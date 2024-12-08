https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/sahte-kadin-doktorun-muayenehanesine-baskin-para-ve-altinlar-cikti-1091289961.html
Sahte kadın doktorun muayenehanesine baskın: Para ve altınlar çıktı
Sahte kadın doktorun muayenehanesine baskın: Para ve altınlar çıktı
Sputnik Türkiye
Adana’da sahte kadın doktorun kurduğu muayenehaneye operasyon yapan polis, 971 tıbbı ilaç, 26 bin dolar, 20 bin TL ve çok miktar altın ele geçirdi. Sahte... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T10:44+0300
2024-12-08T10:44+0300
2024-12-08T10:55+0300
türkiye
adana
sahte doktor
baskın
organize suç
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Adana'da organize suç ekipleri, N.A. (43) isimli kadının sahte doktorluk yaptığı ve muayene kurup hastalara baktığı bilgisiyle operasyon başlattı. Ekipler, yürüttükleri operasyonla söz konusu adrese baskın yaptı. Yapılan operasyonda sahte doktor N.A. gözaltına alınırken adreste 971 tıbbi ilaç, 26 bin dolar, 20 bin TL, 10 hasta defteri ve çok miktarda altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/vip-aracla-botoks-ve-yag-aldirma-yapan-sahte-doktor-serbest-birakildi-lekelerimin-bir-kismi-hala-1090405768.html
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adana, sahte doktor, baskın, organize suç
adana, sahte doktor, baskın, organize suç
Sahte kadın doktorun muayenehanesine baskın: Para ve altınlar çıktı
10:44 08.12.2024 (güncellendi: 10:55 08.12.2024)
Adana’da sahte kadın doktorun kurduğu muayenehaneye operasyon yapan polis, 971 tıbbı ilaç, 26 bin dolar, 20 bin TL ve çok miktar altın ele geçirdi. Sahte doktor gözaltına alındı.
Adana'da organize suç ekipleri, N.A. (43) isimli kadının sahte doktorluk yaptığı ve muayene kurup hastalara baktığı bilgisiyle operasyon başlattı. Ekipler, yürüttükleri operasyonla söz konusu adrese baskın yaptı.
Yapılan operasyonda sahte doktor N.A. gözaltına alınırken adreste 971 tıbbi ilaç, 26 bin dolar, 20 bin TL, 10 hasta defteri ve çok miktarda altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.