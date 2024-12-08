https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/sahte-kadin-doktorun-muayenehanesine-baskin-para-ve-altinlar-cikti-1091289961.html

Sahte kadın doktorun muayenehanesine baskın: Para ve altınlar çıktı

Sahte kadın doktorun muayenehanesine baskın: Para ve altınlar çıktı

Sputnik Türkiye

Adana’da sahte kadın doktorun kurduğu muayenehaneye operasyon yapan polis, 971 tıbbı ilaç, 26 bin dolar, 20 bin TL ve çok miktar altın ele geçirdi. Sahte... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T10:44+0300

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türkiye

adana

sahte doktor

baskın

organize suç

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Adana'da organize suç ekipleri, N.A. (43) isimli kadının sahte doktorluk yaptığı ve muayene kurup hastalara baktığı bilgisiyle operasyon başlattı. Ekipler, yürüttükleri operasyonla söz konusu adrese baskın yaptı. Yapılan operasyonda sahte doktor N.A. gözaltına alınırken adreste 971 tıbbi ilaç, 26 bin dolar, 20 bin TL, 10 hasta defteri ve çok miktarda altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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adana, sahte doktor, baskın, organize suç