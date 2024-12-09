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Derbinin ardından özür diledi: Kramponlarını çöpe attı
Derbinin ardından özür diledi: Kramponlarını çöpe attı
Sputnik Türkiye
İngiltere Premier Lig'de Chelsea'nin Tottenham'ı yendiği maçta Marc Cucurella, kramponlarında yaşadığı sorun nedeniyle takımın gol yemesine neden oldu... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T13:39+0300
2024-12-09T13:39+0300
spor
chelsea
haberler
marc cucurella
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Chelsea'nin Tottenham'ı yendiği maçta Marc Cucurella, kramponlarında yaşadığı sorun nedeniyle takımın gol yemesine neden oldu. Cucurella, maçın ardından taraftarlardan ilginç bir şekilde özür diledi, kramponlarını da çöpe attı.Chelsea oyuncusundan ilginç özürChelsea, gol düellosuna sahne olan maçta Londra derbisinde Tottenham'ı yendi. Chelsea rakibini 4-3 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, maçın ilk 10 dakikasında ayağının kayması sonucu 2 kez top kaybetti. Her iki top kaybının ardından Tottenham, Chelsea ağlarını havalandırdı.26 yaşındaki sol bek, ikinci golün ardından kramponlarını değiştirirken maçın ardından taraftarlardan özür dilediKramponu çöpe attıKarşılaşmanın ardından ayağının kaymasına sebep olan kramponlarını çöpe atan İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından bu anların fotoğrafını paylaşarak, ‘Üzgünüm maviler’ notunu düştü.Chelsea formasıyla bu sezon 16 maça çıkan Marc Cucurella 1 asist kaydetti. İspanyol sol bek Londra ekibine 2022'de transfer olmuştu. Cucurella daha önce Brighton, Getafe, Barcelona ve Eibar formalarını giydi.
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chelsea, haberler, marc cucurella
chelsea, haberler, marc cucurella

Derbinin ardından özür diledi: Kramponlarını çöpe attı

13:39 09.12.2024
© AP Photo / Ian WaltonCucurella
Cucurella - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Ian Walton
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İngiltere Premier Lig'de Chelsea'nin Tottenham'ı yendiği maçta Marc Cucurella, kramponlarında yaşadığı sorun nedeniyle takımın gol yemesine neden oldu. Cucurella, maçın ardından taraftarlardan ilginç bir şekilde özür diledi, kramponlarını da çöpe attı.
Chelsea'nin Tottenham'ı yendiği maçta Marc Cucurella, kramponlarında yaşadığı sorun nedeniyle takımın gol yemesine neden oldu. Cucurella, maçın ardından taraftarlardan ilginç bir şekilde özür diledi, kramponlarını da çöpe attı.

Chelsea oyuncusundan ilginç özür

Chelsea, gol düellosuna sahne olan maçta Londra derbisinde Tottenham'ı yendi. Chelsea rakibini 4-3 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, maçın ilk 10 dakikasında ayağının kayması sonucu 2 kez top kaybetti. Her iki top kaybının ardından Tottenham, Chelsea ağlarını havalandırdı.
26 yaşındaki sol bek, ikinci golün ardından kramponlarını değiştirirken maçın ardından taraftarlardan özür diledi

Kramponu çöpe attı

Karşılaşmanın ardından ayağının kaymasına sebep olan kramponlarını çöpe atan İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından bu anların fotoğrafını paylaşarak, ‘Üzgünüm maviler’ notunu düştü.
Chelsea formasıyla bu sezon 16 maça çıkan Marc Cucurella 1 asist kaydetti. İspanyol sol bek Londra ekibine 2022'de transfer olmuştu. Cucurella daha önce Brighton, Getafe, Barcelona ve Eibar formalarını giydi.
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