https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/milli-savunma-bakani-yasar-guler-abd-savunma-bakani-ile-suriyeyi-gorustu--1091291277.html
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Sputnik Türkiye
Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li meslektaşı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T11:34+0300
2024-12-08T11:34+0300
2024-12-08T11:35+0300
politika
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Suriye'nin başkenti Şam'da gelişmeler sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile görüştüğünü açıkladı. Açıklamada, "Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" yazıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/suriye-basbakani-ulke-tarihinde-yeni-bir-asama-basladi-1091288366.html
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türkiye, milli savunma bakanı, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, austin, lloyd austin, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti
türkiye, milli savunma bakanı, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, austin, lloyd austin, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü
11:34 08.12.2024 (güncellendi: 11:35 08.12.2024)
Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li meslektaşı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suriye'nin başkenti Şam'da gelişmeler sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile görüştüğünü açıkladı.
Açıklamada, "Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" yazıldı.