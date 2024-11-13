https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abdde-polis-hatali-donus-yapan-kanser-hastasi-vietnamli-yasli-bir-adami-feci-sekilde-darp-etti-1090330019.html
ABD’de polis, hatalı dönüş yapan kanser hastası Vietnamlı yaşlı bir adamı feci şekilde darp etti
ABD’de polis, hatalı dönüş yapan kanser hastası Vietnamlı yaşlı bir adamı feci şekilde darp etti
Sputnik Türkiye
ABD'de polis, hatalı dönüş yaparak hafif bir trafik kazasına sebebiyet verip cezaya muhalafet ettiği iddiasıyla kemik kanseri olan 71 yaşındaki Vietnamlı yaşlı... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T11:33+0300
2024-11-13T11:33+0300
2024-11-13T11:33+0300
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abd polisi
oklohoma
vietnamlı
polis şiddeti
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Oklohoma da 27 Ekim'de meydana gelen olayda, polis, Lich Vu'nun hatalı dönüş yapıp hafif bir trafik kazasına sebebiyet verdiği için ceza yazmak istedi. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, sakin bir şekilde polisle konuştuğu görülen yaşlı adamın hatalı olmadığını açıklamaya çalıştığı hatta gerekirse "Hapise gitmeye hazırım" dediği görülüyor. Görüntülerde polisin, kendini ifade etmeye çalışan adamı bir anda sert şekilde yere çarparak darp ettiği yansırken kemik kanseri olduğu belirtilen adam hastaneye kaldırıldı. Oklohoma City polisi, 9 Kasım'da polis kamerası görüntülerini yayımlayarak söz konusu polisin idari ücretli izne ayrıldığını ve olayın soruşturulduğunu açıkladı. Hala hastanede tedavi görüyorOklahoma'daki Vietnam Amerikan Topluluğu Başkanı Thuan Nguyen, dün sürücünün 71 yaşındaki Lich Vu olduğunu açıkladı ve yaşlı adamın hala hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Nguyen, olayın açıkça aşırı güç kullanımı olduğunu ve polisin görevden alınması gerektiğini belirterek "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi. ABD basına açıklama yapan yaşlı adamın kızı "Bir araba kazasından sonra kemik kanseri olan 1.60 boyunda ve 52 kilo ağırlığındaki bir adama böyle davranılmaz. Özellikle de İngilizce ikinci diliyse. Ön ve arka boynunda kırıklar var. Zar zor konuşabiliyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abd-polisi-siyahi-askeri-6-el-ates-ederek-oldurdu-1083697302.html
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abd, abd polisi, oklohoma, vietnamlı, polis şiddeti, darp
abd, abd polisi, oklohoma, vietnamlı, polis şiddeti, darp
ABD’de polis, hatalı dönüş yapan kanser hastası Vietnamlı yaşlı bir adamı feci şekilde darp etti
ABD'de polis, hatalı dönüş yaparak hafif bir trafik kazasına sebebiyet verip cezaya muhalafet ettiği iddiasıyla kemik kanseri olan 71 yaşındaki Vietnamlı yaşlı adamı feci şekilde darp etti. Lich Vu adlı yaşlı adamın, darptan sonra beyin kanaması ve boyun kırığından tedavi gördüğü açıklandı.
Oklohoma da 27 Ekim'de meydana gelen olayda, polis, Lich Vu'nun hatalı dönüş yapıp hafif bir trafik kazasına sebebiyet verdiği için ceza yazmak istedi. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, sakin bir şekilde polisle konuştuğu görülen yaşlı adamın hatalı olmadığını açıklamaya çalıştığı hatta gerekirse "Hapise gitmeye hazırım" dediği görülüyor.
Görüntülerde polisin, kendini ifade etmeye çalışan adamı bir anda sert şekilde yere çarparak darp ettiği yansırken kemik kanseri olduğu belirtilen adam hastaneye kaldırıldı. Oklohoma City polisi, 9 Kasım'da polis kamerası görüntülerini yayımlayarak söz konusu polisin idari ücretli izne ayrıldığını ve olayın soruşturulduğunu açıkladı.
Hala hastanede tedavi görüyor
Oklahoma'daki Vietnam Amerikan Topluluğu Başkanı Thuan Nguyen, dün sürücünün 71 yaşındaki Lich Vu olduğunu açıkladı ve yaşlı adamın hala hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Nguyen, olayın açıkça aşırı güç kullanımı olduğunu ve polisin görevden alınması gerektiğini belirterek "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.
ABD basına açıklama yapan yaşlı adamın kızı "Bir araba kazasından sonra kemik kanseri olan 1.60 boyunda ve 52 kilo ağırlığındaki bir adama böyle davranılmaz. Özellikle de İngilizce ikinci diliyse. Ön ve arka boynunda kırıklar var. Zar zor konuşabiliyor" ifadelerini kullandı.