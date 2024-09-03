https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/sosyal-medya-fenomenleri-kivanc-ve-beril-talunun-nitelikli-dolandiriciliktan-195er-yil-hapsi-1087593778.html
Sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu'nun 'nitelikli dolandırıcılıktan' 195'er yıl hapsi istendi
Sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu'nun 'nitelikli dolandırıcılıktan' 195'er yıl hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Ponzi sistemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomenleri Beril ve Kıvanç Talu için savcılık 195'er yıl hapis istemiyle dava açtı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T15:02+0300
2024-09-03T15:02+0300
2024-09-03T15:02+0300
türkiye
beril talu
kıvanç talu
iddianame
yargılama
dolandırıcılık
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Sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' isimli hesabıyla milyonlarca takipçiye ulaşan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun yakın çevresinde çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti. Reklam projesi yapacaklarını söyleyerek 100 milyon liraya yakın vurgun yaptıkları öne sürülen çift, iddiaların arkasından kayıplara karışmıştı. Gürcistan'a kaçtıkları ortaya çıkan çift 5 Ocak'ta Türkiye'ye dönmüş ve tutuklanmıştı. Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin mağdurlardan aldıkları parayı, mağdurların bilmediği bir ponzi sistemine dahil ettikleri ve sisteme sonradan girenlerden aldıkları parayla, sisteme ilk girenlerin parasının ödendiği bir sistem kurdukları vurgulandı. Başsavcılık şüpheliler Kıvanç Talu, Beril Talu ve Beril Talu’nun babası Ertan Koç’un 13 müştekiden bu şekilde 3 milyon 17 bin lira para topladığını ve söz konusu parayı geri ödemediğini tespit etti.195'er yıl hapis talebiSavcılık tutuklu şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu ile tutuksuz şüpheli Ertan Koç hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 195’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240109/sosyal-medya-fenomeni-kivanc-beril-talunun-ifadeleri-ortaya-cikti-teknemi-satmak-zorunda-kaldim-1079467486.html
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beril talu, kıvanç talu, iddianame, yargılama, dolandırıcılık
beril talu, kıvanç talu, iddianame, yargılama, dolandırıcılık
Sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu'nun 'nitelikli dolandırıcılıktan' 195'er yıl hapsi istendi
Ponzi sistemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomenleri Beril ve Kıvanç Talu için savcılık 195'er yıl hapis istemiyle dava açtı.
Sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' isimli hesabıyla milyonlarca takipçiye ulaşan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun yakın çevresinde çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti. Reklam projesi yapacaklarını söyleyerek 100 milyon liraya yakın vurgun yaptıkları öne sürülen çift, iddiaların arkasından kayıplara karışmıştı. Gürcistan'a kaçtıkları ortaya çıkan çift 5 Ocak'ta Türkiye'ye dönmüş ve tutuklanmıştı.
Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin mağdurlardan aldıkları parayı, mağdurların bilmediği bir ponzi sistemine dahil ettikleri ve sisteme sonradan girenlerden aldıkları parayla, sisteme ilk girenlerin parasının ödendiği bir sistem kurdukları vurgulandı. Başsavcılık şüpheliler Kıvanç Talu, Beril Talu ve Beril Talu’nun babası Ertan Koç’un 13 müştekiden bu şekilde 3 milyon 17 bin lira para topladığını ve söz konusu parayı geri ödemediğini tespit etti.
Savcılık tutuklu şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu ile tutuksuz şüpheli Ertan Koç hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 195’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.