https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/altin-kelebek-odul-toreninde-bir-ilk-alper-rende-sevgilisini-sahneye-davet-etti-ve-dizlerinin-1091310826.html
Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ilk: Alper Rende sevgilisini sahneye davet etti ve dizlerinin üzerine çöktü
Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ilk: Alper Rende sevgilisini sahneye davet etti ve dizlerinin üzerine çöktü
Sputnik Türkiye
Altın Kelebek Ödülleri'ne Alper Rende'nin sevgilisi Betül Çakmak'a sahnede evlilik teklifi ettiği anlar da damga vurdu. En iyi dijital erkek içerik üreticisi... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T10:08+0300
2024-12-09T10:08+0300
2024-12-09T10:08+0300
yaşam
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evlilik
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betül çakmak
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İçerik üreticisi Alper Rende, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi dijital içerik üreticisi kategorisinde ödül kazandı.12 yıldır içerik üreticisi olan Alper Rende son 1 yıldır belgesel şeklinde içerik üretmeye devam ettiğini söyledi. Sahnede ödül konuşması yapan Alper Rende'den büyük sürpriz geldi.Alper Rende sahnede evlilik teklif ettiAlper Rende sahneye sevgilisi Betül Çakmak'ı da davet etti. "Sana herkesin önünde teşekkür etmek istedi. Hayallerimiz bitmedi bu hayallae için de bir adım daha atmak istiyorum. Çünkü bunu özellikle burada yapmak istedim. İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim." dedi ve dizleri üzerine çökerek evlilik teklifi etti.Betül Çakmak teklifi kabul etti ve gözyaşlarını tutamadı.Alper Rende kimdir?Alper Rende 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'te Vine isimli uygulamaya ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek girdi.2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018 yılında kendi kanalını açmıştır. 2020 yılında İzole isimli şarkısını çıkartmıştır.2015 yılında Vine zamanlarında tanıştığı Betül Çakmak ile ilişki yaşamış, bir süre sonra ikisi de YouTuber olmuşlardır.Betül Çakmak kimdir?Betül Çakmak, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi bitirmesinin ardından , MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Aktif olarak 2019 yılından itibaren içerik üretmeye başlayan Betül Çakmak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınmaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/altin-kelebek-odul-toreninde-muge-anli-depremi-cagla-sikele-laf-atinca-salon-sessizlige-burundu-1091305126.html
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Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ilk: Alper Rende sevgilisini sahneye davet etti ve dizlerinin üzerine çöktü
Altın Kelebek Ödülleri'ne Alper Rende'nin sevgilisi Betül Çakmak'a sahnede evlilik teklifi ettiği anlar da damga vurdu. En iyi dijital erkek içerik üreticisi ödülünü alan Alper Rende sevgilisi Betül Çakmak'ı sahneye davet ederek evlenme teklifi etti.
İçerik üreticisi Alper Rende, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi dijital içerik üreticisi kategorisinde ödül kazandı.
12 yıldır içerik üreticisi olan Alper Rende son 1 yıldır belgesel şeklinde içerik üretmeye devam ettiğini söyledi. Sahnede ödül konuşması yapan Alper Rende'den büyük sürpriz geldi.
Alper Rende sahnede evlilik teklif etti
Alper Rende sahneye sevgilisi Betül Çakmak'ı da davet etti. "Sana herkesin önünde teşekkür etmek istedi. Hayallerimiz bitmedi bu hayallae için de bir adım daha atmak istiyorum. Çünkü bunu özellikle burada yapmak istedim. İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim." dedi ve dizleri üzerine çökerek evlilik teklifi etti.
Betül Çakmak teklifi kabul etti ve gözyaşlarını tutamadı.
Alper Rende 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'te Vine isimli uygulamaya ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek girdi.
2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.
2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018 yılında kendi kanalını açmıştır. 2020 yılında İzole isimli şarkısını çıkartmıştır.
2015 yılında Vine zamanlarında tanıştığı Betül Çakmak ile ilişki yaşamış, bir süre sonra ikisi de YouTuber olmuşlardır.
Betül Çakmak, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi bitirmesinin ardından , MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Aktif olarak 2019 yılından itibaren içerik üretmeye başlayan Betül Çakmak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınmaktadır.