https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/avusturya-basbakani-nehammer-viyana-ukrayna-konusundaki-baris-gorusmelerine-ev-sahipligi-yapmaya-1091280662.html
Avusturya Başbakanı Nehammer: Viyana, Ukrayna konusundaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır
Avusturya Başbakanı Nehammer: Viyana, Ukrayna konusundaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır
Sputnik Türkiye
Avusturya Başbakanı Nehammer, Viyana'nın Ukrayna ile ilgili gelecekte yapılacak barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T18:31+0300
2024-12-07T18:31+0300
2024-12-07T18:32+0300
ukrayna krizi
avusturya
karl nehammer
ukrayna
vladimir zelenskiy
viyana
barış
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Paris'te Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için ortak çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.Nehammer sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarafsız bir ülkenin başkenti olarak Viyana, gelecekteki barış görüşmelerini her zaman kabul etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.Avusturya hükümeti 2022 yılında Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılarak ülkenin tarafsızlığını ihlal etmişti. Öte yandan Viyana, resmi olarak Ukrayna'ya askeri yardım finansmanı sağlamamakla beraber Avusturyalı yetkililer, Kiev'e insani yardım sunmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/kremlin-vladimir-putinle-yilin-ozeti-programinin-yayinlanma-saatini-duyurdu-1091279890.html
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avusturya, karl nehammer, ukrayna, vladimir zelenskiy, viyana, barış
avusturya, karl nehammer, ukrayna, vladimir zelenskiy, viyana, barış
Avusturya Başbakanı Nehammer: Viyana, Ukrayna konusundaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır
18:31 07.12.2024 (güncellendi: 18:32 07.12.2024)
Avusturya Başbakanı Nehammer, Viyana'nın Ukrayna ile ilgili gelecekte yapılacak barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Paris'te Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için ortak çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.
Nehammer sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarafsız bir ülkenin başkenti olarak Viyana, gelecekteki barış görüşmelerini her zaman kabul etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.
Avusturya hükümeti 2022 yılında Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılarak ülkenin tarafsızlığını ihlal etmişti. Öte yandan Viyana, resmi olarak Ukrayna'ya askeri yardım finansmanı sağlamamakla beraber Avusturyalı yetkililer, Kiev'e insani yardım sunmaya devam ediyor.