https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/ukrayna-basini-trumpin-ekibi-kievin-2022-oncesi-sinirlara-donme-onerisine-olumsuz-yaklasti-1091286419.html

Ukrayna basını: Trump'ın ekibi Kiev’in 2022 öncesi sınırlara dönme önerisine olumsuz yaklaştı

Ukrayna basını: Trump'ın ekibi Kiev’in 2022 öncesi sınırlara dönme önerisine olumsuz yaklaştı

Sputnik Türkiye

Ukrayna basını, Trump'ın ekibinin Kiev’in 2022 öncesi sınırlara dönme önerisine olumsuz yaklaştığını aktardı. 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T00:47+0300

2024-12-08T00:47+0300

2024-12-08T00:46+0300

ukrayna krizi

andrey yermak

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Ukrayna’da yayın yapan NV gazetesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın ekibi, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ın 2022 öncesi sınırlara dönülmesine ilişkin önerisini olumsuz yaklaştı.Heberde Radio NV siyasi gözlemcisi Yuliya Zabelina’nın, “Yermak orada 2022 öncesi sınırlara dönülmesi, nerelerin geri alınabileceğine ilişkin bazı önerilerin yanı sıra Ukrayna'nın NATO'ya katılması konusunu gündeme getirdi. Trump ekibi bu önerilere soğuk ve olumsuz yaklaştı. Buna hazırlıklı olmalıydık ve Amerikalılardan böyle bir tepki geleceğini anlamamız gerekiyordu” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Yermak’ın cephedeki mevcut durumdan da süleyerek bahsettiğini belirten Zavelina, “Amerikan tarafı cephedeki mevcut durum hakkında Yermak'tan aldıkları bilgilerden pek tatmin olmadı. Ellerinde reel duruma ilişkin bilgiler var ve onlara biraz süslenerek anlatılıyor” diyerek, görüşmenin uzun sürmediğine de dikkat çekti.Yermak başkanlığındaki Ukrayna heyetinin gelecekteki ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Beyaz Saray yönetiminin temsilcileriyle 4 Aralık'ta Washington'da yaptığı görüşmeye, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak atadığı Mike Walz ve Ukrayna özel temsilcisi olarak belirlediği Keith Kellogg da katılmıştı.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Fox News'e verdiği bir röportajda, Ukrayna'nın Kırım'ı askeri olarak geri almasının ve 1991 sınırlarına geri dönmesinin imkansız olduğunu kabul etmiş ve Kiev'in bunu yapacak güce sahip olmadığını belirtmişti. Aynı zamanda, Kırım'ı Ukrayna'ya 'diplomatik' olarak geri katmak istediğini de sözlerine eklemişti.

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andrey yermak, ukrayna devlet başkanlığı idaresi, abd, donald trump, keith kellogg, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, fox news, beyaz saray