https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/derbinin-ardindan-ozur-diledi-kramponlarini-cope-atti-1091321835.html

Derbinin ardından özür diledi: Kramponlarını çöpe attı

Derbinin ardından özür diledi: Kramponlarını çöpe attı

Sputnik Türkiye

İngiltere Premier Lig'de Chelsea'nin Tottenham'ı yendiği maçta Marc Cucurella, kramponlarında yaşadığı sorun nedeniyle takımın gol yemesine neden oldu... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T13:39+0300

2024-12-09T13:39+0300

2024-12-09T13:39+0300

spor

chelsea

haberler

marc cucurella

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Chelsea'nin Tottenham'ı yendiği maçta Marc Cucurella, kramponlarında yaşadığı sorun nedeniyle takımın gol yemesine neden oldu. Cucurella, maçın ardından taraftarlardan ilginç bir şekilde özür diledi, kramponlarını da çöpe attı.Chelsea oyuncusundan ilginç özürChelsea, gol düellosuna sahne olan maçta Londra derbisinde Tottenham'ı yendi. Chelsea rakibini 4-3 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, maçın ilk 10 dakikasında ayağının kayması sonucu 2 kez top kaybetti. Her iki top kaybının ardından Tottenham, Chelsea ağlarını havalandırdı.26 yaşındaki sol bek, ikinci golün ardından kramponlarını değiştirirken maçın ardından taraftarlardan özür dilediKramponu çöpe attıKarşılaşmanın ardından ayağının kaymasına sebep olan kramponlarını çöpe atan İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından bu anların fotoğrafını paylaşarak, ‘Üzgünüm maviler’ notunu düştü.Chelsea formasıyla bu sezon 16 maça çıkan Marc Cucurella 1 asist kaydetti. İspanyol sol bek Londra ekibine 2022'de transfer olmuştu. Cucurella daha önce Brighton, Getafe, Barcelona ve Eibar formalarını giydi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/arda-guler-ilk-11-ciktigi-macta-sezondaki-ilk-golunu-atti--1091292237.html

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chelsea, haberler, marc cucurella