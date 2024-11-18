https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/vatan-partisi-lideri-perincek-galatasaray-fenerbahce-ve-besiktasa-sponsor-buldu-1090531239.html

Vatan Partisi lideri Perinçek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sponsor buldu

Vatan Partisi lideri Perinçek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sponsor buldu

Sputnik Türkiye

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuk olarak katıldığı canlı yayında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşmesinin detaylarını ilk kez açıkladı... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T22:38+0300

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türkiye

vatan partisi

doğu perinçek

fenerbahçe

beşiktaş

galatasaray

meclis

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Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi için Çin ile görüşmelerinde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek aracı olduğunu açıkladı.Napoli'den kiralık olarak gelen Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in transferi için Galatasaray'ın Çin Halk Cumhuriyeti ile görüşmeleri olduğu doğrulandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Rasim Ozan Kütahyalı'ya detayları ilk kez açıkladı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ''Çin Büyükelçisi ile görüşüp Galatasaray için elimden geleni yapacağım. Rus Büyükelçisi'ne de Fenerbahçe sponsorluğunu ayarlayacağım. Beşiktaş'a da İran'dan bulacağım'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/vatan-partisi-genel-baskani-dogu-perincek-cin-komunist-partisi-yetkilileriyle-gorustu-1084768344.html

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vatan partisi, doğu perinçek, fenerbahçe, beşiktaş, galatasaray, meclis, tbmm, rusya, çin, iran, sponsor