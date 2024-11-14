https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/vip-aracla-botoks-ve-yag-aldirma-yapan-sahte-doktor-serbest-birakildi-lekelerimin-bir-kismi-hala-1090405768.html

VIP araçla botoks ve yağ aldırma yapan sahte doktor serbest bırakıldı: 'Lekelerimin bir kısmı hala duruyor'

VIP araçla botoks ve yağ aldırma yapan sahte doktor serbest bırakıldı: 'Lekelerimin bir kısmı hala duruyor'

Sputnik Türkiye

Antalya'da güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde kaçak tıbbi işlemler yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve birçok suç kaydı olduğu öğrenilen... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T18:03+0300

2024-11-14T18:03+0300

2024-11-14T18:10+0300

türkiye

sahte doktor

vip

botoks

yağ aldırma

diş

serbest

adli kontrol şartıyla serbest

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Antalya'da kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve VIP aracında seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yapan şüpheli, jandarma ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı.Valilikten yapılan açıklamada, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurduğu internet sitesinde kendisini 'güzellik uzmanı' olarak tanıttığı ve güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde tıbbi işlemler yaptığı belirlenen R.G'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.Birçok suç kaydı varİlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle beraber düzenlenen operasyon kapsamında, şüphelinin aracında ve evinde yapılan incelemede, zanlının botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler neticesinde insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiş ve piyasa değeri 2 milyon 650 bin lira olduğu değerlendirilen 228 tıbbi ilaç, enjektör ve 5 kayıt dışı cihaza el konuldu.Operasyonda gözaltına alınan şüpheli R.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan R.G.'nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç kaydının bulunduğu belirlendi. R.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'Lekelerimin bir kısmı hala duruyor'Antalya'da 2022 yılında R.G'nin güzellik merkezine çevirdiği minibüste yaptırdığı lazer işlemi sonucu yüzünde izler kalan Hicran Çukur, R.G'yi sosyal medyada gördüklerini söyledi.R.G'nin kendisini 'Dermatolog' olarak tanıttığını iddia eden Çukur, "Kendisine inanıp işlem yaptırdım. Yüzümde derin yanıklar oluştu. Yanıklar için hala özel hastanede tedavim sürüyor. Lekelerimin bir kısmı hala duruyor. Psikolojim bozuldu. Aynanın karşısına uzun süre çıkamadım" dedi.R.G'nin kendisi gibi bir çok kişiyi mağdur ettiğini ileri süren Çukur, şu cümleleri kaydetti:Serkan Çukur da kendileri gibi başkalarının da mağdur olmaması için hukuki süreci sonuna kadar götüreceklerini dile getirerek sosyal medyadan bazı Alman turistlerin kendisine mesaj attığını, yüzlerinin fotoğrafını attığını belirterek, "Bu kişinin gerekli cezayı almasını ve turistler dahil kimseyi mağdur etmemesini, başkalarının canını yakmamasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.'Tek hatam diplomalarına bakmamak oldu'Seyyar olarak VIP araçta işlem yapan R.G.'nin kendisini dermatolog olarak tanıttığını ve doktor olduğunu söylediğini yineleyen Hicran Çukur, “Ankara Üniversitesi'nde okuduğunu söyledi. Ama benim tek hatan onun diplomalarına bakmamak oldu. İşlemleri yaptı ve cildim berbat oldu. Ve ben özel bir hastanede tedavi görerek tekrar cildimi yenilemeye çalıştım. Ama yine de kalıcı izler var. Alın bölgemde ve elmacık kemiklerimde izler kaldı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/vip-aracla-seyyar-botoks-yag-aldirma-ve-dis-beyazlatma-yapti-sahte-doktor-yakalandi-1090378066.html

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sahte doktor, vip, botoks, yağ aldırma, diş, serbest, adli kontrol şartıyla serbest