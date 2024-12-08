https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/metin-ozturk-manaj-baris-alper-yilmazi-katletti-1091301003.html
Metin Öztürk: Manaj, Barış Alper Yılmaz'ı katletti
Metin Öztürk: Manaj, Barış Alper Yılmaz'ı katletti
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sivasspor maçında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasıyla ilgili "Üç hafta önce Fenerbahçe maçına çıkmayan Rey... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T20:49+0300
2024-12-08T20:49+0300
2024-12-08T20:49+0300
spor
barış alper yılmaz
metin öztürk
galatasaray
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendikleri maçı yöneten hakem Turgut Doman'a eleştirilerde bulundu. Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'ı katlettiğini söyleyen Öztürk, karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın VAR'a gittiği halde pozisyonu görmediğini diler getirdi.Metin Öztürk olayla ilgili şunları söyledi:'Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler'Bir oyuncunun 2 sarı kart görmesi durumunda oyundan atılacağını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/galatasarayda-baris-alper-yilmaz-sakatlandi-icerde-hungur-hungur-agliyor-1091300513.html
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Metin Öztürk: Manaj, Barış Alper Yılmaz'ı katletti
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sivasspor maçında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasıyla ilgili "Üç hafta önce Fenerbahçe maçına çıkmayan Rey Manaj, bugün Barış Alper Yılmaz'ı, bir milli futbolcuyu katletti" değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendikleri maçı yöneten hakem Turgut Doman'a eleştirilerde bulundu.
Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'ı katlettiğini söyleyen Öztürk, karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın VAR'a gittiği halde pozisyonu görmediğini diler getirdi.
Metin Öztürk olayla ilgili şunları söyledi:
"O hakem, hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti, görmedi. Kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum, kırmızı kartın başka bir tanımı var mı bilmiyorum. Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'ı katlederken seyreden hakem, VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro oynanıyor, anlamakta zorluk çekiyoruz."
'Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler'
Bir oyuncunun 2 sarı kart görmesi durumunda oyundan atılacağını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:
"İkinci sarı kartlık pozisyon oldu, üçüncü oldu, dördüncü oldu atılmadı. Yayıncı kuruluş ayrı bir dünyada. Herhalde istemeden mi yapıyorlar, zorla mı yaptırıyorlar bilmiyorum. Konu Galatasaray olunca, Galatasaray'ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösteriliyorken Galatasaray ile ilgili hiçbir pozisyon doğru düzgün gösterilmiyor. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler, bir an önce Türk futbolunun önünü açsınlar. En azından böyle bir hizmet etsinler, hizmet ederken istifa edene kadar da kaç hafta kalacaklar bilmiyorum. Bu adaletsizlikle kalma şanslarının olduğunu da düşünmüyorum. En azından yayıncı kuruluşa da bir çeki düzen versinler. Yayıncı kuruluş teknolojisini mi değiştirecek, adamlarını mı değiştirecek. Bugün çok kötü bir yayın performansları vardı. Kötü niyet değilse tamamen bir beceriksizlik. Bugün bir milli futbolcumuz katledildi, biz gözyaşlarıyla izledik. Onlar nasıl izlediler bilmiyorum, belki de onlarınki timsah gözyaşlarıdır.
Pozisyonu izlerseniz gerçekten ağlarsınız. Kasıtlı bastı, pozisyon gereği bir olay değil. 92'nci dakika verilir, verilmez. Üç hafta önce 'Sakatım.' diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu bugün kasıtlı olarak milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ı katletti. Sivasspor yönetimini tenzih ediyorum, onlarla ilgili bir konu değil. Ellerinden geldiği kadar bizi ağırladılar ama Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler."