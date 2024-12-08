https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/petrol-istasyonunda-korku-dolu-anlar-ayagi-gaza-basili-kalinca-traktorle-benzin-pompasini-yikti-1091288837.html
Petrol istasyonunda korku dolu anlar: Ayağı gaza basılı kalınca traktörle benzin pompasını yıktı
Petrol istasyonunda korku dolu anlar: Ayağı gaza basılı kalınca traktörle benzin pompasını yıktı
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanı, park etmek için direksiyonuna geçtiği traktör ile pompaya çarptı. Korku dolu anların yaşandığı kazada... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T10:16+0300
2024-12-08T10:16+0300
2024-12-08T10:19+0300
türkiye
reyhanlı
hatay
benzin istasyonu
traktör
benzin pompası
benzinci
trafik kazası
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Kaza, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi’ndeki bulunan akaryakıt istasyonunda yaşandı. İş yeri çalışanı, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gelen traktörü başka bir yere park etmek istedi. Akaryakıt istasyonu personelinin ayağa gaza basılı kalınca benzin pompasına çarptı. Korku dolu anların yaşandığı kazada pompa yerinden söküldü. Kazayla birlikte yere dökülen yakıt ve yağlar, şans eseri alev almamasıyla büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Korku dolu kazada traktörün yakıt pompasına çarpma anı istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.'Allah’a şükürler olsun ki büyük bir faciadan kurtulduk'Petrol istasyonunun sahibi Mustafa Yörük kazayla ilgili yaptığı açıklamada “3 gün önce ben marketteyken arkadaş traktöre mazot aldı. Traktör sahibi parayı ödemek için kartı çıkarttı. Kartında sorun çıktığı için arkadaşı gelip eve götürdü. Traktör burada beklerken arkada bir araç bekliyordu. Personel arkadaşımız traktörü çekerken dengesini kaybediyor. Dengesini kaybedince gaz pedalı takılı kalıyor ve gözüne perde indiğini söylüyor. Yağları devirip pompayı yıktı. Maalesef büyük bir zarar var. Tek temennimiz can kaybı veya olumsuz bir şeyin olmaması oldu. Panik yaptık. Çünkü yangın da çıkabilirdi. Allah’a şükürler olsun ki büyük bir faciadan kurtulduk. Maddi hasar var ve o da hallolur” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/bursada-2-motosikletin-ilginc-kazasi-guvenlik-kamerasina-yansidi-1091288621.html
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reyhanlı, hatay, benzin istasyonu, traktör, benzin pompası, benzinci, trafik kazası
reyhanlı, hatay, benzin istasyonu, traktör, benzin pompası, benzinci, trafik kazası
Petrol istasyonunda korku dolu anlar: Ayağı gaza basılı kalınca traktörle benzin pompasını yıktı
10:16 08.12.2024 (güncellendi: 10:19 08.12.2024)
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanı, park etmek için direksiyonuna geçtiği traktör ile pompaya çarptı. Korku dolu anların yaşandığı kazada benzin pompası yerinden söküldü, şans eseri herhangi bir patlama yaşanmazken tehlikeli anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi’ndeki bulunan akaryakıt istasyonunda yaşandı. İş yeri çalışanı, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gelen traktörü başka bir yere park etmek istedi. Akaryakıt istasyonu personelinin ayağa gaza basılı kalınca benzin pompasına çarptı.
Korku dolu anların yaşandığı kazada pompa yerinden söküldü. Kazayla birlikte yere dökülen yakıt ve yağlar, şans eseri alev almamasıyla büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Korku dolu kazada traktörün yakıt pompasına çarpma anı istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
'Allah’a şükürler olsun ki büyük bir faciadan kurtulduk'
Petrol istasyonunun sahibi Mustafa Yörük kazayla ilgili yaptığı açıklamada “3 gün önce ben marketteyken arkadaş traktöre mazot aldı. Traktör sahibi parayı ödemek için kartı çıkarttı. Kartında sorun çıktığı için arkadaşı gelip eve götürdü. Traktör burada beklerken arkada bir araç bekliyordu. Personel arkadaşımız traktörü çekerken dengesini kaybediyor. Dengesini kaybedince gaz pedalı takılı kalıyor ve gözüne perde indiğini söylüyor. Yağları devirip pompayı yıktı. Maalesef büyük bir zarar var. Tek temennimiz can kaybı veya olumsuz bir şeyin olmaması oldu. Panik yaptık. Çünkü yangın da çıkabilirdi. Allah’a şükürler olsun ki büyük bir faciadan kurtulduk. Maddi hasar var ve o da hallolur” ifadelerini kullandı.