https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/resmi-gazetede-yayinlanmisti-en-az-10-milyon-kisiyi-etkileyecek-elektrik-faturalarina-yuzde-90-zam-1090910304.html
Resmi Gazete'de yayınlanmıştı, 'en az 10 milyon kişiyi etkileyecek': Elektrik faturalarına yüzde 90 zam mı geliyor?
Resmi Gazete'de yayınlanmıştı, 'en az 10 milyon kişiyi etkileyecek': Elektrik faturalarına yüzde 90 zam mı geliyor?
Sputnik Türkiye
Apartman aidatlarına yüzde 90 oranında zam geleceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, EPDK’nın Resmi Gazete’de... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T07:41+0300
2024-11-28T07:41+0300
2024-11-28T07:41+0300
ekonomi
apartman
apartman dairesi
apartman görevlisi
deniz yavuzyılmaz
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
chp
ak parti
türkiye
elektrik
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, apartman aidatlarına ciddi bir zam yapılacağını iddia ederek milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir açıklama yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK kararına dayandırılan iddiaya göre, apartmanların ortak alanlarında kullanılan elektriğe yüzde 90 oranında zam gelecek. Yavuzyılmaz, “Bu zam en az 10 milyon vatandaşı daha etkileyecek” dedi.'Elektrik faturalarında yüzde 90 artış'Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“AK Parti’den yeni müjde! 2025 yılının şubat ayından itibaren apartmanların ortak elektrik tüketimine yüzde 90 zam geliyor. Aylık elektrik faturası 1.050 TL ve üzeri gelen apartmanlarda bu zam kaçınılmaz olacak. Zamdan 3 milyon hane, toplamda 10 milyon kişi etkilenecek.”Resmi Gazete’de yayımlanan kararİddialar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla ilişkilendiriliyor. Apartmanların ortak alanlarında kullanılan elektriğe konut tarifesinden çıkılarak farklı bir tarife uygulanacağı öne sürüldü. Bu durum, apartman aidatlarının büyük ölçüde artmasına yol açabilir.Milyonlarca kişiyi etkilerUzmanlar, apartmanların asansör, aydınlatma ve hidrofor gibi ortak alan elektrik tüketimlerinin zamma tabi olmasının, apartman aidatlarında ciddi artışlara neden olacağını belirtiyor. Yüksek aidatlar, özellikle büyük şehirlerdeki apartman sakinlerini zor durumda bırakabilir.Hükümetten konuyla i̇lgili açıklama bekleniyorHenüz hükümet veya EPDK’dan zam iddialarına ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak konu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, aidat zamlarının durdurulması ve ortak elektrik tarifesinin korunması için yetkililerden çözüm bekliyor.
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apartman, apartman dairesi, apartman görevlisi, deniz yavuzyılmaz, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), chp, ak parti, türkiye, elektrik, resmi gazete, zam, ara zam, ek zam, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, fatura
apartman, apartman dairesi, apartman görevlisi, deniz yavuzyılmaz, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), chp, ak parti, türkiye, elektrik, resmi gazete, zam, ara zam, ek zam, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, fatura
Resmi Gazete'de yayınlanmıştı, 'en az 10 milyon kişiyi etkileyecek': Elektrik faturalarına yüzde 90 zam mı geliyor?
Apartman aidatlarına yüzde 90 oranında zam geleceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, EPDK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla apartmanların ortak kullanım elektrik faturalarına büyük bir artış yapılacağını belirtti. İşte zam iddiasının ayrıntıları!
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, apartman aidatlarına ciddi bir zam yapılacağını iddia ederek milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir açıklama yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK kararına dayandırılan iddiaya göre, apartmanların ortak alanlarında kullanılan elektriğe yüzde 90 oranında zam gelecek. Yavuzyılmaz, “Bu zam en az 10 milyon vatandaşı daha etkileyecek” dedi.
'Elektrik faturalarında yüzde 90 artış'
Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“AK Parti’den yeni müjde! 2025 yılının şubat ayından itibaren apartmanların ortak elektrik tüketimine yüzde 90 zam geliyor. Aylık elektrik faturası 1.050 TL ve üzeri gelen apartmanlarda bu zam kaçınılmaz olacak. Zamdan 3 milyon hane, toplamda 10 milyon kişi etkilenecek.”
Resmi Gazete’de yayımlanan karar
İddialar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla ilişkilendiriliyor. Apartmanların ortak alanlarında kullanılan elektriğe konut tarifesinden çıkılarak farklı bir tarife uygulanacağı öne sürüldü. Bu durum, apartman aidatlarının büyük ölçüde artmasına yol açabilir.
Milyonlarca kişiyi etkiler
Uzmanlar, apartmanların asansör, aydınlatma ve hidrofor gibi ortak alan elektrik tüketimlerinin zamma tabi olmasının, apartman aidatlarında ciddi artışlara neden olacağını belirtiyor. Yüksek aidatlar, özellikle büyük şehirlerdeki apartman sakinlerini zor durumda bırakabilir.
Hükümetten konuyla i̇lgili açıklama bekleniyor
Henüz hükümet veya EPDK’dan zam iddialarına ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak konu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, aidat zamlarının durdurulması ve ortak elektrik tarifesinin korunması için yetkililerden çözüm bekliyor.