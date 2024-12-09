https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/epdkdan-fatih-altayli-ve-ugur-emeke-suc-duyurusu--1091329227.html

EPDK'dan Fatih Altaylı ve Uğur Emek hakkında suç duyurusu: 'Tazminat davası açacağız'

EPDK'dan Fatih Altaylı ve Uğur Emek hakkında suç duyurusu: 'Tazminat davası açacağız'

Sputnik Türkiye

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kurum hakkındaki iddialarından dolayı Fatih Altaylı ve Uğur Emek hakkında suç duyurusunda bulundu. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T16:39+0300

2024-12-09T16:39+0300

2024-12-09T16:52+0300

ekonomi

fatih altaylı

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

res

iddia

dava

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EPDK bir süredir gazeteci Fatih Altaylı ve Eski Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) Planlama Uzmanı Prof. Dr. Uğur Emek tarafından ortaya atılan ‘EPDK yönetiminin depolamalı RES/GES önlisans başvuruları ile milyarlarca dolarlık vurgun yaptığı ve rant dağıttığı' iddiaları ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. "EPDK bir gecede yönetmelik çıkardı, kimsenin haberi olmadan önlisansları dağıttı” iddiasına ilişkin detayların yer aldığı açıklamada, kurumun bir gecede yönetmelik çıkarması ve bunu Resmi Gazete'de yayımlatarak yürürlüğe sokmasının mümkün olmadığı, bu durumun yasalara ve ilgili mevzuatlara aykırı olduğu kaydedildi. Depolamalı RES-GES önlisans sürecinin 5 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe giren kanunla kuruma görev olarak verilmesi ile başlandığı ifade edilen açıklamada, bu kanunla depolamalı RES/GES önlisans süreçlerine yönelik “ihale ve yarışma yapılmayacağı” ölçüm zorunluluğunun dahi istenmeyeceğinin hüküm altına alındığı kaydedildi. Öte yandan ilgili kanunun amacının emre amade olmayan rüzgar ve güneş kaynaklı üretilen elektriğin depolanarak sisteme bağlanması ve elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji payının artırması olduğu bildirildi.Konudan tüm Türkiye haberdarÖnlisans başvurularının alınmasından 4 ay önce sürecin resmiyet kazandığı ve Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe girmesi ile de konudan tüm Türkiye'nin haberdar olduğu ifadelerine yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“EPDK yönetimi yakınlarına önlisans vermek için sadece online başvuruları kabul etti. Belgelerini hazırlamak isteyen yatırımcılara yeterince süre tanınmadı” iddialarına da cevap verilen açıklamada, EPDK'ya yapılan önlisans başvuruları depolamalı yatırımlar konusunun gündemde dahi olmadığı Mayıs 2019 tarihinden beri çevrimiçi olarak yapıldığının tüm sektör oyuncuları tarafından bilindiği, önlisans sürecinde istenen belgelerin ise 10 yılı aşkın bir süredir EPDK'nın internet sitesinde yer aldığı vurgulandı."İddia sahibi bu yorumu ile de enerji sektöründen habersiz olduğunu göstermiştir"EPDK'nın bu konuda herhangi bir gizli iş yapması, bazı çevreleri kayırmasının söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, hiçbir ayrım yapılmaksızın, kurumsal tarafsızlık prensibi ile tüm başvuruların sırasıyla alındığı kaydedildi. Açıklamada, “EPDK 19 Kasım'daki yönetmelik değişikliği ile depolamalı RES/GES yatırımları için önlisans vererek yetkisini aştı. Enerji Bakanı bu duruma kızgın olduğu için yeni ihaleye çıktı” iddialarına ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:"Bu hesaplamalar tamamen hayal mahsulüdür"“Türkiye, kurulu gücünün yarısı kadar elektrik tüketebiliyorken EPDK elektrikte kurulu gücü artırmaya karar vermiştir” iddiasının da yer verildiği açıklamada, kurulu gücü artırmaya karar verildiği iddia edilen kaynakların ‘yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar' olduğu ve bu kaynakların enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağladığı aktarıldı.“Cumhurbaşkanı'nın gideceğini anlayan EPDK yönetimi acele ile 6 dolar-centlik lisans tarifesi kapsamında önlisans dağıttı. Bu rakam 3,375 dolar-cent olabilirdi. Bu fark sebebi ile elektriğe 30 yıl içerisinde 129,6 milyar dolarlık fatura ödenecek. Bu rakam 56 milyar dolar daha düşük olabilirdi? EPDK yönetimi 56 milyar dolarlık vurgun yaptı” iddiasının yer aldığı açıklama, şöyle devam etti:Maddi ve manevi tazminat davası açılacakÖte yandan EPDK Başkanı ve yöneticileri hakkında iddiaları ortaya atan kişiler hakkında maddi ve manevi tazminat davası dahil olmak üzere hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/resmi-gazetede-yayinlanmisti-en-az-10-milyon-kisiyi-etkileyecek-elektrik-faturalarina-yuzde-90-zam-1090910304.html

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fatih altaylı, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), res, iddia, dava