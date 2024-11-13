https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abdde-polis-hatali-donus-yapan-kanser-hastasi-vietnamli-yasli-bir-adami-feci-sekilde-darp-etti-1090330019.html

ABD’de polis, hatalı dönüş yapan kanser hastası Vietnamlı yaşlı bir adamı feci şekilde darp etti

ABD’de polis, hatalı dönüş yapan kanser hastası Vietnamlı yaşlı bir adamı feci şekilde darp etti

Sputnik Türkiye

ABD'de polis, hatalı dönüş yaparak hafif bir trafik kazasına sebebiyet verip cezaya muhalafet ettiği iddiasıyla kemik kanseri olan 71 yaşındaki Vietnamlı yaşlı... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

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Oklohoma da 27 Ekim'de meydana gelen olayda, polis, Lich Vu'nun hatalı dönüş yapıp hafif bir trafik kazasına sebebiyet verdiği için ceza yazmak istedi. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, sakin bir şekilde polisle konuştuğu görülen yaşlı adamın hatalı olmadığını açıklamaya çalıştığı hatta gerekirse "Hapise gitmeye hazırım" dediği görülüyor. Görüntülerde polisin, kendini ifade etmeye çalışan adamı bir anda sert şekilde yere çarparak darp ettiği yansırken kemik kanseri olduğu belirtilen adam hastaneye kaldırıldı. Oklohoma City polisi, 9 Kasım'da polis kamerası görüntülerini yayımlayarak söz konusu polisin idari ücretli izne ayrıldığını ve olayın soruşturulduğunu açıkladı. Hala hastanede tedavi görüyorOklahoma'daki Vietnam Amerikan Topluluğu Başkanı Thuan Nguyen, dün sürücünün 71 yaşındaki Lich Vu olduğunu açıkladı ve yaşlı adamın hala hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Nguyen, olayın açıkça aşırı güç kullanımı olduğunu ve polisin görevden alınması gerektiğini belirterek "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi. ABD basına açıklama yapan yaşlı adamın kızı "Bir araba kazasından sonra kemik kanseri olan 1.60 boyunda ve 52 kilo ağırlığındaki bir adama böyle davranılmaz. Özellikle de İngilizce ikinci diliyse. Ön ve arka boynunda kırıklar var. Zar zor konuşabiliyor" ifadelerini kullandı.

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abd, abd polisi, oklohoma, vietnamlı, polis şiddeti, darp