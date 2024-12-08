https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/istanbulda-67-milyon-degerinde-58-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi-1091289603.html

İstanbul'da 67 milyon değerinde 58 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 67 milyon değerinde 58 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da üç farklı uyuşturucu operasyonu sonucu piyasa değeri 67 milyon TL olan madde ele geçirildi. 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T10:20+0300

2024-12-08T10:20+0300

2024-12-08T10:21+0300

türkiye

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Ticaret Bakanlığı’na bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen üç farklı operasyonda, toplam 58 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değerinin 67 milyon TL olduğu açıklandı.Ekiplerin gerçekleştirdiği ilk operasyonda, Ambarlı Limanı’na gelen şüpheli bir konteyner incelemeye alındı. X-ray taraması yapılan konteynerin detaylı kontrolleri sırasında, mıknatıslarla konteynerin altına tutturulmuş ve tamamen kapalı bir demir kutu içerisinde yaklaşık 12 kilogram kokain ele geçirildi.İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Ambarlı Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği ikinci operasyonda, riskli olarak değerlendirilen bir tır takibe alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramalarda, tırın çeşitli bölmelerinde gizlenmiş 16 kilogram kokain ve 20 kilogram MDMA adlı uyuşturucu madde bulundu.Son operasyonda, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu bagajlarının tarandığı sırada dedektör köpekler, bir valize tepki verdi. X-ray cihazıyla yapılan inceleme sonucunda valizin içerisinde 10 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu tespit edildi.Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

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