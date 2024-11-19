https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/yasayan-bir-melekti-gazeteci-ve-sair-salim-tasci-hayatini-kaybetti-1090536680.html

'Yaşayan bir melekti': Gazeteci ve şair Salim Taşcı vefat etti

'Yaşayan bir melekti': Gazeteci ve şair Salim Taşcı vefat etti

Sputnik Türkiye

Gazeteci, yazar, şair ve emlakçı kimliğiyle tanınan Salim Taşcı, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye’nin dört bir yanına yüz binlerce ağaç diktirerek hatıra... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

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salim taşcı

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Gazeteci, yazar, şair ve emlakçı olarak tanınan Salim Taşcı, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Taşcı, Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce ağaç diktirerek çevre dostu projelere imza attı. Yozgat doğumlu olan Taşcı, kariyerinde birçok farklı alanda iz bırakmayı başardı.Salim Taşçı kimdir?: Eserleri Türk sinemasına i̇lham olduSalim Taşcı, yalnızca yazılarıyla değil, edebi eserleriyle de dikkat çekti. “Hakan Kral” adıyla yazdığı dokuz hikâye ve senaryo, Türk sinemasına aktarılırken; “Allı Gelin”, “Eşkiya’nın Oğlu”, “Şehirde Kan Vardı”, “Vukuat Yok” ve “Perişan Gız” gibi eserleri de beyaz perdeye taşındı.Şiirlerinden elde ettiği geliri bağışladıTaşcı, yazdığı şiirleri topladığı kitabından elde ettiği tüm geliri, bir dönem depremzedelere bağışlayarak gönülleri kazandı. Kendisi, toplum yararına yaptığı bu tür çalışmalarla çevresinde saygı ve takdir topladı.Son yolculuğuna uğurlanacakSalim Taşcı, Karşıyaka Mezarlık Camii’nde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Evli ve iki çocuk babası olan Taşcı, geride dolu dolu bir yaşam ve onlarca eser bıraktı.Çevreye olan katkılarıyla hatırlanacakTürkiye’nin farklı noktalarında yüz binlerce ağacın dikilmesine öncülük eden Taşcı, çevre bilinciyle gelecek nesillere örnek bir isim oldu. Hatıra ormanları, onun çevreye olan duyarlılığının bir göstergesi olarak anılmaya devam edecek.Yozgat ve Sorgun Postası gazetelerinde kalem tuttuTaşcı, uzun yıllar boyunca Yozgat ve Sorgun Postası gazetelerinde haftalık yazılar kaleme aldı. Yazılarında toplumsal meselelere dikkat çeken Taşcı, yerel basın camiasında da önemli bir yer edindi.

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