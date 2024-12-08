https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/suriye-halkina-yeni-devletini-tesis-etme-konusunda-buyuk-bir-sorumluluk-dusuyor-1091302797.html

‘Suriye halkına, yeni devletini tesis etme konusunda büyük bir sorumluluk düşüyor’

‘Suriye halkına, yeni devletini tesis etme konusunda büyük bir sorumluluk düşüyor’

Sputnik Türkiye

Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yorumlayan siyaset bilimciler, Esad rejiminin düşmesinin ardından ülkenin geleceğine ilişkin öngörülerde bulundu. 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T22:47+0300

2024-12-08T22:47+0300

2024-12-08T22:53+0300

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Sputnik’e konuşan siyaset bilimciler, Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye’nin geleceğine ilişkin öngörülerini paylaştı.Siyaset bilmci Hossam El-din el-Abdali, Sputnik’e demecinde Beşar Esad rejiminin, tüm artıları ve eksileriyle Suriye tarihinde önemli bir dönemi temsil ettiğine dikkat çekerek, fakat kendisinin ciddi hatalar yaptığını, en önemlisi de özellikle muhalefetin 2017-2018 yenilgisinden sonra halkıyla uzlaşmaya çabalamadığını belirtti.Al-Abdali, “Esad, barışı sağlamak ve insanların ülkeden kaçışını durdurmak için son şansını kaçırdı. Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi, Suriye’yi çöküşten kurtarmak için bir dönüm noktası olabilirdi, ancak onun politikasını değiştirmeyi ve gerçekliğe uyum sağlamayı reddetmesi, rejimin düşmesine yol açtı. Artık Suriye halkına, yeni devletini tesis etme konusunda büyük bir sorumluluk düşüyor” dedi ve şöyle devam etti:Siyaset bilimci Mohammad Amtirid ise Suriye’deki son gelişmeleri beklenen bir durum olarak nitelendirdi.Amitrid, “Giderek artan gerilim ve Suriye hükümetinin çeşitli düzeylerde, özellikle de güvenlik ve ekonomi alanlarındaki başarısızlıkları söz konusuyken Suriye’deki son gelişmeler bekleniyordu” diye konuştu.Suriye’nin şu anda, zamanında isyancıların kontrolünü ele geçirdiği Libya’nın yaşadığı duruma benzer bir durumda bulunduğuna dikkat çeken uzman, “Eğer silahlı muhalefet iç ve bölgesel sorunları çözebilme kabiliyetine sahip gerçek bir devlet yaratamazsa, bu büyük bir kaosa yol açacak” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/esad-ve-ailesi-moskovada-rusya-siginma-hakki-tanidi--1091301214.html

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