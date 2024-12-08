https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/bursada-2-motosikletin-ilginc-kazasi-guvenlik-kamerasina-yansidi-1091288621.html

Bursa'da 2 motosikletin ilginç kazası: 4 yaralı var

Bursa'da 2 motosikletin ilginç kazası: 4 yaralı var

Sputnik Türkiye

Bursa’da seyir halindeki bir motosikletli yol üstünde ilerlediği esnada aniden dönmek isteyince, yolda durdu. Duraksayan motosiklete başka bir motosiklet... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T09:46+0300

2024-12-08T09:46+0300

2024-12-08T09:46+0300

türkiye

osmangazi

bursa

motosiklet

trafik kazası

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeyken bir anda karar değiştirip dönmek isteyen motosiklet sürücüsü yol ortasında duraksadı. Arkasında seyreden başka bir motosiklet sürücüsü ise duraksayan motosiklete çarparak kontrolünü kaybetti. Dengesini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarparak durabildi. 4 kişinin yaralandığı olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/bitliste-gorulmemis-zincirleme-kaza-23-arac-birbirine-girdi-cok-sayida-yarali-var-1091272068.html

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osmangazi, bursa, motosiklet, trafik kazası