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Vatan Partisi lideri Perinçek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sponsor buldu
Vatan Partisi lideri Perinçek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sponsor buldu
Sputnik Türkiye
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuk olarak katıldığı canlı yayında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşmesinin detaylarını ilk kez açıkladı... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi için Çin ile görüşmelerinde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek aracı olduğunu açıkladı.Napoli'den kiralık olarak gelen Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in transferi için Galatasaray'ın Çin Halk Cumhuriyeti ile görüşmeleri olduğu doğrulandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Rasim Ozan Kütahyalı'ya detayları ilk kez açıkladı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ''Çin Büyükelçisi ile görüşüp Galatasaray için elimden geleni yapacağım. Rus Büyükelçisi'ne de Fenerbahçe sponsorluğunu ayarlayacağım. Beşiktaş'a da İran'dan bulacağım'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/vatan-partisi-genel-baskani-dogu-perincek-cin-komunist-partisi-yetkilileriyle-gorustu-1084768344.html
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vatan partisi, doğu perinçek, fenerbahçe, beşiktaş, galatasaray, meclis, tbmm, rusya, çin, iran, sponsor

Vatan Partisi lideri Perinçek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sponsor buldu

22:38 18.11.2024
© AADoğu Perinçek
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuk olarak katıldığı canlı yayında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşmesinin detaylarını ilk kez açıkladı. Çin Halk Cumhuriyeti ile sarı kırmızılı takımın sponsorluk anlaşması imzalaması için aracı olduğunu Fenerbahçe ve Beşiktaş için de sponsor bulduğunu belirtti.
Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi için Çin ile görüşmelerinde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek aracı olduğunu açıkladı.
Napoli'den kiralık olarak gelen Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in transferi için Galatasaray'ın Çin Halk Cumhuriyeti ile görüşmeleri olduğu doğrulandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Rasim Ozan Kütahyalı'ya detayları ilk kez açıkladı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ''Çin Büyükelçisi ile görüşüp Galatasaray için elimden geleni yapacağım. Rus Büyükelçisi'ne de Fenerbahçe sponsorluğunu ayarlayacağım. Beşiktaş'a da İran'dan bulacağım'' dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
POLİTİKA
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Komünist Partisi yetkilileriyle görüştü
12 Haziran , 16:41
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