https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/emin-alperin-dostoyevskinin-unlu-romanindan-uyarladigi-oteki-tiyatro-oyunu-istanbulda-sahne-alacak--1091313275.html

Emin Alper’in Dostoyevski’nin ünlü romanından uyarladığı 'Öteki' tiyatro oyunu, İstanbul'da sahne alacak

Emin Alper’in Dostoyevski’nin ünlü romanından uyarladığı 'Öteki' tiyatro oyunu, İstanbul'da sahne alacak

Sputnik Türkiye

Emin Alper’in Dostoyevski’nin Öteki romanından uyarladığı ilk tiyatro oyunu, kara komedi türüyle İstanbul’da sahnelenecek. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T10:58+0300

2024-12-09T10:58+0300

2024-12-09T10:58+0300

yaşam

fyodor dostoyevski

dostoyevski tiyatro festivali

dostoyevski oyunları festivali

rus edebiyatı

rus dili ve edebiyatı

emin alper

istanbul

tiyatro

sanat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/08/1064334893_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2fcb18f9eaff1b37dbb1dcf7db391f5d.jpg

Ödüllü yönetmen Emin Alper’in, Fyodor Dostoyevski’nin ünlü romanı Öteki’den uyarladığı ilk tiyatro eseri, İstanbul’da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.İnsan psikolojisinin derinliklerine inen kara komedi türündeki oyun, 19 Aralık ve 31 Ocak tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 17 Ocak’ta ise Mall of Istanbul Moi Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.Dostoyevski’nin eserinden sahneye aktarılan bu etkileyici hikayenin biletleri, Biletinial platformu üzerinden satışa sunuldu.Oyunun kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan gibi isimler yer alıyor. Deniz Göktürk Kobanbay’ın sahne tasarımı, Ahmet Sesigürgil’in ışık tasarımı ve Okan Kaya’nın ses tasarımı, Ötekinin teknik altyapısını oluşturuyor.'İçsel bir çatışma' Hikaye, fiziksel olarak bireyin aynısı olan ancak kişilik açısından tamamen zıt özelliklere sahip bir karakterin ortaya çıkmasıyla başlayan içsel bir çatışmayı konu alıyor. Bu kişi, bireyin nefret ettiği özelliklere sahip olmasına rağmen, aynı özellikler sayesinde kolayca başarıya ulaşabiliyor. Bu durum, bireyin hem kıskançlık hislerini hem de onun yerinde olma arzusunu tetikliyor.Öteki, alter-ego kavramı üzerinden bireyin iç dünyasını irdeleyerek, izleyicilere güçlü bir tiyatro deneyimi sunmayı hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/altin-kelebek-odul-toreninde-bir-ilk-alper-rende-sevgilisini-sahneye-davet-etti-ve-dizlerinin-1091310826.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fyodor dostoyevski, dostoyevski tiyatro festivali, dostoyevski oyunları festivali, rus edebiyatı, rus dili ve edebiyatı, emin alper, istanbul, tiyatro, sanat