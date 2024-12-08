https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/yarin-icin-firtina-uyarisi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1091299197.html
Yarın için fırtına uyarısı: Feribot seferleri iptal edildi
Yarın için fırtına uyarısı: Feribot seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T17:48+0300
2024-12-08T17:48+0300
2024-12-08T17:51+0300
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feribot
feribot seferleri
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hava
hava sıcaklığı
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bozcaada
bozcaada belediyesi
çanakkale
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Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada seferleri kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada seferlerinin ertelendiğini duyurdu. 9 Aralık 2024 tarihinde yapılması planlanan Geyikli-Bozcaada arasındaki tüm seferlerin, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ile 15.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ile 11.00 seferlerinin iptal edildiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/canakkale-bogazinda-feribot-seferleri-iptal-edildi-1090625364.html
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Yarın için fırtına uyarısı: Feribot seferleri iptal edildi
17:48 08.12.2024 (güncellendi: 17:51 08.12.2024)
Çanakkale'de etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada seferlerinin ertelendiğini duyurdu.
Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada seferleri kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada seferlerinin ertelendiğini duyurdu. 9 Aralık 2024 tarihinde yapılması planlanan Geyikli-Bozcaada arasındaki tüm seferlerin, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ile 15.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ile 11.00 seferlerinin iptal edildiği açıklandı.