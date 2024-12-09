https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/bir-zamanlar-fenerbahcede-de-oynayan-portekizli-yildiz-luis-nani-emekli-oldugunu-duyurdu-turkce-1091310543.html

Bir zamanlar Fenerbahçe'de de oynayan Portekizli yıldız Luis Nani, emekli olduğunu duyurdu: Türkçe mesaj verdi

Bir zamanlar Fenerbahçe'de de oynayan Portekizli yıldız Luis Nani, emekli olduğunu duyurdu: Türkçe mesaj verdi

Sputnik Türkiye

Luis Nani, 38 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T09:59+0300

2024-12-09T09:59+0300

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spor

luis nani

fenerbahçe

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

fenerbahçe spor kulübü

manchester united

manchester

adanaspor

old trafford

portekiz

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Portekizli futbolcu Luís Carlos Almeida da Cunha, bilinen adıyla Nani, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir video ile veda eden Nani, 20 yılı aşkın süren kariyerinde kendisine destek olan herkese teşekkür etti ve artık ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini belirtti.Oyuncunun yakın zamanda babasını kaybettiği biliniyor. Portekizli yıldız, sosyal medya platformu X'ten bir video yayınlayarak, "Benim için elveda zamanı geldi" yazdı ve mesajı 'Teşekkürler' diyerek bitirdi. Luis Nani kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Nani, kariyerine 2005 yılında Sporting CP’de başladı ve 2007’de İngiltere’nin köklü kulüplerinden Manchester United’a transfer oldu. Old Trafford’da geçirdiği dönemde 230 maçta 41 gol atan Nani, dört Premier League, bir UEFA Şampiyonlar Ligi ve iki Lig Kupası zaferi yaşadı.2015-2016 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Nani, 47 resmi maçta 12 gol atıp 13 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu. Daha sonra Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory ve Adana Demirspor gibi takımlarda oynadı. 2024 yılında kariyerinin son döneminde Estrela Amadora’da forma giyen Nani, bu sezon 10 maçta görev aldı.Portekiz Milli Takımı’yla 112 maça çıkan ve 24 gol atan Nani, 2016 Avrupa Şampiyonası’nda ülkesinin şampiyonluğunda önemli rol oynadı.Portekiz ligine yatırım yapıyorKariyerinin son döneminde, 2024 yazında Portekiz dördüncü lig takımlarından SU Sintrense’nin hisselerini satın alarak futbol sonrası kariyeri için de adım atan Nani, bu yatırımıyla futbol dünyasında farklı bir rolde devam edeceğinin sinyallerini verdi.

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manchester

old trafford

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