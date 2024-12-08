https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/suriyenin-baskenti-samda-yogun-catisma-sesleri-duyuluyor--1091286855.html
Suriye'nin başkenti Şam'da yoğun çatışma sesleri duyuluyor: Suriye Başbakanı'ndan açıklama geldi
Suriye'nin başkenti Şam'da yoğun çatışma sesleri duyuluyor: Suriye Başbakanı'ndan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Suriye'de birkaç gün önce başlayan çatışmaların Şam'a ulaştığı belirtilirken, bölgedeki tanıklar Şam merkezinde çatışmalar yaşandığını ifade etti. 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T07:20+0300
2024-12-08T07:20+0300
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Şam’da hükümet binalarının bulunduğu bölgelerde yoğun çatışmalar devam ediyor. Görgü tanıkları, Sputnik'e özellikle Abu-Rummane ve Mazze bölgelerinde yoğun silah seslerinin duyulduğunu belirtti.Bir tanık, “Yoğun çatışma sesleri geliyor, ancak teröristlerin nerede olduğu konusunda net bir bilgi yok,” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.Şam Havaalanı faaliyetlerini tamamen durdurduSuriye radyosu Sham FM’in haberine göre, Şam Uluslararası Havalimanı tüm çalışanlarının iş yerlerini terk etmesinin ardından faaliyetlerini durdurdu.Raporda, “Uluslararası havalimanındaki tüm çalışanlar tahliye edildi ve havalimanının operasyonları tamamen durduruldu,” ifadelerine yer verildi.Daha önce Agence France-Presse (AFP), Şam sakinlerine dayandırdığı haberinde, başkentte silah seslerinin duyulduğunu bildirmişti.Suriye Başbakanı el-Celali'nden açıklamaSuriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, evinde olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini belirterek, Suriyeli vatandaşlara devlet mallarına zarar vermemeleri çağrısında bulundu. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberine göre el-Celali şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/suriyede-hukumet-olaganustu-toplandi-tum-devlet-kurumlari-suriye-ordusunun-arkasinda-1091284676.html
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suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, esad, şam, ortadoğu, sputnik
suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, esad, şam, ortadoğu, sputnik
Suriye'nin başkenti Şam'da yoğun çatışma sesleri duyuluyor: Suriye Başbakanı'ndan açıklama geldi
07:20 08.12.2024 (güncellendi: 08:36 08.12.2024)
Suriye'de birkaç gün önce başlayan çatışmaların Şam'a ulaştığı belirtilirken, bölgedeki tanıklar Şam merkezinde çatışmalar yaşandığını ifade etti.
Şam’da hükümet binalarının bulunduğu bölgelerde yoğun çatışmalar devam ediyor. Görgü tanıkları, Sputnik'e özellikle Abu-Rummane ve Mazze bölgelerinde yoğun silah seslerinin duyulduğunu belirtti.
Bir tanık, “Yoğun çatışma sesleri geliyor, ancak teröristlerin nerede olduğu konusunda net bir bilgi yok,” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.
Şam Havaalanı faaliyetlerini tamamen durdurdu
Suriye radyosu Sham FM’in haberine göre, Şam Uluslararası Havalimanı tüm çalışanlarının iş yerlerini terk etmesinin ardından faaliyetlerini durdurdu.
Raporda, “Uluslararası havalimanındaki tüm çalışanlar tahliye edildi ve havalimanının operasyonları tamamen durduruldu,” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Agence France-Presse (AFP), Şam sakinlerine dayandırdığı haberinde, başkentte silah seslerinin duyulduğunu bildirmişti.
Suriye Başbakanı el-Celali'nden açıklama
Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, evinde olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini belirterek, Suriyeli vatandaşlara devlet mallarına zarar vermemeleri çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberine göre el-Celali şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili Suriyeliler, evimdeyim ve buradan ayrılmayı düşünmüyorum, ancak bu sadece barışçıl yollarla mümkün. Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz.
Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız