https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/altin-kure-adaylari-belli-oldu-2024-yilina-damga-vuran-filmler-1091338908.html

Altın Küre adayları belli oldu: 2024 yılına damga vuran filmler

Altın Küre adayları belli oldu: 2024 yılına damga vuran filmler

Sputnik Türkiye

Oscar'ın habercisi olarak değerlendirilen Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri'nde adaylar belli oldu. 2024 yılında sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T23:23+0300

2024-12-09T23:23+0300

2024-12-09T23:23+0300

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Hollywood'un ikonik simgesi Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri'nde adaylar açıklandı.Dünya genelinde en çok izlenen törenler arasında yer alan Altın Küre Ödülleri'nde adaylar belli oldu. 2024 yılında sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Emilia Perez filmi 10 dalda adaylık alırken ödül töreni 8 Ocak 2025 tarihinde TSİ 04.00'da CBS ve Paramount+ üzerinden naklen yayınlanacak.Film kategorisiTelevizyon kategorisiBireysel başarılar

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