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Bu hafta yatırımcısının yüzünü hangi yatırım araçları güldürdü?
Bu hafta yatırımcısının yüzünü hangi yatırım araçları güldürdü?
Sputnik Türkiye
Bu hafta yatırımcıların yüzünü borsa ve dolar güldürdü. Borsa İstanbul haftayı kazançlar kapatırken, altın düşüşte. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T11:12+0300
2024-11-30T11:11+0300
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Piyasalarda yaşanan 'sahte dolar' krizi sürerken bu hafta yatırımcılarına kazandıran dolar ve borsa oldu. Borsa ve dolar da yükseliş gözlenirken, altın düşüş yaşadı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,07 değer kazanarak 9.652,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.575,85 ve en yüksek 9.744,57 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,58 yükselerek 11.522,08 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 9.265,51 puan, Sanayi Endeksi 1,34 artışla 12.786,90 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,92 artışla 13.524,68 puan oldu.Hangi hisseler en çok prim yaptı?Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,38 ile Papilon Savunma oldu. Papilon Savunma'yı, yüzde 18,18 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 14,78 ile Anadolu Sigorta izledi.Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,17 ile VakıfBank, yüzde 8,14 ile Fenerbahçe, yüzde 6,36 ile Kaleseramik olarak sıralandı.Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 508 milyar 447 milyon lirayla Koç Holding, 506 milyar 100 milyon lirayla Garanti BBVA ve 393 milyar 300 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.Altın düşüşte24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,17 azalışla 2 bin 965 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,15 değer kaybederek 20 bin 115 liraya düştü.Doların satış fiyatı yüzde 0,42 artışla 34,6950 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 1,76 artışla 36,6660 lira oldu. Geçen hafta 43,2750 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,73 değer kazanarak 44,0240 liraya yükseldi. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,99 yükselişle 39,4110 liradan alıcı buldu.
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türkiye, borsa istanbul, yatırımcı, altın, dolar, euro, borsa istanbul endeksi
türkiye, borsa istanbul, yatırımcı, altın, dolar, euro, borsa istanbul endeksi

Bu hafta yatırımcısının yüzünü hangi yatırım araçları güldürdü?

11:12 30.11.2024
© AAdolar - altın
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© AA
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Bu hafta yatırımcıların yüzünü borsa ve dolar güldürdü. Borsa İstanbul haftayı kazançlar kapatırken, altın düşüşte.
Piyasalarda yaşanan 'sahte dolar' krizi sürerken bu hafta yatırımcılarına kazandıran dolar ve borsa oldu. Borsa ve dolar da yükseliş gözlenirken, altın düşüş yaşadı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,07 değer kazanarak 9.652,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.575,85 ve en yüksek 9.744,57 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,58 yükselerek 11.522,08 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 9.265,51 puan, Sanayi Endeksi 1,34 artışla 12.786,90 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,92 artışla 13.524,68 puan oldu.

Hangi hisseler en çok prim yaptı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,38 ile Papilon Savunma oldu. Papilon Savunma'yı, yüzde 18,18 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 14,78 ile Anadolu Sigorta izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,17 ile VakıfBank, yüzde 8,14 ile Fenerbahçe, yüzde 6,36 ile Kaleseramik olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 508 milyar 447 milyon lirayla Koç Holding, 506 milyar 100 milyon lirayla Garanti BBVA ve 393 milyar 300 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın düşüşte

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,17 azalışla 2 bin 965 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,15 değer kaybederek 20 bin 115 liraya düştü.
Doların satış fiyatı yüzde 0,42 artışla 34,6950 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 1,76 artışla 36,6660 lira oldu. Geçen hafta 43,2750 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,73 değer kazanarak 44,0240 liraya yükseldi. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,99 yükselişle 39,4110 liradan alıcı buldu.
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Sahte 45 bin 800 doları ATM'den yatırıp yerine Türk lirası çektiler
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