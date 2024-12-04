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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/ehliyet-kurslarinda-indirim-aldatmacasi-ehliyet-kurslarina-yuzde-40-zam-bekleniyor--1091158708.html
Ehliyet kurslarında 'indirim' aldatmacası: Ehliyet kurslarına yüzde 40 zam bekleniyor
Ehliyet kurslarında 'indirim' aldatmacası: Ehliyet kurslarına yüzde 40 zam bekleniyor
Sputnik Türkiye
Yılbaşında ehliyet kurs ücretlerine yüzde 40 oranında zam beklenirken, bazı sürücü kurslarının 'zamlı fiyattan etkilenmeyin' diyerek vatandaşları erken kayıt... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T15:49+0300
2024-12-04T15:49+0300
türkiye
ehliyet
ehliyet ücreti
ehliyet sınavı
ehliyet kursları
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Yeni yılla birlikte bir çok ürün ve hizmete zam gelecek. Bunlardan biri de ehliyet kursları olacak. Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, yılbaşında kurs ücretlerine yüzde 40 oranında bir zam beklediklerini ifade ederek, “Bazı arkadaşlar, ehliyet alacak kursiyerleri kandırıyorlar. ‘2025 zamlarından etkilenmeden sürücü kurslarına kaydolun' diyorlar. Aralık ayında kayıt olanların sınavı Ocak 2025'te yapılacak. Bu da harçların zamlı ödeneceği anlamına geliyor. İnsanları aldatmanın da bir anlamı yok” dedi. Yeni yılda ehliyet ücretleri ne kadar olacak? Ehliyet ücretlerine ne kadar zam gelecek?Harç farkı yüzde 44 olacakKurs ücretlerine gelecek artışla ilgili konuşan Guda şu bilgileri paylaştı: "10 Aralık'tan itibaren kayıt yaptıranların farkı ehliyeti 2025 yılında alacaklarından ödeyecekleri harç farkı 2024'e göre yüzde 44 oranında fazla olacak. 2024 Aralık'ta kayıt yaptıranlar da harçlarını yeni tarifeye göre ödemek zorundalar. Aralık 2024'te kayıt yaptıranların sınavı Ocak 2025'e sarkacağı için onlar 2025 harcını ödeyecekler. Bunun yanı sıra 2025'te sürücü kurslarına da zam bekleniyor. Asgari ücretle birlikte birçok kalemde artış yaşanacak. Bundan dolayı sürücü kurslarına da yüzde 40 oranında bir zam bekliyoruz. 10 Aralık'ta yeni kayıt dönemi başlıyor. 1 Ocak 2025'e kadar sürücü kurslarına kayıt olanlar B sınıfı ehliyet için 15 bin TL'lik kurs ücretinden faydalanabilecek ancak 1 Ocak'tan itibaren sürücü kursları ücretinin 20 bin TL olacağını düşünüyoruz. Diğer ehliyet sınıflarında da yüzde 40 oranında bir zam olacaktır” diye konuştu.'Bazı arkadaşlar, ehliyet alacak kursiyerleri kandırıyor'Bazı kursların vatandaşları kandırmak için değişik yollara başvurduğuna dikkat çeken Guda sözlerini şöyle tamamladı: Ehliyet ücretlerine ne kadar zam gelecet? Ehliyet fiyatları ne kadar olacak?Otomobil, minibüs ve kamyonet sürücüleri için geçerli olan B sınıfı ehliyet harcı 3.945 TL'den 5 bin 678 TL'ye yükseldi. A sınıfı ehliyet harcı ise bin 308 TL'den bin 883 TL'ye çıktı. Ehliyet alınırken ayrıca vakıf hizmet bedeli ve değerli kağıt bedeli de ödeniyor. Vakıf hizmet bedeli 230 TL'den 331 TL'ye, değerli kağıt bedeli ise 990 TL'den bin 425 TL'ye yükseldi.Araç muayene ücreti ise bin 821 TL'den 2 bin 621 TL'ye çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yeniden-degerleme-orani-resmi-gazetede-zam-orani-netlesti-mtv-imei-ehliyet-ve-pasaport-harci-ne-1090867017.html
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ehliyet kursu, ehliyet kursu zam, ehliyet harcı, ehliyet kursu başlama, ehliyet sınavı, ehliyet kurslarına ne kadar zam gelecek, ehliyete ne kadar zam gelecek, ehliyet ne kadar olacak, ehliyet fiyatları, ehliyet fiyatları zam

Ehliyet kurslarında 'indirim' aldatmacası: Ehliyet kurslarına yüzde 40 zam bekleniyor

15:49 04.12.2024
© DHAEhliyet sınavı, sürücü adayı, direksiyon
Ehliyet sınavı, sürücü adayı, direksiyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© DHA
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Yılbaşında ehliyet kurs ücretlerine yüzde 40 oranında zam beklenirken, bazı sürücü kurslarının 'zamlı fiyattan etkilenmeyin' diyerek vatandaşları erken kayıt olmaya ikna ederek kandırdıkları belirtildi.
Yeni yılla birlikte bir çok ürün ve hizmete zam gelecek. Bunlardan biri de ehliyet kursları olacak. Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, yılbaşında kurs ücretlerine yüzde 40 oranında bir zam beklediklerini ifade ederek, “Bazı arkadaşlar, ehliyet alacak kursiyerleri kandırıyorlar. ‘2025 zamlarından etkilenmeden sürücü kurslarına kaydolun' diyorlar. Aralık ayında kayıt olanların sınavı Ocak 2025'te yapılacak. Bu da harçların zamlı ödeneceği anlamına geliyor. İnsanları aldatmanın da bir anlamı yok” dedi. Yeni yılda ehliyet ücretleri ne kadar olacak? Ehliyet ücretlerine ne kadar zam gelecek?

Harç farkı yüzde 44 olacak

Kurs ücretlerine gelecek artışla ilgili konuşan Guda şu bilgileri paylaştı:
"10 Aralık'tan itibaren kayıt yaptıranların farkı ehliyeti 2025 yılında alacaklarından ödeyecekleri harç farkı 2024'e göre yüzde 44 oranında fazla olacak. 2024 Aralık'ta kayıt yaptıranlar da harçlarını yeni tarifeye göre ödemek zorundalar. Aralık 2024'te kayıt yaptıranların sınavı Ocak 2025'e sarkacağı için onlar 2025 harcını ödeyecekler. Bunun yanı sıra 2025'te sürücü kurslarına da zam bekleniyor. Asgari ücretle birlikte birçok kalemde artış yaşanacak. Bundan dolayı sürücü kurslarına da yüzde 40 oranında bir zam bekliyoruz. 10 Aralık'ta yeni kayıt dönemi başlıyor. 1 Ocak 2025'e kadar sürücü kurslarına kayıt olanlar B sınıfı ehliyet için 15 bin TL'lik kurs ücretinden faydalanabilecek ancak 1 Ocak'tan itibaren sürücü kursları ücretinin 20 bin TL olacağını düşünüyoruz. Diğer ehliyet sınıflarında da yüzde 40 oranında bir zam olacaktır” diye konuştu.

'Bazı arkadaşlar, ehliyet alacak kursiyerleri kandırıyor'

Bazı kursların vatandaşları kandırmak için değişik yollara başvurduğuna dikkat çeken Guda sözlerini şöyle tamamladı:
“Bazı arkadaşlar, ehliyet alacak kursiyerleri kandırıyor. '2025 zamlarından etkilenmeden sürücü kurslarına kaydolun' diyorlar. Aralık ayında kayıt olanların sınavı Ocak 2025'te yapılacak. Ocak ayı demek de 2025 demek. Bu da harçların zamlı ödeneceği anlamına geliyor. İnsanları aldatmanın da bir anlamı yok. 2024 yılında sürücü kurslarına kaydolacak vatandaşlar sadece sürücü kurslarına gelecek zamdan etkilenmekten muaf olacaklar, harç fiyatlarını ise yine 2025 tarifesine göre ödeyecekler."

Ehliyet ücretlerine ne kadar zam gelecet? Ehliyet fiyatları ne kadar olacak?

Otomobil, minibüs ve kamyonet sürücüleri için geçerli olan B sınıfı ehliyet harcı 3.945 TL'den 5 bin 678 TL'ye yükseldi. A sınıfı ehliyet harcı ise bin 308 TL'den bin 883 TL'ye çıktı. Ehliyet alınırken ayrıca vakıf hizmet bedeli ve değerli kağıt bedeli de ödeniyor. Vakıf hizmet bedeli 230 TL'den 331 TL'ye, değerli kağıt bedeli ise 990 TL'den bin 425 TL'ye yükseldi.
Araç muayene ücreti ise bin 821 TL'den 2 bin 621 TL'ye çıkarıldı.
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Yeniden değerleme oranıyla 2025 zamları netleşti: Ehliyet, pasaport harcı, IMEI kayıt ücreti, cezalar ne kadar artacak?
27 Kasım, 09:02
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