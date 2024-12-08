https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/guney-korede-sikiyonetimi-tavsiye-ettigi-soylenen-eski-savunma-bakani-yong-hyun-tutuklandi--1091286719.html
Güney Kore'de sıkıyönetimi tavsiye ettiği söylenen Eski Savunma Bakanı Yong-hyun tutuklandı
Güney Kore'de sıkıyönetimi tavsiye ettiği söylenen Eski Savunma Bakanı Yong-hyun tutuklandı
Sputnik Türkiye
Güney Kore’de eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un ilan ettiği ve kısa süre sonra kaldırılan sıkıyönetimdeki rolü nedeniyle... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T06:50+0300
2024-12-08T06:50+0300
2024-12-08T07:36+0300
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Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un 3 Aralık’ta ilan edip sadece 6 saat sonra yürürlükten kaldırdığı sıkıyönetim, ülkede tartışmaların odağı olmaya devam ediyor. Sıkıyönetim ilan edilmesi için Yoon’a tavsiyede bulunduğu öne sürülen ve ardından görevinden istifa eden eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un tutuklandığı bildirildi. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, Kim’in gece saat 01:30’da savcılığa gönüllü olarak ifade vermesinin ardından tutuklama kararı alındı.Siyasi krize sebep olmuştuYoon Suk Yeol’un ilan ettiği ve kısa süre içinde geri çekilen sıkıyönetim, ülkede siyasi kriz yaratmıştı. Bu dönemde, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un sıkıyönetim kararı alınmasına öneride bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Gelen tepkilerin ardından Kim istifa etmiş ve Devlet Başkanı Yoon, istifayı kabul ettiğini açıklamıştı. Yoon ayrıca Savunma Bakanlığı için Suudi Arabistan Büyükelçisi Choi Byung-hyuk’u aday göstermişti.Muhalefet partilerinin Yoon Suk Yeol’un görevden alınması için Ulusal Meclis’e sunduğu azil önergesi, iktidar partisi Halkın Gücü Partisi’nin oturumu terk etmesi nedeniyle oylanamadı. Yeterli sayıya ulaşılamadığı için azil süreci ilerlemedi.
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kuzey kore, kore, güney kore, devlet başkanı, darbe, sıkıyönetim, azil
kuzey kore, kore, güney kore, devlet başkanı, darbe, sıkıyönetim, azil
Güney Kore'de sıkıyönetimi tavsiye ettiği söylenen Eski Savunma Bakanı Yong-hyun tutuklandı
06:50 08.12.2024 (güncellendi: 07:36 08.12.2024)
Güney Kore’de eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un ilan ettiği ve kısa süre sonra kaldırılan sıkıyönetimdeki rolü nedeniyle tutuklandı.
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un 3 Aralık’ta ilan edip sadece 6 saat sonra yürürlükten kaldırdığı sıkıyönetim, ülkede tartışmaların odağı olmaya devam ediyor. Sıkıyönetim ilan edilmesi için Yoon’a tavsiyede bulunduğu öne sürülen ve ardından görevinden istifa eden eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un tutuklandığı bildirildi.
Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, Kim’in gece saat 01:30’da savcılığa gönüllü olarak ifade vermesinin ardından tutuklama kararı alındı.
Siyasi krize sebep olmuştu
Yoon Suk Yeol’un ilan ettiği ve kısa süre içinde geri çekilen sıkıyönetim, ülkede siyasi kriz yaratmıştı. Bu dönemde, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un sıkıyönetim kararı alınmasına öneride bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Gelen tepkilerin ardından Kim istifa etmiş ve Devlet Başkanı Yoon, istifayı kabul ettiğini açıklamıştı. Yoon ayrıca Savunma Bakanlığı için Suudi Arabistan Büyükelçisi Choi Byung-hyuk’u aday göstermişti.
Muhalefet partilerinin Yoon Suk Yeol’un görevden alınması için Ulusal Meclis’e sunduğu azil önergesi, iktidar partisi Halkın Gücü Partisi’nin oturumu terk etmesi nedeniyle oylanamadı.
Yeterli sayıya ulaşılamadığı için azil süreci ilerlemedi.