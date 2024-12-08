https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/uzmanlar-duyurdu-istanbulda-144-saat-boyunca-etkili-olacak-1091294982.html

Uzmanlar duyurdu: İstanbul'da 144 saat boyunca etkili olacak

Uzmanlar duyurdu: İstanbul'da 144 saat boyunca etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji uzmanları İstanbul'da 144 saat boyunca hava durumunun bulutlu olacağını ve ara ara yağış beklendiğini duyurdu. Uzmanlar bulutlu hava durumunun 13... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T14:24+0300

2024-12-08T14:24+0300

2024-12-08T14:24+0300

türkiye

istanbul

hava

hava sıcaklığı

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

ulusal meteoroloji dairesi

yağış

bulut

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İstanbul'da 144 saat boyunca gri gökyüzü ve aralıklı yağış beklenirken insanlarda ruhen yorgunluk hissi yaratacağı açıklandı.Ülke genelinde etkili olan soğuk hava koşulları İstanbul'da gökyüzünü 144 saat boyunca gri renge boyayacak. Bölgede yaşayan insanlarda ruhen ve bedenen yorgunluk gözlenebileceği, havanın depresyon hissi yaratacağı belirtildi.Uzmanlar kapalı havalarda eve kapanmayarak 20 dakikalık yürüyüşler yapılmasını tavsiye ederken, depresyon etkisinin en aza indirilmesini istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/meteoroloji-uyardi-bircok-bolgede-saganak-yagis-bekleniyor--1091286551.html

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istanbul, hava, hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ulusal meteoroloji dairesi, yağış, bulut