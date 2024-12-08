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Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelerde çok şiddetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelerde çok şiddetli yağış bekleniyor
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde bazı bölgelerde kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde kar bekleniyor. İstanbul’da bugün gökyüzü oldukça bulutlu olacak ve sabah saatlerinden... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T06:30+0300
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türkiye
meteoroloji
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bir bölümü (Kayseri, Sivas ve Niğde hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bartın ve Zonguldak hariç), Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Rize’nin iç bölgelerinde yağış öngörülüyor.Yağışların genelde yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Antalya, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla’nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) yağışlar görülebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Muğla’nın merkez ve doğu bölgelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.İstanbul’da ise bugün gökyüzü oldukça bulutlu olacak ve sabah saatlerinden itibaren yer yer yağmur ile sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gündüz 15 derece, gece ise 11 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde Kıyı Ege’de güney yönlü rüzgarların 30-50 km/sa hızla kuvvetli eseceği belirtiliyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma, don, pus ve yer yer sis oluşma riski bulunuyor.
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8 aralık hava durumu, meteoroloji hava durumu tahmini, hangi şehirlerde yağış var, kuvvetli yağış uyarısı, don ve buzlanma nerelerde olacak, kıyı ege hava durumu, antalya yağmur uyarısı, iç anadolu sis uyarısı, doğu anadolu kar yağışı, marmara pus ve sis, istanbul hava durumu, izmir sağanak yağış, muğla sel riski, ankara parçalı bulutlu, trabzon karla karışık yağmur, batı karadeniz hava durumu, akdeniz gök gürültülü sağanak, denizlerde fırtına bekleniyor, şehir şehir hava durumu, meteoroloji’den uyarı, 2024 aralık hava durumu
8 aralık hava durumu, meteoroloji hava durumu tahmini, hangi şehirlerde yağış var, kuvvetli yağış uyarısı, don ve buzlanma nerelerde olacak, kıyı ege hava durumu, antalya yağmur uyarısı, iç anadolu sis uyarısı, doğu anadolu kar yağışı, marmara pus ve sis, istanbul hava durumu, izmir sağanak yağış, muğla sel riski, ankara parçalı bulutlu, trabzon karla karışık yağmur, batı karadeniz hava durumu, akdeniz gök gürültülü sağanak, denizlerde fırtına bekleniyor, şehir şehir hava durumu, meteoroloji’den uyarı, 2024 aralık hava durumu

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelerde çok şiddetli yağış bekleniyor

06:30 08.12.2024 (güncellendi: 07:30 08.12.2024)
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2024
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Türkiye genelinde bazı bölgelerde kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde kar bekleniyor. İstanbul’da bugün gökyüzü oldukça bulutlu olacak ve sabah saatlerinden itibaren yer yer yağmur ile sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bir bölümü (Kayseri, Sivas ve Niğde hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bartın ve Zonguldak hariç), Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Rize’nin iç bölgelerinde yağış öngörülüyor.
Yağışların genelde yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Antalya, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla’nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) yağışlar görülebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Muğla’nın merkez ve doğu bölgelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.
İstanbul’da ise bugün gökyüzü oldukça bulutlu olacak ve sabah saatlerinden itibaren yer yer yağmur ile sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gündüz 15 derece, gece ise 11 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Kıyı Ege’de güney yönlü rüzgarların 30-50 km/sa hızla kuvvetli eseceği belirtiliyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma, don, pus ve yer yer sis oluşma riski bulunuyor.
Bilim insanları uyarıyor: '2100’e kadar her üç türden biri yok olabilir' - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
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