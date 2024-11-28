https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/resmi-gazetede-yayinlanmisti-en-az-10-milyon-kisiyi-etkileyecek-elektrik-faturalarina-yuzde-90-zam-1090910304.html

Resmi Gazete'de yayınlanmıştı, 'en az 10 milyon kişiyi etkileyecek': Elektrik faturalarına yüzde 90 zam mı geliyor?

Resmi Gazete'de yayınlanmıştı, 'en az 10 milyon kişiyi etkileyecek': Elektrik faturalarına yüzde 90 zam mı geliyor?

Sputnik Türkiye

Apartman aidatlarına yüzde 90 oranında zam geleceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, EPDK’nın Resmi Gazete’de... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T07:41+0300

2024-11-28T07:41+0300

2024-11-28T07:41+0300

ekonomi

apartman

apartman dairesi

apartman görevlisi

deniz yavuzyılmaz

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

chp

ak parti

türkiye

elektrik

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, apartman aidatlarına ciddi bir zam yapılacağını iddia ederek milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir açıklama yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK kararına dayandırılan iddiaya göre, apartmanların ortak alanlarında kullanılan elektriğe yüzde 90 oranında zam gelecek. Yavuzyılmaz, “Bu zam en az 10 milyon vatandaşı daha etkileyecek” dedi.'Elektrik faturalarında yüzde 90 artış'Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“AK Parti’den yeni müjde! 2025 yılının şubat ayından itibaren apartmanların ortak elektrik tüketimine yüzde 90 zam geliyor. Aylık elektrik faturası 1.050 TL ve üzeri gelen apartmanlarda bu zam kaçınılmaz olacak. Zamdan 3 milyon hane, toplamda 10 milyon kişi etkilenecek.”Resmi Gazete’de yayımlanan kararİddialar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla ilişkilendiriliyor. Apartmanların ortak alanlarında kullanılan elektriğe konut tarifesinden çıkılarak farklı bir tarife uygulanacağı öne sürüldü. Bu durum, apartman aidatlarının büyük ölçüde artmasına yol açabilir.Milyonlarca kişiyi etkilerUzmanlar, apartmanların asansör, aydınlatma ve hidrofor gibi ortak alan elektrik tüketimlerinin zamma tabi olmasının, apartman aidatlarında ciddi artışlara neden olacağını belirtiyor. Yüksek aidatlar, özellikle büyük şehirlerdeki apartman sakinlerini zor durumda bırakabilir.Hükümetten konuyla i̇lgili açıklama bekleniyorHenüz hükümet veya EPDK’dan zam iddialarına ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak konu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, aidat zamlarının durdurulması ve ortak elektrik tarifesinin korunması için yetkililerden çözüm bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sosyal-medyaya-yas-siniri-geliyor-1090909867.html

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