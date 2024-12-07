https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/bitliste-gorulmemis-zincirleme-kaza-23-arac-birbirine-girdi-cok-sayida-yarali-var-1091272068.html
Bitlis'te görülmemiş zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Bitlis'te görülmemiş zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Bitlis’in Tatvan ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 31 kişinin yaralandığı kazada, ekipler... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T12:23+0300
2024-12-07T12:23+0300
2024-12-07T12:26+0300
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bitlis
tatvan
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zincirleme kaza
kaza sebebi
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Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle büyük bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. 23 aracın karıştığı kazada, 31 kişi yaralandı. Buzlanma ve görüş mesafesinin azalması, kazanın en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildiKaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin hızlı müdahalesiyle olay yerinden alınarak Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.Yol trafiğe kapatıldıKazanın ardından, yoğun buzlanma ve araçların yolda kalması nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sonucunda araçlar kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.Yetkililerden i̇ncelemeTatvan Kaymakamı Remzi Demir, kazanın gerçekleştiği bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Demir, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Buzlanma ve yoğun sis nedeniyle kazalar yaşanabiliyor. Ekiplerimiz, sürücüleri bu konuda uyararak gerekli önlemleri alıyor," dedi.Buzlanmaya karşı çalışmalar sürüyorKazanın gerçekleştiği bölgedeki buzlanma sorununun çözülmesi için ekipler yoğun bir şekilde tuzlama ve yol açma çalışmaları yapıyor. Yetkililer, sürücülerin kış koşullarına uygun araçlarla yola çıkmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.Bölgedeki sürücülere uyarıBölgedeki hava koşullarının kış aylarında genellikle zorlu olduğunu belirten yetkililer, sürücülerin:
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bitlis, tatvan, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, pus, sis
bitlis, tatvan, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, pus, sis
Bitlis'te görülmemiş zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
12:23 07.12.2024 (güncellendi: 12:26 07.12.2024)
Bitlis’in Tatvan ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 31 kişinin yaralandığı kazada, ekipler yaralılara hızla müdahale ederek hastanelere sevk etti. Yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle büyük bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. 23 aracın karıştığı kazada, 31 kişi yaralandı. Buzlanma ve görüş mesafesinin azalması, kazanın en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin hızlı müdahalesiyle olay yerinden alınarak Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.
Kazanın ardından, yoğun buzlanma ve araçların yolda kalması nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sonucunda araçlar kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.
Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, kazanın gerçekleştiği bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Demir, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Buzlanma ve yoğun sis nedeniyle kazalar yaşanabiliyor. Ekiplerimiz, sürücüleri bu konuda uyararak gerekli önlemleri alıyor," dedi.
Buzlanmaya karşı çalışmalar sürüyor
Kazanın gerçekleştiği bölgedeki buzlanma sorununun çözülmesi için ekipler yoğun bir şekilde tuzlama ve yol açma çalışmaları yapıyor. Yetkililer, sürücülerin kış koşullarına uygun araçlarla yola çıkmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Bölgedeki sürücülere uyarı
Bölgedeki hava koşullarının kış aylarında genellikle zorlu olduğunu belirten yetkililer, sürücülerin:
Yoğun sis ve buzlanma durumlarında mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmaması
gerektiğini vurguladı.