https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/bursada-2-motosikletin-ilginc-kazasi-guvenlik-kamerasina-yansidi-1091288621.html
Bursa'da 2 motosikletin ilginç kazası: 4 yaralı var
Bursa'da 2 motosikletin ilginç kazası: 4 yaralı var
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Bursa’da seyir halindeki bir motosikletli yol üstünde ilerlediği esnada aniden dönmek isteyince, yolda durdu. Duraksayan motosiklete başka bir motosiklet... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T09:46+0300
2024-12-08T09:46+0300
2024-12-08T09:46+0300
türkiye
osmangazi
bursa
motosiklet
trafik kazası
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Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeyken bir anda karar değiştirip dönmek isteyen motosiklet sürücüsü yol ortasında duraksadı. Arkasında seyreden başka bir motosiklet sürücüsü ise duraksayan motosiklete çarparak kontrolünü kaybetti. Dengesini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarparak durabildi. 4 kişinin yaralandığı olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/bitliste-gorulmemis-zincirleme-kaza-23-arac-birbirine-girdi-cok-sayida-yarali-var-1091272068.html
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osmangazi, bursa, motosiklet, trafik kazası
osmangazi, bursa, motosiklet, trafik kazası
Bursa'da 2 motosikletin ilginç kazası: 4 yaralı var
Bursa’da seyir halindeki bir motosikletli yol üstünde ilerlediği esnada aniden dönmek isteyince, yolda durdu. Duraksayan motosiklete başka bir motosiklet çarptıktan sonra bir evin duvarına girdi. 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeyken bir anda karar değiştirip dönmek isteyen motosiklet sürücüsü yol ortasında duraksadı. Arkasında seyreden başka bir motosiklet sürücüsü ise duraksayan motosiklete çarparak kontrolünü kaybetti. Dengesini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarparak durabildi. 4 kişinin yaralandığı olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.