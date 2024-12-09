https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/borsada-suriye-etkisi-cimento-hisseleri-tavan-yapti-insaat-sirketlerinde-alimlar-hizlandi-1091323464.html

Borsada 'Suriye etkisi': Çimento hisseleri tavan yaptı, inşaat şirketlerinde alımlar hızlandı

Borsada 'Suriye etkisi': Çimento hisseleri tavan yaptı, inşaat şirketlerinde alımlar hızlandı

Sputnik Türkiye

Suriye'deki son gelişmeler İstanbul Borsası'nda yükselişe neden oldu. Özellikle çimento hisseleri tavan yaparken, inşaat sektöründe faaliyet gösteren... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T13:57+0300

2024-12-09T13:57+0300

2024-12-09T13:57+0300

ekonomi

suriye

borsa istanbul

türkiye

hisse senedi

çimento

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Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe pozitif başladı. Suriye'deki son gelişmeler borsaya olumlu yansırken özellikle sektörler arasında yükseliş dikkat çekti. Sektörler arasında en yüksek getiri yüzde 6,5 ile taş toprak endeksinde yaşanırken, çimento hisseleri tavan yaptı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde ise alımlar hızlandı.Taş toprak endeksi yükseldi Suriye'nin yeniden inşasıyla Türk şirketlerin ihracatının artacağına yönelik beklentiler, taş toprak endeksini yükseltti; inşaat, çimento ve demir çelik hisseleri güçlü değerlendi. Analistler, bölgede yeni bir sayfa açılmasının Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri güçlendireceği öngörüsünde bulunarak, bölgenin inşası için aktif rol oynayacak şirketlerin hisse performanslarının yakından takip edileceğini aktardı.Borsa İstanbul, 10.149 - 10.197 puan arasında işlem görürken, saat 12.05 itibarıyla yüzde 0,93 artışla 10.175 puanda hareket etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.250 ve 10.350 puan direnç, 10.100 ve 10.000 seviyeleri destek konumunda bulunuyor. Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 değer kazanarak 10.081 puandan tamamlamıştı.Çimento hisseleri tavan Güne başlarken sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,19 ile taş toprak olurken; şu sıralarda yüzde yüzde 6,64 oranında primde bulunuyor. Uşak Seramik, İskenderun Demir Çelik, Limak Doğu Anadolu Çimento, Oyak Çimento tavan olurken; Niğde Beton yüzde 8,57, Çimsa Çimento Sanayi yüzde 9,88, Afyon Çimento yüzde 8,22, Kardemir Karabük Demir Çelik yüzde 8,29, İzmir Demir Çelik yüzde 8,71 primle işlem görüyor.

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