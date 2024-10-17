https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/turkiye-romanya-ve-bulgaristan-ile-askeri-anlasma-yapti-1089353392.html
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile askeri anlaşma yaptı
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile askeri anlaşma yaptı
Sputnik Türkiye
NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel’de devam ederken Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında askeri faaliyetleri kapsayan bir Niyet Mektubu imzalandı. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T18:41+0300
2024-10-17T18:41+0300
2024-10-17T18:41+0300
türkiye
asker
romanya
bulgaristan
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanı
bakan
savunma
savunma bakanı
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MSB sosyal medya hesabından Türkiye Romanya ve Bulgaristan arasında Niyet Mektubu imzalandığını duyurdu.1 Ekim'de göreve gelen Rutte'nin başkanlık yaptığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Savunma bakanları ile oturumda temaslarda bulunan Bakan Yaşar Güler, Romanya ve Bulgaristan savunma bakanları ile anlaşma imzaladı.Niyet Mektubu imzalandıMilli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Ülkemizin NATO Daimi Temsilciliğindeki törende mektubu; Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov imzaladı” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/alman-basini-ukrayna-rusyaya-karsi-kullanilmak-uzere-nukleer-silah-uretebilir-1089353259.html
türkiye
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asker, romanya, bulgaristan, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanı, bakan, savunma, savunma bakanı
asker, romanya, bulgaristan, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanı, bakan, savunma, savunma bakanı
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile askeri anlaşma yaptı
NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel’de devam ederken Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında askeri faaliyetleri kapsayan bir Niyet Mektubu imzalandı.
MSB sosyal medya hesabından Türkiye Romanya ve Bulgaristan arasında Niyet Mektubu imzalandığını duyurdu.
1 Ekim'de göreve gelen Rutte'nin başkanlık yaptığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Savunma bakanları ile oturumda temaslarda bulunan Bakan Yaşar Güler, Romanya ve Bulgaristan savunma bakanları ile anlaşma imzaladı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Ülkemizin NATO Daimi Temsilciliğindeki törende mektubu; Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov imzaladı” denildi.