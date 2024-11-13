ABD’de polis, hatalı dönüş yapan kanser hastası Vietnamlı yaşlı bir adamı feci şekilde darp etti

Türkiye
İtiraz edilmişti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkındaki tutuklama talebiyle ilgili yeni gelişme
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avukat Özkurt: ‘TFF’nin yasa dışı bahise karşı bir yaptırımı yok’
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: İzlenen programda krizin yükü sabit gelirlilere
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Biden dönemi, Türk-Amerikan ilişkilerinin en kötü dönemiydi. Biden Türk karşıtı değil, adeta Türk düşmanıydı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:56
1 dk
GÜN ORTASI
Motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla yeni tedbirler gündemde
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abdde-polis-hatali-donus-yapan-kanser-hastasi-vietnamli-yasli-bir-adami-feci-sekilde-darp-etti-1090330019.html
ABD’de polis, hatalı dönüş yapan kanser hastası Vietnamlı yaşlı bir adamı feci şekilde darp etti
ABD’de polis, hatalı dönüş yapan kanser hastası Vietnamlı yaşlı bir adamı feci şekilde darp etti
Sputnik Türkiye
ABD'de polis, hatalı dönüş yaparak hafif bir trafik kazasına sebebiyet verip cezaya muhalafet ettiği iddiasıyla kemik kanseri olan 71 yaşındaki Vietnamlı yaşlı... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T11:33+0300
2024-11-13T11:33+0300
dünya
abd
abd polisi
oklohoma
vietnamlı
polis şiddeti
darp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090334579_0:27:519:319_1920x0_80_0_0_095ca8d27b67651e92531be9af74fa72.png
Oklohoma da 27 Ekim'de meydana gelen olayda, polis, Lich Vu'nun hatalı dönüş yapıp hafif bir trafik kazasına sebebiyet verdiği için ceza yazmak istedi. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, sakin bir şekilde polisle konuştuğu görülen yaşlı adamın hatalı olmadığını açıklamaya çalıştığı hatta gerekirse "Hapise gitmeye hazırım" dediği görülüyor. Görüntülerde polisin, kendini ifade etmeye çalışan adamı bir anda sert şekilde yere çarparak darp ettiği yansırken kemik kanseri olduğu belirtilen adam hastaneye kaldırıldı. Oklohoma City polisi, 9 Kasım'da polis kamerası görüntülerini yayımlayarak söz konusu polisin idari ücretli izne ayrıldığını ve olayın soruşturulduğunu açıkladı. Hala hastanede tedavi görüyorOklahoma'daki Vietnam Amerikan Topluluğu Başkanı Thuan Nguyen, dün sürücünün 71 yaşındaki Lich Vu olduğunu açıkladı ve yaşlı adamın hala hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Nguyen, olayın açıkça aşırı güç kullanımı olduğunu ve polisin görevden alınması gerektiğini belirterek "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi. ABD basına açıklama yapan yaşlı adamın kızı "Bir araba kazasından sonra kemik kanseri olan 1.60 boyunda ve 52 kilo ağırlığındaki bir adama böyle davranılmaz. Özellikle de İngilizce ikinci diliyse. Ön ve arka boynunda kırıklar var. Zar zor konuşabiliyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abd-polisi-siyahi-askeri-6-el-ates-ederek-oldurdu-1083697302.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090334579_0:0:425:319_1920x0_80_0_0_688b876498af528fb0bfed0e0716cfdc.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd polisi, oklohoma, vietnamlı, polis şiddeti, darp
abd, abd polisi, oklohoma, vietnamlı, polis şiddeti, darp

ABD’de polis, hatalı dönüş yapan kanser hastası Vietnamlı yaşlı bir adamı feci şekilde darp etti

11:33 13.11.2024
© FotoğrafABD’de polis, hatalı dönüş yapan kanser hastası Vietnamlı yaşlı bir adamı feci şekilde darp etti
ABD’de polis, hatalı dönüş yapan kanser hastası Vietnamlı yaşlı bir adamı feci şekilde darp etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© Fotoğraf
Abone ol
ABD'de polis, hatalı dönüş yaparak hafif bir trafik kazasına sebebiyet verip cezaya muhalafet ettiği iddiasıyla kemik kanseri olan 71 yaşındaki Vietnamlı yaşlı adamı feci şekilde darp etti. Lich Vu adlı yaşlı adamın, darptan sonra beyin kanaması ve boyun kırığından tedavi gördüğü açıklandı.
Oklohoma da 27 Ekim'de meydana gelen olayda, polis, Lich Vu'nun hatalı dönüş yapıp hafif bir trafik kazasına sebebiyet verdiği için ceza yazmak istedi. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, sakin bir şekilde polisle konuştuğu görülen yaşlı adamın hatalı olmadığını açıklamaya çalıştığı hatta gerekirse "Hapise gitmeye hazırım" dediği görülüyor.
Görüntülerde polisin, kendini ifade etmeye çalışan adamı bir anda sert şekilde yere çarparak darp ettiği yansırken kemik kanseri olduğu belirtilen adam hastaneye kaldırıldı. Oklohoma City polisi, 9 Kasım'da polis kamerası görüntülerini yayımlayarak söz konusu polisin idari ücretli izne ayrıldığını ve olayın soruşturulduğunu açıkladı.

Hala hastanede tedavi görüyor

Oklahoma'daki Vietnam Amerikan Topluluğu Başkanı Thuan Nguyen, dün sürücünün 71 yaşındaki Lich Vu olduğunu açıkladı ve yaşlı adamın hala hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Nguyen, olayın açıkça aşırı güç kullanımı olduğunu ve polisin görevden alınması gerektiğini belirterek "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.
© FotoğrafLich Vu
ABD’de polis, hatalı dönüş yapan kanser hastası Vietnamlı yaşlı bir adamı feci şekilde darp etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
Lich Vu
© Fotoğraf
ABD basına açıklama yapan yaşlı adamın kızı "Bir araba kazasından sonra kemik kanseri olan 1.60 boyunda ve 52 kilo ağırlığındaki bir adama böyle davranılmaz. Özellikle de İngilizce ikinci diliyse. Ön ve arka boynunda kırıklar var. Zar zor konuşabiliyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2024
DÜNYA
ABD polisi siyahi askeri 6 el ateş ederek öldürdü
11 Mayıs, 10:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала