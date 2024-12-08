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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Sputnik Türkiye
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Zonguldak'ta düzenlenen kahvaltı programında 2025 yılı asgari ücret zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Atalay... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T16:17+0300
2024-12-08T16:17+0300
2024-12-08T16:19+0300
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TÜRK-İŞ, 2025 yılı asgari ücret zammı hakkında hayat standartları ölçüsünde nefes aldıracak bir ücret olması gerektiğini duyurdu.TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Zonguldak'ta düzenlenen kahvaltı programında 2025 yılı asgari ücret zammı hakkında basına değerlendirmede bulundu. Kanun gereği 40 senedir TÜRK-İŞ'in yetkili olduğunu belirten Başkan Ergün Atalay ''Geçinmeyle ilgili insanların sıkıntısı var. Onun için bizim komisyonun hükümetin önüne götüreceği taleplere kulak verirler, makul rakam gelirse arkadaşlarımız orada olur. Rakamdan öte insanların insanca yaşayabileceği ve en azından hayat standartlarına nefes aldıracak ücret olması lazım. Asgari ücrete bir rakam koyarsın, enflasyon devam ettiği müddetçe asgari ücretin ne önemi, ne özelliği var. Asgari ücret bir noktaya gelsin ama enflasyonu da bir an evvel dizginlemeleri gerekiyor. Yoksa alınan asgari ücretin önemi kalmıyor'' değerlendirmesinde bulundu.MÜSİAD'ın asgari ücret açıklamalarına cevap veren TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ''Hiç uygun değil, hiç doğru değil. Onların hepsi işveren patron arkadaşlarımız. Tabi ki de onlar da olacak bu ülkede, onlara da ihtiyacımız var ama şöyle bir baksınlar. 'Ben bu rakamı söylediğim zaman asgari ücretlinin eline ne geçecek. Bu adam bu ücretle kaç gün geçinecek' Kendileri öyle baksınlar. Yarın öbür gün kimin ne olacağı kimin başına ne geleceği belli olmaz. Onun için asgari ücretlinin, emeklinin talebine kulak versinler'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bakan-isikhandan-yeni-asgari-ucret-aciklamasi-sali-gunu-baslatiyoruz-1091161268.html
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asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret son dakika, özel sektör zam oranları, maaş zammı
asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret son dakika, özel sektör zam oranları, maaş zammı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
16:17 08.12.2024 (güncellendi: 16:19 08.12.2024)
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Zonguldak'ta düzenlenen kahvaltı programında 2025 yılı asgari ücret zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Atalay, gündemdeki asgari ücret çalışmalarının 9 milyon kişiyi ilgilendirdiğini belirterek en azından hayat standartları ölçüsünde nefes aldıracak bir ücret olması temennisinde bulundu.
TÜRK-İŞ, 2025 yılı asgari ücret zammı hakkında hayat standartları ölçüsünde nefes aldıracak bir ücret olması gerektiğini duyurdu.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Zonguldak'ta düzenlenen kahvaltı programında 2025 yılı asgari ücret zammı hakkında basına değerlendirmede bulundu. Kanun gereği 40 senedir TÜRK-İŞ'in yetkili olduğunu belirten Başkan Ergün Atalay ''Geçinmeyle ilgili insanların sıkıntısı var. Onun için bizim komisyonun hükümetin önüne götüreceği taleplere kulak verirler, makul rakam gelirse arkadaşlarımız orada olur. Rakamdan öte insanların insanca yaşayabileceği ve en azından hayat standartlarına nefes aldıracak ücret olması lazım. Asgari ücrete bir rakam koyarsın, enflasyon devam ettiği müddetçe asgari ücretin ne önemi, ne özelliği var. Asgari ücret bir noktaya gelsin ama enflasyonu da bir an evvel dizginlemeleri gerekiyor. Yoksa alınan asgari ücretin önemi kalmıyor'' değerlendirmesinde bulundu.
MÜSİAD'ın asgari ücret açıklamalarına cevap veren TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ''Hiç uygun değil, hiç doğru değil. Onların hepsi işveren patron arkadaşlarımız. Tabi ki de onlar da olacak bu ülkede, onlara da ihtiyacımız var ama şöyle bir baksınlar. 'Ben bu rakamı söylediğim zaman asgari ücretlinin eline ne geçecek. Bu adam bu ücretle kaç gün geçinecek' Kendileri öyle baksınlar. Yarın öbür gün kimin ne olacağı kimin başına ne geleceği belli olmaz. Onun için asgari ücretlinin, emeklinin talebine kulak versinler'' dedi.