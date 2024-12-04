https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bakan-isikhandan-yeni-asgari-ucret-aciklamasi-sali-gunu-baslatiyoruz-1091161268.html

Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması: Salı günü başlatıyoruz

Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması: Salı günü başlatıyoruz

Sputnik Türkiye

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak ilk toplantıua sayılı günler kaldı. Milyonların gözü 2025 asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. "Asgari ücret... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T16:33+0300

2024-12-04T16:33+0300

2024-12-04T16:33+0300

ekonomi

vedat ışıkhan

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asgari ücret zammı 2025

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Yeni yılın asgari ücret rakamını belirlemek için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon ilk toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon zam oranını belirleyecek. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. 2025 asgari ücreti için ilk toplantının gerçekleştirilmesine az bir zaman kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması geldi.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin sorulması üzerine, “Biz gerekli açıklamaları yaptık. Biliyorsunuz asgari ücret sürecini salı günü başlatıyoruz. Öncelikle asgari ücret bizim gündemimiz” diye konuştu.2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?Kamuoyunda büyük bir merakla beklenen zam oranlarına ilişkin asgari ücret tahminleri şekillenmeye başladı. Görüşmelere minimum yüzde 25-35 zam aralığı ile başlanacağı öngörülüyor. Bu oranlara göre asgari ücretin 20 bin 402 TL ile 23 bin 802 TL arasında değişmesi bekleniyor.Farklı zam senaryolarına göre oluşabilecek asgari ücret rakamlarını şöyle sıralıyor:

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