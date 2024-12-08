https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/meteoroloji-uyardi-bircok-bolgede-saganak-yagis-bekleniyor--1091286551.html

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelerde çok şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelerde çok şiddetli yağış bekleniyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde bazı bölgelerde kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde kar bekleniyor. İstanbul’da bugün gökyüzü oldukça bulutlu olacak ve sabah saatlerinden... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T06:30+0300

2024-12-08T06:30+0300

2024-12-08T07:30+0300

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bir bölümü (Kayseri, Sivas ve Niğde hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bartın ve Zonguldak hariç), Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Rize’nin iç bölgelerinde yağış öngörülüyor.Yağışların genelde yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Antalya, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla’nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) yağışlar görülebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Muğla’nın merkez ve doğu bölgelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.İstanbul’da ise bugün gökyüzü oldukça bulutlu olacak ve sabah saatlerinden itibaren yer yer yağmur ile sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gündüz 15 derece, gece ise 11 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde Kıyı Ege’de güney yönlü rüzgarların 30-50 km/sa hızla kuvvetli eseceği belirtiliyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma, don, pus ve yer yer sis oluşma riski bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/bilim-insanlari-uyariyor-2100e-kadar-her-uc-turden-biri-yok-olabilir-1091284576.html

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