https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bakan-isikhandan-yeni-asgari-ucret-aciklamasi-sali-gunu-baslatiyoruz-1091161268.html
Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması: Salı günü başlatıyoruz
Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması: Salı günü başlatıyoruz
Sputnik Türkiye
Yeni asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak ilk toplantıua sayılı günler kaldı. Milyonların gözü 2025 asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. "Asgari ücret... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T16:33+0300
2024-12-04T16:33+0300
2024-12-04T16:33+0300
ekonomi
vedat ışıkhan
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Yeni yılın asgari ücret rakamını belirlemek için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon ilk toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon zam oranını belirleyecek. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. 2025 asgari ücreti için ilk toplantının gerçekleştirilmesine az bir zaman kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması geldi.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin sorulması üzerine, “Biz gerekli açıklamaları yaptık. Biliyorsunuz asgari ücret sürecini salı günü başlatıyoruz. Öncelikle asgari ücret bizim gündemimiz” diye konuştu.2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?Kamuoyunda büyük bir merakla beklenen zam oranlarına ilişkin asgari ücret tahminleri şekillenmeye başladı. Görüşmelere minimum yüzde 25-35 zam aralığı ile başlanacağı öngörülüyor. Bu oranlara göre asgari ücretin 20 bin 402 TL ile 23 bin 802 TL arasında değişmesi bekleniyor.Farklı zam senaryolarına göre oluşabilecek asgari ücret rakamlarını şöyle sıralıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/istanbulda-sahte-alkolden-olenlerin-sayisi-17ye-yukseldi-1091151617.html
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Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması: Salı günü başlatıyoruz
Yeni asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak ilk toplantıua sayılı günler kaldı. Milyonların gözü 2025 asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. "Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak" sorusuna yanıt aranırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret zammıyla ilgili yeni açıklama geldi.
Yeni yılın asgari ücret rakamını belirlemek için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon ilk toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon zam oranını belirleyecek. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. 2025 asgari ücreti için ilk toplantının gerçekleştirilmesine az bir zaman kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması geldi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin sorulması üzerine, “Biz gerekli açıklamaları yaptık. Biliyorsunuz asgari ücret sürecini salı günü başlatıyoruz. Öncelikle asgari ücret bizim gündemimiz” diye konuştu.
2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Kamuoyunda büyük bir merakla beklenen zam oranlarına ilişkin asgari ücret tahminleri şekillenmeye başladı. Görüşmelere minimum yüzde 25-35 zam aralığı ile başlanacağı öngörülüyor. Bu oranlara göre asgari ücretin 20 bin 402 TL ile 23 bin 802 TL arasında değişmesi bekleniyor.
Farklı zam senaryolarına göre oluşabilecek asgari ücret rakamlarını şöyle sıralıyor:
Yüzde 20 zam
ile asgari ücret: 20.402 TL
Yüzde 25 zam
ile asgari ücret: 21.252 TL
Yüzde 30 zam
ile asgari ücret: 22.102 TL
Yüzde 35 zam
ile asgari ücret: 22.502 TL
Yüzde 40 zam
ile asgari ücret: 23.802 TL