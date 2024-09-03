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Sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu'nun 'nitelikli dolandırıcılıktan' 195'er yıl hapsi istendi
Sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu'nun 'nitelikli dolandırıcılıktan' 195'er yıl hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Ponzi sistemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomenleri Beril ve Kıvanç Talu için savcılık 195'er yıl hapis istemiyle dava açtı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T15:02+0300
2024-09-03T15:02+0300
türkiye
beril talu
kıvanç talu
iddianame
yargılama
dolandırıcılık
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Sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' isimli hesabıyla milyonlarca takipçiye ulaşan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun yakın çevresinde çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti. Reklam projesi yapacaklarını söyleyerek 100 milyon liraya yakın vurgun yaptıkları öne sürülen çift, iddiaların arkasından kayıplara karışmıştı. Gürcistan'a kaçtıkları ortaya çıkan çift 5 Ocak'ta Türkiye'ye dönmüş ve tutuklanmıştı. Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin mağdurlardan aldıkları parayı, mağdurların bilmediği bir ponzi sistemine dahil ettikleri ve sisteme sonradan girenlerden aldıkları parayla, sisteme ilk girenlerin parasının ödendiği bir sistem kurdukları vurgulandı. Başsavcılık şüpheliler Kıvanç Talu, Beril Talu ve Beril Talu’nun babası Ertan Koç’un 13 müştekiden bu şekilde 3 milyon 17 bin lira para topladığını ve söz konusu parayı geri ödemediğini tespit etti.195'er yıl hapis talebiSavcılık tutuklu şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu ile tutuksuz şüpheli Ertan Koç hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 195’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
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beril talu, kıvanç talu, iddianame, yargılama, dolandırıcılık
beril talu, kıvanç talu, iddianame, yargılama, dolandırıcılık

Sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu'nun 'nitelikli dolandırıcılıktan' 195'er yıl hapsi istendi

15:02 03.09.2024
© Fotoğraf : Sosyal medyaKıvanç Talu
Kıvanç Talu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Ponzi sistemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomenleri Beril ve Kıvanç Talu için savcılık 195'er yıl hapis istemiyle dava açtı.
Sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' isimli hesabıyla milyonlarca takipçiye ulaşan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun yakın çevresinde çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti. Reklam projesi yapacaklarını söyleyerek 100 milyon liraya yakın vurgun yaptıkları öne sürülen çift, iddiaların arkasından kayıplara karışmıştı. Gürcistan'a kaçtıkları ortaya çıkan çift 5 Ocak'ta Türkiye'ye dönmüş ve tutuklanmıştı.
© MURAT HOROZ - ŞÜHEDA KIROĞLU-AW113222Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikten sonra yakalandı. Pasaportlarına el konulan Talu çifti, gözaltına alındı
Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikten sonra yakalandı. Pasaportlarına el konulan Talu çifti, gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikten sonra yakalandı. Pasaportlarına el konulan Talu çifti, gözaltına alındı
© MURAT HOROZ - ŞÜHEDA KIROĞLU-AW113222


Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin mağdurlardan aldıkları parayı, mağdurların bilmediği bir ponzi sistemine dahil ettikleri ve sisteme sonradan girenlerden aldıkları parayla, sisteme ilk girenlerin parasının ödendiği bir sistem kurdukları vurgulandı. Başsavcılık şüpheliler Kıvanç Talu, Beril Talu ve Beril Talu’nun babası Ertan Koç’un 13 müştekiden bu şekilde 3 milyon 17 bin lira para topladığını ve söz konusu parayı geri ödemediğini tespit etti.

195'er yıl hapis talebi

Savcılık tutuklu şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu ile tutuksuz şüpheli Ertan Koç hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 195’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu çifti emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çift, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
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Sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu'nun ifadeleri ortaya çıktı: 'Teknemi satmak zorunda kaldım'
9 Ocak, 14:22
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