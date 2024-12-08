https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/bodrumda-dereler-tasti-sehir-sular-altinda-kaldi-1091287736.html

Bodrum'da dereler taştı: Şehir sular altında kaldı

Bodrum'da dereler taştı: Şehir sular altında kaldı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışta dereler taştı, yollar trafiğe kapandı. Birçok ev ve işyerini su bastı. Kırmızı alarma... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T08:55+0300

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2024-12-08T08:55+0300

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Bodrum’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Kırmızı alarma geçen Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve AFAD, sel ve taşkınlara müdahale etmek için 200 personel ve 100 aracı seferber etti.Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, özellikle İslamhaneleri Mahallesi’nde yollar çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Araçların ilerleyemediği bölgede sürücüler geri dönmek zorunda kalırken, bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle yollar trafiğe açıldı, suda kalan araçlar kaldırıldı. Akyarlar Mahallesi’nde ise dere taşkınları nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Sel suları birçok ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açarken, vatandaşlar gece boyunca temizlik çalışmalarıyla mücadele etti.Bodrum Belediye Başkanı: Dere yataklarını temizlemiştik ancak yağışın şiddeti nedeniyle taşkınlar kaçınılmaz olduBodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu. Mandalinci yaptığı açıklamada, “Bölgemiz yoğun bir yağış aldı. Özellikle Ortakent, Turgutreis, İslamhaneleri ve Akyarlar gibi bölgeler ciddi etkilendi. Dere yataklarını temizlemiştik ancak yağışın şiddeti nedeniyle taşkınlar kaçınılmaz oldu. İlk müdahalelerimizi Turgutreis Bahçelievler’deki taşkın için gerçekleştirdik ve MUSKİ ekiplerimizle birlikte tıkalı mazgalları açtık” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/artvinde-heyelan-yasandi-dev-toprak-ve-kaya-kutleleri-yolu-kapatti--1091287418.html

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bodrum, muğla, muğla valiliği, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü