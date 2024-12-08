https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/otobus-soforu-yasli-yolcuyu-sirtinda-tasidi-1091295456.html
Otobüs şoförü yaşlı yolcuyu sırtında taşıdı
Otobüs şoförü yaşlı yolcuyu sırtında taşıdı
Sputnik Türkiye
Yalova'dan Siirt'e gelen otobüste yaşlı bir yolcu, inmekte zorlanınca otobüsün kaptan şoförü, yolcuyu sırtına alarak indirdi. Kaptanın yaşlı yolcuyu sırtına... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T14:39+0300
2024-12-08T14:39+0300
2024-12-08T14:39+0300
yaşam
siirt
yolcu otobüsü
yaşlı
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Yalova'dan Siirt'e gelen otobüste yaşlı bir yolcu, otobüsten inmekte zorlanınca otobüsün kaptan şoförü Nurettin Teker yolcuyu sırtına alarak indirdi. Nurettin Teker'in yaşlı yolcuya yardımcı olduğu anlar otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abdde-polis-hatali-donus-yapan-kanser-hastasi-vietnamli-yasli-bir-adami-feci-sekilde-darp-etti-1090330019.html
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siirt, yolcu otobüsü, yaşlı
siirt, yolcu otobüsü, yaşlı
Otobüs şoförü yaşlı yolcuyu sırtında taşıdı
Yalova'dan Siirt'e gelen otobüste yaşlı bir yolcu, inmekte zorlanınca otobüsün kaptan şoförü, yolcuyu sırtına alarak indirdi. Kaptanın yaşlı yolcuyu sırtına alarak indirdiği anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Yalova'dan Siirt'e gelen otobüste yaşlı bir yolcu, otobüsten inmekte zorlanınca otobüsün kaptan şoförü Nurettin Teker yolcuyu sırtına alarak indirdi. Nurettin Teker'in yaşlı yolcuya yardımcı olduğu anlar otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.