https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/milli-savunma-bakani-yasar-guler-abd-savunma-bakani-ile-suriyeyi-gorustu--1091291277.html

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Sputnik Türkiye

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li meslektaşı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T11:34+0300

2024-12-08T11:34+0300

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Suriye'nin başkenti Şam'da gelişmeler sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile görüştüğünü açıkladı. Açıklamada, "Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" yazıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/suriye-basbakani-ulke-tarihinde-yeni-bir-asama-basladi-1091288366.html

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