https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/trump-macron-ve-zelenskiy-elysee-sarayinda-uclu-gorusme-gerceklestirdi-1091284209.html
Trump, Macron ve Zelenskiy Elysee Sarayı'nda üçlü görüşme gerçekleştirdi
Trump, Macron ve Zelenskiy Elysee Sarayı'nda üçlü görüşme gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Fransa lideri Emmanuel Macron ve Vladimir Zelenskiy Elysee Sarayı'nda üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T21:40+0300
2024-12-07T21:40+0300
2024-12-07T21:43+0300
dünya
donald trump
emmanuel macron
fransa
elysee sarayı
washington post
new york times
vladimir zelenskiy
notre dame katedrali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/07/1091284347_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_351c42b134d43c589eb89f4e213030ec.jpg
New York Times’ın aktardığına göre, Trump ile Macron arasındaki ikili görüşmenin ardından Zelenskiy üçlü görüşmeye katılmak üzere Elysee Sarayı'na gitti.Trump, Macron ve Zelensky ile birlikte rezidanstan ayrılarak yangından sonra yeniden inşa edilen Notre Dame de Paris Katedrali'nin açılış törenine gitti.Beyaz Saray'ın yeni başkanı Zelenskiy ile tokalaştıktan sonra aracına binmeden önce onunla kısa bir sohbet yaptı.Daha önce Washington Post, Paris'te bulunan Trump'ın Zelenskiy ile ikili bir görüşme yapmayabileceğini ve her ikisinin de yangından sonra restore edilen Notre Dame Katedrali'nin açılış törenine katılacağını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/abd-baskani-secilen-trumptan-suriye-aciklamasi-abdnin-hic-bulasmamasi-gerekir-bizim-sorunumuz-degil-1091281935.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/07/1091284347_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e2ab760a93fa32db0c78cb6faf9c8c8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, emmanuel macron, fransa, elysee sarayı, washington post, new york times, vladimir zelenskiy, notre dame katedrali
donald trump, emmanuel macron, fransa, elysee sarayı, washington post, new york times, vladimir zelenskiy, notre dame katedrali
Trump, Macron ve Zelenskiy Elysee Sarayı'nda üçlü görüşme gerçekleştirdi
21:40 07.12.2024 (güncellendi: 21:43 07.12.2024)
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Fransa lideri Emmanuel Macron ve Vladimir Zelenskiy Elysee Sarayı'nda üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.
New York Times’ın aktardığına göre, Trump ile Macron arasındaki ikili görüşmenin ardından Zelenskiy üçlü görüşmeye katılmak üzere Elysee Sarayı'na gitti.
Trump, Macron ve Zelensky ile birlikte rezidanstan ayrılarak yangından sonra yeniden inşa edilen Notre Dame de Paris Katedrali'nin açılış törenine gitti.
Beyaz Saray'ın yeni başkanı Zelenskiy ile tokalaştıktan sonra aracına binmeden önce onunla kısa bir sohbet yaptı.
Daha önce Washington Post, Paris'te bulunan Trump'ın Zelenskiy ile ikili bir görüşme yapmayabileceğini ve her ikisinin de yangından sonra restore edilen Notre Dame Katedrali'nin açılış törenine katılacağını bildirmişti.