https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/evde-unutulan-anahtari-almak-icin-iple--sarkitilan-genc-metrelerce-yuksekten-dustu-1091330125.html

Evde unutulan anahtarı almak için iple sarkıtılan genç metrelerce yüksekten düştü

Evde unutulan anahtarı almak için iple sarkıtılan genç metrelerce yüksekten düştü

Sputnik Türkiye

Bursa'da bir genç, evde unutulan anahtarı almak içi ip yardımıyla 3'üncü kat balkonundan alt kata sarkıtıldı. İpin çözülmesiyle genç, yaklaşık 6 metre... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T17:05+0300

2024-12-09T17:05+0300

2024-12-09T17:05+0300

türkiye

bursa

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anahtar

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki bir genç, apartmanın 3'üncü katından düşerek ağır yaralandı. Fatih Mahallesi Doğancı Caddesi üzerinde yaşanan talihsiz kazada, iddialara göre baba, oğlunu beline bağladığı ip ile balkondan alt kata sarkıttı. Ancak ipin çözülmesi sonucu genç, metrelerce yüksekten düştü.Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında 4 katlı bir apartmanda gerçekleşti. Anahtarını içeride unutan 53 yaşındaki Ahmet B., oğlu Özcan B.’yi (17) ip yardımıyla 3'üncü kat balkonundan alt kata indirmeye çalıştı. Ancak ipin çözülmesiyle genç, yaklaşık 6 metre yükseklikten kafa üstü zemine çakıldı. Ağır yaralanan Özcan, olay yerine çağrılan ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Genç hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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