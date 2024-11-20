https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/canakkale-bogazinda-feribot-seferleri-iptal-edildi-1090625364.html
Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında feribot seferleri düzenleyen GESTAŞ A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre bazı seferler iptal edildi. Çanakkale'de... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T21:34+0300
2024-11-20T21:34+0300
2024-11-20T21:37+0300
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Çanakkale'de lodos nedeniyle bazı feribot seferleri GESTAŞ A.Ş. tarafından iptal edildi.Çanakkale Boğazı ile Adalar arasında feribot seferleri lodos nedeniyle iptal oldu. GESTAŞ A.Ş. tarafından sosyal medyada yapılan duyuruya göre 21 Kasım tarihinde planlanan Eceabat-Çanakkale seferi, Çanakkale-Eceabat seferi ve Narlı-Marmara seferleri ileri saatlerde düzenlenecek.Eceabat'tan Çanakkale'ye 04.00-06.00 seferi, Çanakkale'den Eceabat'a 05.00 seferi, Narlı Marmara Hattında Narlı'dan 08.00 seferi ile 16.15 kalkışlı sefer, Marmara'dan 11.30 ile 17.30 kalkışlı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği ifade edildi.Çanakkale hava durumu nasıl?21 Kasım Perşembe günü: Lodoslu ve yağışlı 21°22 Kasım Cuma günü: Aşırı rüzgarlı 19°23 Kasım Cumartesi günü: Yağışlı 17°24 Kasım Pazar günü: Çok bulutlu 10°25 Kasım Pazartesi günü: Parçalı bulutlu 12°
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çanakkale feribot seferleri, çanakkale hava durumu
çanakkale feribot seferleri, çanakkale hava durumu
Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri iptal edildi
21:34 20.11.2024 (güncellendi: 21:37 20.11.2024)
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında feribot seferleri düzenleyen GESTAŞ A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre bazı seferler iptal edildi. Çanakkale'de yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle 21 Kasım tarihinde planlanan Eceabat-Çanakkale seferi, Çanakkale-Eceabat seferi ve Narlı-Marmara seferleri ileri saatlerde düzenlenecek.
Çanakkale'de lodos nedeniyle bazı feribot seferleri GESTAŞ A.Ş. tarafından iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar arasında feribot seferleri lodos nedeniyle iptal oldu. GESTAŞ A.Ş. tarafından sosyal medyada yapılan duyuruya göre 21 Kasım tarihinde planlanan Eceabat-Çanakkale seferi, Çanakkale-Eceabat seferi ve Narlı-Marmara seferleri ileri saatlerde düzenlenecek.
Eceabat'tan Çanakkale'ye 04.00-06.00 seferi, Çanakkale'den Eceabat'a 05.00 seferi, Narlı Marmara Hattında Narlı'dan 08.00 seferi ile 16.15 kalkışlı sefer, Marmara'dan 11.30 ile 17.30 kalkışlı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği ifade edildi.
Çanakkale hava durumu nasıl?
21 Kasım Perşembe günü: Lodoslu ve yağışlı 21°
22 Kasım Cuma günü: Aşırı rüzgarlı 19°
23 Kasım Cumartesi günü: Yağışlı 17°
24 Kasım Pazar günü: Çok bulutlu 10°
25 Kasım Pazartesi günü: Parçalı bulutlu 12°