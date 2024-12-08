https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/spot-piyasada-elektrik-fiyatlari-belli-oldu-9-aralik-2024-spot-elektrik-fiyatlari-1091295969.html
Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu: 9 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu: 9 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları
Sputnik Türkiye
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından açıklanan verilere göre spot elektrik işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 29.1 artış yaşadı. Spot elektrik... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T15:07+0300
2024-12-08T15:07+0300
2024-12-08T15:08+0300
ekonomi
elektrik
elektrik hattı
elektrik santrali
türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş)
elektrik zammı
elektrik faturası
elektrik teli
elektrik borcu
elektrik kesintisi
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Spot elektrik 9 Aralık'ta en yüksek 3 bin lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.EPİAŞ tarafından açıklanan verilere göre spot elektrik işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 29.1 artış yaşadı. Spot elektrik işlem hacmi toplamda 1 milyar 313 milyon 131 bin 966 lira olurken 9 Aralık'ta 1 megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 999 lira 99 kuruş oldu. 8 Aralık'ta 1 megavatsaat spot elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 990 lira en düşük ise 1049 lira 99 kuruş olarak belirlendi.Spot elektrik ne demek?Spot elektrik, serbest elektrik piyasasında elektrik enerjisinin kısa vadeli alım-satım işlemlerini ifade eder. Bu piyasada elektrik, genellikle günlük veya saatlik zaman dilimlerinde işlem görür ve fiyatlar arz-talep dengesine göre dinamik olarak belirlenir. Spot elektrik piyasası, elektrik üreticileri, tedarikçileri, büyük tüketiciler ve ticaret yapan diğer taraflar için önemli bir platform olarak ifade edilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/elektrik-faturasinda-yeni-donem-aboneler-sirket-secebilecek-1091264327.html
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elektrik, elektrik hattı, elektrik santrali, türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş), elektrik zammı, elektrik faturası, elektrik teli, elektrik borcu, elektrik kesintisi
elektrik, elektrik hattı, elektrik santrali, türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş), elektrik zammı, elektrik faturası, elektrik teli, elektrik borcu, elektrik kesintisi
Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu: 9 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları
15:07 08.12.2024 (güncellendi: 15:08 08.12.2024)
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından açıklanan verilere göre spot elektrik işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 29.1 artış yaşadı. Spot elektrik işlem hacmi toplamda 1 milyar 313 milyon 131 bin 966 lira olurken 9 Aralık'ta 1 megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 999 lira 99 kuruş oldu.
Spot elektrik 9 Aralık'ta en yüksek 3 bin lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
EPİAŞ tarafından açıklanan verilere göre spot elektrik işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 29.1 artış yaşadı. Spot elektrik işlem hacmi toplamda 1 milyar 313 milyon 131 bin 966 lira olurken 9 Aralık'ta 1 megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 999 lira 99 kuruş oldu. 8 Aralık'ta 1 megavatsaat spot elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 990 lira en düşük ise 1049 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Spot elektrik, serbest elektrik piyasasında elektrik enerjisinin kısa vadeli alım-satım işlemlerini ifade eder. Bu piyasada elektrik, genellikle günlük veya saatlik zaman dilimlerinde işlem görür ve fiyatlar arz-talep dengesine göre dinamik olarak belirlenir. Spot elektrik piyasası, elektrik üreticileri, tedarikçileri, büyük tüketiciler ve ticaret yapan diğer taraflar için önemli bir platform olarak ifade edilir.