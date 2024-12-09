Altın Küre adayları belli oldu: 2024 yılına damga vuran filmler
© AAAltın Küre
© AA
Abone ol
Oscar'ın habercisi olarak değerlendirilen Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri'nde adaylar belli oldu. 2024 yılında sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Emilia Perez filmi 10 dalda adaylık alırken ödül töreni 8 Ocak 2025 tarihinde CBS ve Paramount+ üzerinden canlı yayınlanacak.
Hollywood'un ikonik simgesi Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri'nde adaylar açıklandı.
Dünya genelinde en çok izlenen törenler arasında yer alan Altın Küre Ödülleri'nde adaylar belli oldu. 2024 yılında sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Emilia Perez filmi 10 dalda adaylık alırken ödül töreni 8 Ocak 2025 tarihinde TSİ 04.00'da CBS ve Paramount+ üzerinden naklen yayınlanacak.
Film kategorisi
En İyi Film – Drama: Oppenheimer, Killers of the Flower Moon ve Anatomy of a Fall gibi yapımlar yer alıyor.
En İyi Film – Müzikal veya Komedi: Barbie, Poor Things ve The Holdovers adaylar arasında.
En İyi Animasyon Film: Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Boy and the Heron ve The Super Mario Bros. Movie aday gösterilenler arasında.
Sinema ve Gişe Başarısı: Barbie, Oppenheimer ve Taylor Swift: The Eras Tour gibi gişe rekorları kıran yapımlar bu yeni kategoride yer aldı.
Televizyon kategorisi
En İyi Televizyon Dizisi – Drama: Succession, The Crown ve The Last of Us öne çıkan diziler.
En İyi Televizyon Dizisi – Müzikal veya Komedi: The Bear, Ted Lasso ve Only Murders in the Building aday gösterildi.
En İyi Mini Dizi veya Antoloji Serisi: Beef, Daisy Jones & The Six ve Fargo gibi yapımlar bu kategoride yarışıyor.
Bireysel başarılar
En İyi Yönetmen: Greta Gerwig (Barbie), Christopher Nolan (Oppenheimer) ve Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon) adaylar arasında.
Oyunculuk Adaylıkları: Cillian Murphy (Oppenheimer), Margot Robbie (Barbie) ve Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) öne çıkan isimler.