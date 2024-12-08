https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/vatan-partisi-lideri-dogu-perincek-hakkinda-sorusturma-acildi-1091298056.html
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek hakkında soruşturma açıldı
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek hakkında soruşturma açıldı
Sputnik Türkiye
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T16:33+0300
2024-12-08T16:33+0300
2024-12-08T16:33+0300
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doğu perinçek, suriye
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek hakkında soruşturma açıldı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.