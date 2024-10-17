https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/turkiye-romanya-ve-bulgaristan-ile-askeri-anlasma-yapti-1089353392.html

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile askeri anlaşma yaptı

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile askeri anlaşma yaptı

Sputnik Türkiye

NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel’de devam ederken Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında askeri faaliyetleri kapsayan bir Niyet Mektubu imzalandı. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T18:41+0300

2024-10-17T18:41+0300

2024-10-17T18:41+0300

türkiye

asker

romanya

bulgaristan

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanı

bakan

savunma

savunma bakanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/05/1072052332_0:209:2899:1840_1920x0_80_0_0_4a15cd26d4766c6d641cc7203f2e1383.jpg

MSB sosyal medya hesabından Türkiye Romanya ve Bulgaristan arasında Niyet Mektubu imzalandığını duyurdu.1 Ekim'de göreve gelen Rutte'nin başkanlık yaptığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Savunma bakanları ile oturumda temaslarda bulunan Bakan Yaşar Güler, Romanya ve Bulgaristan savunma bakanları ile anlaşma imzaladı.Niyet Mektubu imzalandıMilli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Ülkemizin NATO Daimi Temsilciliğindeki törende mektubu; Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov imzaladı” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/alman-basini-ukrayna-rusyaya-karsi-kullanilmak-uzere-nukleer-silah-uretebilir-1089353259.html

türkiye

romanya

bulgaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asker, romanya, bulgaristan, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanı, bakan, savunma, savunma bakanı