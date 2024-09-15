https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/formula-1-bakude-kazanan-oscar-piastri-oldu-1088043441.html

Formula 1 Bakü'de kazanan Oscar Piastri oldu

Formula 1 Bakü'de kazanan Oscar Piastri oldu

Sputnik Türkiye

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde McLaren pilotu Oscar Piastri damalı bayrağı görerek yarışı kazandı. Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapılan yarışta... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T16:07+0300

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2024 Formula 1 sezonunun 17. yarışında McLaren pilotu Oscar Piastri Azerbaycan'da galip geldi.Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Formula 1 yarışının kazananı Avustralyalı pilot Oscar Piastri oldu. İkinci Charles Leclerc olurken üçüncü Mercedes pilotu George Russell oldu. 49. tur sırasında yaşanan kazada Sergio Perez ile Carlos Sainz yarış dışı kaldı. Galibiyet sonrası McLaren markalar klasmanında Red Bull'u geçerek ilk sıraya yerleşti.Formula 1 Singapur Grand Prix ne zaman? Formula 1'de 18.yarış 22 Eylül Pazar günü Singapur Grand Prix'sinde düzenlenecek.F1 puan durumu ne?1. M. Verstappen 313 2. L. Norris 254 3. C. Leclerc 235 4. O. Piastri 222 5. C. Sainz Jr. 184 6. L. Hamilton 166 7. G. Russell 143 8. S. Perez 143 9. F. Alonso 58 10. L. Stroll 24Formula 1 Azerbaycan GP'sinde sıralama1. Oscar Piastri2. Charles Leclerc3. George Russell4. Lando Norris5. Max Verstappen

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/formula-1-azerbaycan-grand-prix-hangi-kanalda-saat-kacta-1088040645.html

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