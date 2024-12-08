https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/yarin-icin-firtina-uyarisi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1091299197.html

Yarın için fırtına uyarısı: Feribot seferleri iptal edildi

Yarın için fırtına uyarısı: Feribot seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

Çanakkale'de etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T17:48+0300

2024-12-08T17:48+0300

2024-12-08T17:51+0300

türkiye

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Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada seferleri kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada seferlerinin ertelendiğini duyurdu. 9 Aralık 2024 tarihinde yapılması planlanan Geyikli-Bozcaada arasındaki tüm seferlerin, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ile 15.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ile 11.00 seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/canakkale-bogazinda-feribot-seferleri-iptal-edildi-1090625364.html

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