben elbette bu başkanlıktan ayrılacağım, siz de Galatasaray başkanlığından ayrılacaksınız. Bunun bedeli çok ağır olur" diyerek Özbek hakkında dikkat çeken ifadelere imza attı.
Gazeteci Fatih Altaylı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le ilgili açıklamalarına, "Ne oluyorsun, sen kimsin, kimi tehdit ediyorsun? Sen bir haddini bil önce. Büyük rezalet ve kimse sesini çıkarmıyor. Bugün onu tehdit etti, yarın öbürünü tehdit etti. Bilemiyoruz ki kimi tehdit edeceğini. Bunlar mafyatik usuller oluyor o zaman. Haraca kesmek gibi oluyor, mangırı ver tehdit etmeyeyim diye algılanıyor sonra toplum içerisinde. Gücü yeteni tehdit ederim, beni ikna etmenin yolları bellidir falan… Burası futbol federasyonu ya, Don Corleone misin sen, haddini bil" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.