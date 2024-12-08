https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/spot-piyasada-elektrik-fiyatlari-belli-oldu-9-aralik-2024-spot-elektrik-fiyatlari-1091295969.html

Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu: 9 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu: 9 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları

Sputnik Türkiye

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından açıklanan verilere göre spot elektrik işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 29.1 artış yaşadı. Spot elektrik... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T15:07+0300

2024-12-08T15:07+0300

2024-12-08T15:08+0300

ekonomi

elektrik

elektrik hattı

elektrik santrali

türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş)

elektrik zammı

elektrik faturası

elektrik teli

elektrik borcu

elektrik kesintisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/19/1075738031_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9f7597b794008c037429271eb16dde28.jpg

Spot elektrik 9 Aralık'ta en yüksek 3 bin lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.EPİAŞ tarafından açıklanan verilere göre spot elektrik işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 29.1 artış yaşadı. Spot elektrik işlem hacmi toplamda 1 milyar 313 milyon 131 bin 966 lira olurken 9 Aralık'ta 1 megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 999 lira 99 kuruş oldu. 8 Aralık'ta 1 megavatsaat spot elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 990 lira en düşük ise 1049 lira 99 kuruş olarak belirlendi.Spot elektrik ne demek?Spot elektrik, serbest elektrik piyasasında elektrik enerjisinin kısa vadeli alım-satım işlemlerini ifade eder. Bu piyasada elektrik, genellikle günlük veya saatlik zaman dilimlerinde işlem görür ve fiyatlar arz-talep dengesine göre dinamik olarak belirlenir. Spot elektrik piyasası, elektrik üreticileri, tedarikçileri, büyük tüketiciler ve ticaret yapan diğer taraflar için önemli bir platform olarak ifade edilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/elektrik-faturasinda-yeni-donem-aboneler-sirket-secebilecek-1091264327.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elektrik, elektrik hattı, elektrik santrali, türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş), elektrik zammı, elektrik faturası, elektrik teli, elektrik borcu, elektrik kesintisi