https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/avusturya-basbakani-nehammer-viyana-ukrayna-konusundaki-baris-gorusmelerine-ev-sahipligi-yapmaya-1091280662.html

Avusturya Başbakanı Nehammer: Viyana, Ukrayna konusundaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Avusturya Başbakanı Nehammer: Viyana, Ukrayna konusundaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Sputnik Türkiye

Avusturya Başbakanı Nehammer, Viyana'nın Ukrayna ile ilgili gelecekte yapılacak barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T18:31+0300

2024-12-07T18:31+0300

2024-12-07T18:32+0300

ukrayna krizi

avusturya

karl nehammer

ukrayna

vladimir zelenskiy

viyana

barış

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Paris'te Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için ortak çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.Nehammer sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarafsız bir ülkenin başkenti olarak Viyana, gelecekteki barış görüşmelerini her zaman kabul etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.Avusturya hükümeti 2022 yılında Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılarak ülkenin tarafsızlığını ihlal etmişti. Öte yandan Viyana, resmi olarak Ukrayna'ya askeri yardım finansmanı sağlamamakla beraber Avusturyalı yetkililer, Kiev'e insani yardım sunmaya devam ediyor.

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