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CEO suikastı ABD'de sevince yol açtı, sigorta şirketleri tepki gösterdi: Mermilerin şifresi sosyal medyada çözüldü
CEO suikastı ABD'de sevince yol açtı, sigorta şirketleri tepki gösterdi: Mermilerin şifresi sosyal medyada çözüldü
Sputnik Türkiye
ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare'in CEO’su Brian Thompson’ın ölümüne neden olan silahlı saldırı sosyal medyada alay konusu... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T05:02+0300
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dünya
brian thompson
abd
new york
columbia üniversitesi
commonwealth
thompson
şifre
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ABD’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. 'O kelimeler sigorta şirketlerinin taktiği'Cinayet mahallinde tapılan incelemelerde bulunan kovanların üzerinde yazılı 3 kelime gerçek gizemini hala korurken, kovanların üzerinde yazılı 'geciktir, reddet, savun' kelimelerinin, ABD'li savunma şirketlerinin müşterilerine ödeme 'yapmamak'i.in oluşturdukları yöntemin 3 kelimelik özeti olduğu düşünülüyor. Sosyal medya, ABD vatandaşlarının, Thompson'un ölümünün ardından 'sigorta mağduriyetlerini' anlattığı öfke dolu ve ABD'li sağlık sigortası şirketlerinin reddettiği talepler ile dalga geçilen viral paylaşımlarıyla doldu.Columbia Üniversitesi profesörü Anthony Zenkus, 100.000'den fazla beğeni alan bir gönderisinde şunları yazdı: Ayrıca ABD'li sosyal medya kullanıcıları UnitedHealth Group'un Thompson cinayetiyle ilgili gönderisini binden fazla gülen emojiyle doldurdu. Şirket daha sonra gönderilerine kimlerin yorum yapabileceğini kısıtladı.'Geciktir, reddet, savun'ABD'de evrensel kamu sağlık sigortası bulunmuyor. Birçok ABD vatandaşının sigorta için işverenlerine bağımlı olduğu biliniyor. Ayrıca ABD'de bireysel özel sigorta yüksek maliyetleri dolayısıyla eleştiriliyor.Kar amacı gütmeyen Commonwealth Fund'a göre, 18-64 yaş aralığındaki sigortalı yetişkinlerin beşte biri 2020 yılında sağlık hizmetleri için karşılanamayacak düzeyde cepten masraf yaptı.Ayrıca Tüketici Finansal Koruma Bürosu, yaklaşık 100 milyon Amerikalının 220 milyar ABD dolarından fazla tıbbi borcu olduğunu söylüyor.'Geciktir, reddet, savun' ifadeleri ise, ABD'li hukuk profesörü Jay Feinman'ın 2010 yılında yazmış olduğu "Geciktir, Reddet, Savun: Sigorta Şirketleri Neden Tazminat Ödemez ve Bu Konuda Neler Yapabilirsiniz" isimli kitabı ile ilişkilendiriliyor. Saldırgan hala yakalanamadıNew York Polis Departmanı, cinayetin ardından olayla ilgili bilgi verebilecek kişilere 10 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu. Sosyal medyada ABD'li sigorta şirketlerine yönelik eleştiriler sürerken Brian Thompson'ı öldüren saldırganın yakalanması için başlatılan insan avı New York şehrinin ötesine taşıyor. NYPD'den Jessica Tisch'in CNN'e verdiği bilgilere göre cinayet soruşturmacılarının şüphelinin şehri terk ettiğine 'inanmak için nedenleri' var. Dedektif şefi Joseph Kenny, saldırganın cinayetten sonra bir otobüs tesisine girdiğini kameraların yakaladığını ancak hiç dışarı çıkarken görülmediğini ve yetkililerin bu yüzden bir otobüse binerek kaçtığına inandığını ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/ceo-suikastinde-yeni-gelisme-polis-mermilerin-uzerindeki-sifrelerin-pesinde-1091245423.html
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brian thompson, abd, new york, columbia üniversitesi, commonwealth, thompson, şifre, mermi, kovan, sağlık sigortası, özel sağlık sigortası
brian thompson, abd, new york, columbia üniversitesi, commonwealth, thompson, şifre, mermi, kovan, sağlık sigortası, özel sağlık sigortası

CEO suikastı ABD'de sevince yol açtı, sigorta şirketleri tepki gösterdi: Mermilerin şifresi sosyal medyada çözüldü

05:02 07.12.2024
© Fotoğraf : NYPDNYPD
NYPD - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
© Fotoğraf : NYPD
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ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare'in CEO’su Brian Thompson’ın ölümüne neden olan silahlı saldırı sosyal medyada alay konusu olurken, olay yerinde bulunan kovanların üzerindeki yazıların sigorta şirketlerinin taktiği olduğu savunuldu. Thompson'a ateş açan saldırgan ise henüz yakalanamazken, insan avı sürüyor.
ABD’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

'O kelimeler sigorta şirketlerinin taktiği'

Cinayet mahallinde tapılan incelemelerde bulunan kovanların üzerinde yazılı 3 kelime gerçek gizemini hala korurken, kovanların üzerinde yazılı 'geciktir, reddet, savun' kelimelerinin, ABD'li savunma şirketlerinin müşterilerine ödeme 'yapmamak'i.in oluşturdukları yöntemin 3 kelimelik özeti olduğu düşünülüyor.
Sosyal medya, ABD vatandaşlarının, Thompson'un ölümünün ardından 'sigorta mağduriyetlerini' anlattığı öfke dolu ve ABD'li sağlık sigortası şirketlerinin reddettiği talepler ile dalga geçilen viral paylaşımlarıyla doldu.
Columbia Üniversitesi profesörü Anthony Zenkus, 100.000'den fazla beğeni alan bir gönderisinde şunları yazdı:
"Bugün, United Healthcare CEO'su Brian Thompson'ın silahla vurularak öldürülmesinin yasını tutuyoruz... durun, üzgünüm - bugün, Brian Thompson gibi sigorta şirketi yöneticilerinin multimilyoner olabilmesi için her yıl gereksiz yere ölen 68.000 Amerikalının ölümünün yasını tutuyoruz."
Ayrıca ABD'li sosyal medya kullanıcıları UnitedHealth Group'un Thompson cinayetiyle ilgili gönderisini binden fazla gülen emojiyle doldurdu. Şirket daha sonra gönderilerine kimlerin yorum yapabileceğini kısıtladı.

'Geciktir, reddet, savun'

ABD'de evrensel kamu sağlık sigortası bulunmuyor. Birçok ABD vatandaşının sigorta için işverenlerine bağımlı olduğu biliniyor. Ayrıca ABD'de bireysel özel sigorta yüksek maliyetleri dolayısıyla eleştiriliyor.
Kar amacı gütmeyen Commonwealth Fund'a göre, 18-64 yaş aralığındaki sigortalı yetişkinlerin beşte biri 2020 yılında sağlık hizmetleri için karşılanamayacak düzeyde cepten masraf yaptı.
Ayrıca Tüketici Finansal Koruma Bürosu, yaklaşık 100 milyon Amerikalının 220 milyar ABD dolarından fazla tıbbi borcu olduğunu söylüyor.
'Geciktir, reddet, savun' ifadeleri ise, ABD'li hukuk profesörü Jay Feinman'ın 2010 yılında yazmış olduğu "Geciktir, Reddet, Savun: Sigorta Şirketleri Neden Tazminat Ödemez ve Bu Konuda Neler Yapabilirsiniz" isimli kitabı ile ilişkilendiriliyor.

Saldırgan hala yakalanamadı

New York Polis Departmanı, cinayetin ardından olayla ilgili bilgi verebilecek kişilere 10 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.
Sosyal medyada ABD'li sigorta şirketlerine yönelik eleştiriler sürerken Brian Thompson'ı öldüren saldırganın yakalanması için başlatılan insan avı New York şehrinin ötesine taşıyor.
NYPD'den Jessica Tisch'in CNN'e verdiği bilgilere göre cinayet soruşturmacılarının şüphelinin şehri terk ettiğine 'inanmak için nedenleri' var. Dedektif şefi Joseph Kenny, saldırganın cinayetten sonra bir otobüs tesisine girdiğini kameraların yakaladığını ancak hiç dışarı çıkarken görülmediğini ve yetkililerin bu yüzden bir otobüse binerek kaçtığına inandığını ekledi.
NYPD - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
DÜNYA
CEO suikastinde yeni gelişme: Polis mermilerin üzerindeki 'şifrelerin' peşinde
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