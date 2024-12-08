Suriye'nin başkenti Şam'da yoğun çatışma sesleri duyuluyor: Suriye Başbakanı'ndan açıklama geldi

“Sevgili Suriyeliler, evimdeyim ve buradan ayrılmayı düşünmüyorum, ancak bu sadece barışçıl yollarla mümkün. Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz.

Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız