https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/uzmanlar-duyurdu-istanbulda-144-saat-boyunca-etkili-olacak-1091294982.html
Uzmanlar duyurdu: İstanbul'da 144 saat boyunca etkili olacak
Uzmanlar duyurdu: İstanbul'da 144 saat boyunca etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji uzmanları İstanbul'da 144 saat boyunca hava durumunun bulutlu olacağını ve ara ara yağış beklendiğini duyurdu. Uzmanlar bulutlu hava durumunun 13... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T14:24+0300
2024-12-08T14:24+0300
2024-12-08T14:24+0300
türkiye
istanbul
hava
hava sıcaklığı
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
ulusal meteoroloji dairesi
yağış
bulut
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İstanbul'da 144 saat boyunca gri gökyüzü ve aralıklı yağış beklenirken insanlarda ruhen yorgunluk hissi yaratacağı açıklandı.Ülke genelinde etkili olan soğuk hava koşulları İstanbul'da gökyüzünü 144 saat boyunca gri renge boyayacak. Bölgede yaşayan insanlarda ruhen ve bedenen yorgunluk gözlenebileceği, havanın depresyon hissi yaratacağı belirtildi.Uzmanlar kapalı havalarda eve kapanmayarak 20 dakikalık yürüyüşler yapılmasını tavsiye ederken, depresyon etkisinin en aza indirilmesini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/meteoroloji-uyardi-bircok-bolgede-saganak-yagis-bekleniyor--1091286551.html
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istanbul, hava, hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ulusal meteoroloji dairesi, yağış, bulut
istanbul, hava, hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ulusal meteoroloji dairesi, yağış, bulut
Uzmanlar duyurdu: İstanbul'da 144 saat boyunca etkili olacak
Meteoroloji uzmanları İstanbul'da 144 saat boyunca hava durumunun bulutlu olacağını ve ara ara yağış beklendiğini duyurdu. Uzmanlar bulutlu hava durumunun 13 Aralık'a kadar gökyüzünü griye boyayacağını ve insanlarda ruhen yorgunluk gözlenebileceğini belirtti.
İstanbul'da 144 saat boyunca gri gökyüzü ve aralıklı yağış beklenirken insanlarda ruhen yorgunluk hissi yaratacağı açıklandı.
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava koşulları İstanbul'da gökyüzünü 144 saat boyunca gri renge boyayacak. Bölgede yaşayan insanlarda ruhen ve bedenen yorgunluk gözlenebileceği, havanın depresyon hissi yaratacağı belirtildi.
Uzmanlar kapalı havalarda eve kapanmayarak 20 dakikalık yürüyüşler yapılmasını tavsiye ederken, depresyon etkisinin en aza indirilmesini istedi.