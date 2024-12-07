https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/trump-macron-ve-zelenskiy-elysee-sarayinda-uclu-gorusme-gerceklestirdi-1091284209.html

Trump, Macron ve Zelenskiy Elysee Sarayı'nda üçlü görüşme gerçekleştirdi

Trump, Macron ve Zelenskiy Elysee Sarayı'nda üçlü görüşme gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Fransa lideri Emmanuel Macron ve Vladimir Zelenskiy Elysee Sarayı'nda üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T21:40+0300

2024-12-07T21:40+0300

2024-12-07T21:43+0300

dünya

donald trump

emmanuel macron

fransa

elysee sarayı

washington post

new york times

vladimir zelenskiy

notre dame katedrali

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/07/1091284347_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_351c42b134d43c589eb89f4e213030ec.jpg

New York Times’ın aktardığına göre, Trump ile Macron arasındaki ikili görüşmenin ardından Zelenskiy üçlü görüşmeye katılmak üzere Elysee Sarayı'na gitti.Trump, Macron ve Zelensky ile birlikte rezidanstan ayrılarak yangından sonra yeniden inşa edilen Notre Dame de Paris Katedrali'nin açılış törenine gitti.Beyaz Saray'ın yeni başkanı Zelenskiy ile tokalaştıktan sonra aracına binmeden önce onunla kısa bir sohbet yaptı.Daha önce Washington Post, Paris'te bulunan Trump'ın Zelenskiy ile ikili bir görüşme yapmayabileceğini ve her ikisinin de yangından sonra restore edilen Notre Dame Katedrali'nin açılış törenine katılacağını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/abd-baskani-secilen-trumptan-suriye-aciklamasi-abdnin-hic-bulasmamasi-gerekir-bizim-sorunumuz-degil-1091281935.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, emmanuel macron, fransa, elysee sarayı, washington post, new york times, vladimir zelenskiy, notre dame katedrali